大力弘扬爱国奉献精神习近平向首届丝绸之路国际文博会致贺信实施更多普惠性支持政策措施图文：中考改革将实现“一考多用”税收法治显身手信用评定树标杆联合办税三举措绩效管理促发展服务措施落实处税企携手建家园发布中国方案分享发展机遇中国愿承担与自身能力相适应的责任电信网络犯罪查控中心牛刀小试默克尔就难民政策认错
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 第6版 时事
·大力弘扬爱国奉献精神
·习近平向首届丝绸之路国际文博会致贺信
·实施更多普惠性支持政策措施
·图文：中考改革将实现“一考多用”
·税收法治显身手
·信用评定树标杆
·联合办税三举措
·绩效管理促发展
·服务措施落实处
·税企携手建家园
·发布中国方案分享发展机遇
·中国愿承担与自身能力相适应的责任
·电信网络犯罪查控中心牛刀小试
·默克尔就难民政策认错
湖北日报电子版
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6 时事 2016.9.21 星期三
电信网络犯罪查控中心牛刀小试
已为群众止损18亿余元
    湖北日报讯 据新华社电“公安部打击治理电信网络新型违法犯罪查控中心”20日在北京市公安局正式揭牌。该中心主要承担全国电信网络诈骗案件涉案账号查询、止付、冻结以及通信工具的查询、封停等工作。据统计，查控中心着手建设以来已为群众减少损失18亿余元。
    北京市公安局负责人说，查控中心将为全国打击防范电信网络诈骗案件提供查控资金流、通信流的支撑。去年11月以来，查控中心已冻结全国涉案账户40余万个，冻结资金11亿余元;关停涉案手机号码13万余个、400号码近3万个，处理伪基站假链接1万余个。


   
　