查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 时事 ·大力弘扬爱国奉献精神 ·习近平向首届丝绸之路国际文博会致贺信 ·实施更多普惠性支持政策措施 ·图文：中考改革将实现“一考多用” ·税收法治显身手 ·信用评定树标杆 ·联合办税三举措 ·绩效管理促发展 ·服务措施落实处 ·税企携手建家园 ·发布中国方案分享发展机遇 ·中国愿承担与自身能力相适应的责任 ·电信网络犯罪查控中心牛刀小试 ·默克尔就难民政策认错 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 绿满荆楚 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第5版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第6版 : 时事 第7版 : 经济纵横 第8版 : 专题 第9版 : 综合新闻/体育 · 大力弘扬爱国奉献精神 · 习近平向首届丝绸之路国际文博会 · 实施更多普惠性支持政策措施 · 图文：中考改革将实现“一考多用 · 税收法治显身手 · 信用评定树标杆 · 联合办税三举措 · 绩效管理促发展 · 服务措施落实处 · 税企携手建家园 · 发布中国方案分享发展机遇 · 中国愿承担与自身能力相适应的责 · 电信网络犯罪查控中心牛刀小试 · 默克尔就难民政策认错 6 时事 2016.9.21 星期三 默克尔就难民政策认错 湖北日报讯 据新华社电 德国总理默克尔领导的基督教民主联盟(基民盟)在柏林州议会选举中遭遇重挫，默克尔19日“破天荒”承认其难民政策存在错误之处。

默克尔说，会努力确保2015年德国边境因难民危机而混乱的局面不再重演，“没人希望去年发生的事情再次上演”。默克尔承认，自己和政府没能更快做好准备应对中东地区武装冲突引起的大规模人口迁徙，“如果可以，我希望时光倒流很多、很多年，这样我就可以使政府为此做好准备。”





