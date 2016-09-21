查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 时事 ·大力弘扬爱国奉献精神 ·习近平向首届丝绸之路国际文博会致贺信 ·实施更多普惠性支持政策措施 ·图文：中考改革将实现“一考多用” ·税收法治显身手 ·信用评定树标杆 ·联合办税三举措 ·绩效管理促发展 ·服务措施落实处 ·税企携手建家园 ·发布中国方案分享发展机遇 ·中国愿承担与自身能力相适应的责任 ·电信网络犯罪查控中心牛刀小试 ·默克尔就难民政策认错 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 绿满荆楚 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第5版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第6版 : 时事 第7版 : 经济纵横 第8版 : 专题 第9版 : 综合新闻/体育 · 大力弘扬爱国奉献精神 · 习近平向首届丝绸之路国际文博会 · 实施更多普惠性支持政策措施 · 图文：中考改革将实现“一考多用 · 税收法治显身手 · 信用评定树标杆 · 联合办税三举措 · 绩效管理促发展 · 服务措施落实处 · 税企携手建家园 · 发布中国方案分享发展机遇 · 中国愿承担与自身能力相适应的责 · 电信网络犯罪查控中心牛刀小试 · 默克尔就难民政策认错 6 时事 2016.9.21 星期三 荆门市掇刀区国税局 服务措施落实处 湖北日报讯 8日，荆门市掇刀区国税局召开辖区外来建筑安装企业纳税人座谈会，详细解读了关于当前“营改增”环境下企业税收的相关政策，分析辖区内建筑安装企业纳税现状，深入了解外来建筑安装企业的困难与诉求，进一步研究了服务措施。

自今年“营改增”政策实施以来，掇刀区国税局组织人员进行税收宣传服务，得知辖区内外来建筑安装企业存在涉税方面的疑虑，该局派出业务骨干，深入企业了解情况，面对面讲解政策。随后又召开座谈会，邀请外来建筑安装企业纳税人就纳税服务、“营改增”辅导等共同关心的问题进行交流。与会纳税人代表对掇刀区局的纳税服务工作给予肯定。

掇刀区国税局副局长胡夏思表示，税务部门要力所能及地为纳税人提供税收服务，切实为纳税人解决问题。

（吴国 全幸福 陈亮）





