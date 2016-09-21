查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 时事 ·大力弘扬爱国奉献精神 ·习近平向首届丝绸之路国际文博会致贺信 ·实施更多普惠性支持政策措施 ·图文：中考改革将实现“一考多用” ·税收法治显身手 ·信用评定树标杆 ·联合办税三举措 ·绩效管理促发展 ·服务措施落实处 ·税企携手建家园 ·发布中国方案分享发展机遇 ·中国愿承担与自身能力相适应的责任 ·电信网络犯罪查控中心牛刀小试 ·默克尔就难民政策认错 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 绿满荆楚 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第5版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第6版 : 时事 第7版 : 经济纵横 第8版 : 专题 第9版 : 综合新闻/体育 · 大力弘扬爱国奉献精神 · 习近平向首届丝绸之路国际文博会 · 实施更多普惠性支持政策措施 · 图文：中考改革将实现“一考多用 · 税收法治显身手 · 信用评定树标杆 · 联合办税三举措 · 绩效管理促发展 · 服务措施落实处 · 税企携手建家园 · 发布中国方案分享发展机遇 · 中国愿承担与自身能力相适应的责 · 电信网络犯罪查控中心牛刀小试 · 默克尔就难民政策认错 6 时事 2016.9.21 星期三 黄冈市地税局龙感湖分局 税企携手建家园 湖北日报讯 9月5日，黄冈市地税局龙感湖分局联合湖北帝龙邦业饲料有限公司开展“税企携手 重建家园”活动，此次活动紧扣黄冈市委“一抗四保 ”主题，全体人员集中学习了该公司总经理、黄冈市抗洪救灾先进个人典型事迹，现场观摩了企业生产工艺流程，参观了企业蔬菜基地，了解企业受灾基本情况。

该局结合税收工作和当前“一抗四保”、重建家园工作实际，领学了《黄冈市地方税务局关于认真落实防汛救灾及灾后重建税收政策问题的通知》，并就税收政策如何助力重建家园与企业开展了交流讨论。在抗洪救灾期间，该局充分发挥税收服务发展民生的职能作用，多次深入该区受灾企业了解灾情，并认真梳理出了5户重点受灾企业灾后重建税收优惠政策表，主动与企业对接，为企业恢复生产出谋划策，助力企业重建美好家园。

（王云云）





