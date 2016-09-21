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·联合办税三举措
·绩效管理促发展
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·发布中国方案分享发展机遇
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·电信网络犯罪查控中心牛刀小试
·默克尔就难民政策认错
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默克尔就难民政策认错
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时事
2016.9.21 星期三
荆门市掇刀区国税局
服务措施落实处
湖北日报讯 8日，荆门市掇刀区国税局召开辖区外来建筑安装企业纳税人座谈会，详细解读了关于当前“营改增”环境下企业税收的相关政策，分析辖区内建筑安装企业纳税现状，深入了解外来建筑安装企业的困难与诉求，进一步研究了服务措施。
自今年“营改增”政策实施以来，掇刀区国税局组织人员进行税收宣传服务，得知辖区内外来建筑安装企业存在涉税方面的疑虑，该局派出业务骨干，深入企业了解情况，面对面讲解政策。随后又召开座谈会，邀请外来建筑安装企业纳税人就纳税服务、“营改增”辅导等共同关心的问题进行交流。与会纳税人代表对掇刀区局的纳税服务工作给予肯定。
掇刀区国税局副局长胡夏思表示，税务部门要力所能及地为纳税人提供税收服务，切实为纳税人解决问题。
（吴国 全幸福 陈亮）