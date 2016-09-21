查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 时事 ·大力弘扬爱国奉献精神 ·习近平向首届丝绸之路国际文博会致贺信 ·实施更多普惠性支持政策措施 ·图文：中考改革将实现“一考多用” ·税收法治显身手 ·信用评定树标杆 ·联合办税三举措 ·绩效管理促发展 ·服务措施落实处 ·税企携手建家园 ·发布中国方案分享发展机遇 ·中国愿承担与自身能力相适应的责任 ·电信网络犯罪查控中心牛刀小试 ·默克尔就难民政策认错 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 绿满荆楚 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第5版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第6版 : 时事 第7版 : 经济纵横 第8版 : 专题 第9版 : 综合新闻/体育 · 大力弘扬爱国奉献精神 · 习近平向首届丝绸之路国际文博会 · 实施更多普惠性支持政策措施 · 图文：中考改革将实现“一考多用 · 税收法治显身手 · 信用评定树标杆 · 联合办税三举措 · 绩效管理促发展 · 服务措施落实处 · 税企携手建家园 · 发布中国方案分享发展机遇 · 中国愿承担与自身能力相适应的责 · 电信网络犯罪查控中心牛刀小试 · 默克尔就难民政策认错 6 时事 2016.9.21 星期三 李克强出席联大难民和移民问题会议 中国愿承担与自身能力相适应的责任 湖北日报讯 据新华社电 国务院总理李克强当地时间19日上午在纽约联合国总部出席第71届联大解决难民和移民大规模流动问题高级别会议并发言。

李克强表示，当前，难民和移民问题日益突出，这是联合国成立以来的首次应对难民和移民大规模流动问题高级别会议，引起国际社会高度关注。关乎世界和平与发展，影响地区稳定，国际社会必须积极加以应对。难民和移民问题是一场人道主义危机，拷问着人类社会的良知。国际社会要切实对难民施以援手，人道主义精神必须弘扬，道义底线不能突破。难民和移民问题的解决，需要加强国际合作。要充分发挥联合国机构的协调作用，制定和实施全面系统的解决方案，携手打击偷渡、人口贩运、恐怖主义的行为。难民和移民问题的解决，也离不开来源国的自身努力。有关当事方要以对话解决争端，以协商化解分歧。国际社会也要劝和促谈，努力使难民和移民来源国走上长治久安之路。各国应促进开放联动式增长，减少全球发展不平衡问题，推动共同发展进步。

李克强强调，中国一贯高度重视并积极参与解决难民和移民问题，作为发展中大国，愿意承担与自身能力相适应的责任。我们将采取一系列人道主义举措并积极探讨同有关国际机构和发展中国家开展难民和移民问题的三方合作。希望国际社会凝聚共识、形成合力，争取早日实现全球难民和移民大规模流动问题的全面持久解决。





