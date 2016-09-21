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第6版 时事
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·实施更多普惠性支持政策措施
·图文：中考改革将实现“一考多用”
·税收法治显身手
·信用评定树标杆
·联合办税三举措
·绩效管理促发展
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·税企携手建家园
·发布中国方案分享发展机遇
·中国愿承担与自身能力相适应的责任
·电信网络犯罪查控中心牛刀小试
·默克尔就难民政策认错
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电信网络犯罪查控中心牛刀小试
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默克尔就难民政策认错
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时事
2016.9.21 星期三
电信网络犯罪查控中心牛刀小试
已为群众止损18亿余元
湖北日报讯 据新华社电“公安部打击治理电信网络新型违法犯罪查控中心”20日在北京市公安局正式揭牌。该中心主要承担全国电信网络诈骗案件涉案账号查询、止付、冻结以及通信工具的查询、封停等工作。据统计，查控中心着手建设以来已为群众减少损失18亿余元。
北京市公安局负责人说，查控中心将为全国打击防范电信网络诈骗案件提供查控资金流、通信流的支撑。去年11月以来，查控中心已冻结全国涉案账户40余万个，冻结资金11亿余元;关停涉案手机号码13万余个、400号码近3万个，处理伪基站假链接1万余个。