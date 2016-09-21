大力弘扬爱国奉献精神习近平向首届丝绸之路国际文博会致贺信实施更多普惠性支持政策措施图文：中考改革将实现“一考多用”税收法治显身手信用评定树标杆联合办税三举措绩效管理促发展服务措施落实处税企携手建家园发布中国方案分享发展机遇中国愿承担与自身能力相适应的责任电信网络犯罪查控中心牛刀小试默克尔就难民政策认错
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 第6版 时事
·大力弘扬爱国奉献精神
·习近平向首届丝绸之路国际文博会致贺信
·实施更多普惠性支持政策措施
·图文：中考改革将实现“一考多用”
·税收法治显身手
·信用评定树标杆
·联合办税三举措
·绩效管理促发展
·服务措施落实处
·税企携手建家园
·发布中国方案分享发展机遇
·中国愿承担与自身能力相适应的责任
·电信网络犯罪查控中心牛刀小试
·默克尔就难民政策认错
湖北日报电子版
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6 时事 2016.9.21 星期三
大冶市地税局
绩效管理促发展
    湖北日报讯 今年以来，大冶市地税局着力构建绩效管理保障机制，通过强基固本，有效服务于抓收入、带队伍、促发展。
    完善绩效管理制度。该局强化绩效管理制度建设，按有关要求，完善了绩效管理实施意见、绩效管理办法及实施细则、绩效考评规则及加减分项目、绩效结果运用等12项制度办法,构建起覆盖组织和个人以及绩效管理全环节的制度体系，为科学开展绩效管理夯实了基础。
    构建绩效组织体系。该局将绩效管理作为“一把手”工程，大冶市地税局成立了“一把手”挂帅的绩效管理工作委员会，形成“主要负责人亲自抓、分管负责人具体抓、绩效办统筹协调、责任部门组织实施”一级抓一级的绩效管理责任机制。
    强化绩效文化建设。该局将绩效管理作为每年干部培训的一项重要内容，并积极开展绩效工作讨论、经验交流，凝聚共识，提升认同度，让干部职工适应绩效管理带来的新变化。（王荣光）


   
　