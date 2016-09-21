大力弘扬爱国奉献精神习近平向首届丝绸之路国际文博会致贺信实施更多普惠性支持政策措施图文：中考改革将实现“一考多用”税收法治显身手信用评定树标杆联合办税三举措绩效管理促发展服务措施落实处税企携手建家园发布中国方案分享发展机遇中国愿承担与自身能力相适应的责任电信网络犯罪查控中心牛刀小试默克尔就难民政策认错
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 第6版 时事
·大力弘扬爱国奉献精神
·习近平向首届丝绸之路国际文博会致贺信
·实施更多普惠性支持政策措施
·图文：中考改革将实现“一考多用”
·税收法治显身手
·信用评定树标杆
·联合办税三举措
·绩效管理促发展
·服务措施落实处
·税企携手建家园
·发布中国方案分享发展机遇
·中国愿承担与自身能力相适应的责任
·电信网络犯罪查控中心牛刀小试
·默克尔就难民政策认错
湖北日报电子版
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6 时事 2016.9.21 星期三
荆门市掇刀区国税局
服务措施落实处
    湖北日报讯 8日，荆门市掇刀区国税局召开辖区外来建筑安装企业纳税人座谈会，详细解读了关于当前“营改增”环境下企业税收的相关政策，分析辖区内建筑安装企业纳税现状，深入了解外来建筑安装企业的困难与诉求，进一步研究了服务措施。
    自今年“营改增”政策实施以来，掇刀区国税局组织人员进行税收宣传服务，得知辖区内外来建筑安装企业存在涉税方面的疑虑，该局派出业务骨干，深入企业了解情况，面对面讲解政策。随后又召开座谈会，邀请外来建筑安装企业纳税人就纳税服务、“营改增”辅导等共同关心的问题进行交流。与会纳税人代表对掇刀区局的纳税服务工作给予肯定。
    掇刀区国税局副局长胡夏思表示，税务部门要力所能及地为纳税人提供税收服务，切实为纳税人解决问题。
（吴国 全幸福 陈亮）


   
　