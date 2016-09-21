查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 时事 ·大力弘扬爱国奉献精神 ·习近平向首届丝绸之路国际文博会致贺信 ·实施更多普惠性支持政策措施 ·图文：中考改革将实现“一考多用” ·税收法治显身手 ·信用评定树标杆 ·联合办税三举措 ·绩效管理促发展 ·服务措施落实处 ·税企携手建家园 ·发布中国方案分享发展机遇 ·中国愿承担与自身能力相适应的责任 ·电信网络犯罪查控中心牛刀小试 ·默克尔就难民政策认错 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 绿满荆楚 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第5版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第6版 : 时事 第7版 : 经济纵横 第8版 : 专题 第9版 : 综合新闻/体育 · 大力弘扬爱国奉献精神 · 习近平向首届丝绸之路国际文博会 · 实施更多普惠性支持政策措施 · 图文：中考改革将实现“一考多用 · 税收法治显身手 · 信用评定树标杆 · 联合办税三举措 · 绩效管理促发展 · 服务措施落实处 · 税企携手建家园 · 发布中国方案分享发展机遇 · 中国愿承担与自身能力相适应的责 · 电信网络犯罪查控中心牛刀小试 · 默克尔就难民政策认错 6 时事 2016.9.21 星期三 李克强在联合国总部主持2030年可持续发展议程主题座谈会 发布中国方案分享发展机遇 湖北日报讯 据新华社电 国务院总理李克强当地时间19日下午在纽约联合国总部主持2030年可持续发展议程主题座谈会并发表重要讲话。联合国秘书长潘基文、第71届联大主席汤姆森以及联合国各主要机构和重要国际组织负责人出席。

李克强指出，推进可持续发展是解决各类全球性问题的根本之策。要将消除贫困和饥饿等目标作为首要任务，推动经济强劲、可持续、平衡、包容增长作为支撑，在经济、社会、环境三大领域形成良性循环，走出一条经济繁荣、社会进步、环境优美的可持续发展之路。

李克强强调，强化全球发展伙伴关系，携手推动可持续发展，不仅是国际社会的道义责任，也将极大提升全球整体发展水平。要坚持南北合作的主渠道地位，发达国家应落实援助承诺，支持发展中国家探索符合自身国情的发展道路。发展中国家之间应深入推进南南合作，努力实现联合自强。

李克强表示，中国是世界上人口最多的发展中国家，让13亿多人过上好日子，是推进现代化建设的根本目的。过去十五年，中国政府高度重视并率先实现联合国千年发展目标，在减贫、卫生、教育等领域取得了举世瞩目的成就。4亿多人摆脱贫困，五岁以下儿童死亡率降低2/3，孕产妇死亡率降低3/4，织就了世界上最大的养老、医疗社会保障网。面向未来，中国已经全面启动落实2030年可持续发展议程工作，已经批准并将发布《中国落实2030年可持续发展议程国别方案》，为中国落实可持续发展议程提供行动指南。作为一个负责任的发展中国家，愿积极参与相关国际合作，不断加大对南南合作的投入，分享发展经验和发展机遇，同国际社会携手前行。

潘基文、汤姆森以及联合国开发计划署署长克拉克、教科文组织总干事博科娃，世界银行行长金墉、世界贸易组织总干事阿泽维多、国际货币基金组织总裁拉加德等发言时表示，中国在落实可持续发展目标、消除贫困、应对气候变化、加强南南合作等方面发挥了引领和创新作用。





