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第6版 时事
·大力弘扬爱国奉献精神
·习近平向首届丝绸之路国际文博会致贺信
·实施更多普惠性支持政策措施
·图文：中考改革将实现“一考多用”
·税收法治显身手
·信用评定树标杆
·联合办税三举措
·绩效管理促发展
·服务措施落实处
·税企携手建家园
·发布中国方案分享发展机遇
·中国愿承担与自身能力相适应的责任
·电信网络犯罪查控中心牛刀小试
·默克尔就难民政策认错
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大力弘扬爱国奉献精神
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习近平向首届丝绸之路国际文博会
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实施更多普惠性支持政策措施
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图文：中考改革将实现“一考多用
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税收法治显身手
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信用评定树标杆
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发布中国方案分享发展机遇
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中国愿承担与自身能力相适应的责
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电信网络犯罪查控中心牛刀小试
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默克尔就难民政策认错
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时事
2016.9.21 星期三
大冶市地税局
绩效管理促发展
湖北日报讯 今年以来，大冶市地税局着力构建绩效管理保障机制，通过强基固本，有效服务于抓收入、带队伍、促发展。
完善绩效管理制度。该局强化绩效管理制度建设，按有关要求，完善了绩效管理实施意见、绩效管理办法及实施细则、绩效考评规则及加减分项目、绩效结果运用等12项制度办法,构建起覆盖组织和个人以及绩效管理全环节的制度体系，为科学开展绩效管理夯实了基础。
构建绩效组织体系。该局将绩效管理作为“一把手”工程，大冶市地税局成立了“一把手”挂帅的绩效管理工作委员会，形成“主要负责人亲自抓、分管负责人具体抓、绩效办统筹协调、责任部门组织实施”一级抓一级的绩效管理责任机制。
强化绩效文化建设。该局将绩效管理作为每年干部培训的一项重要内容，并积极开展绩效工作讨论、经验交流，凝聚共识，提升认同度，让干部职工适应绩效管理带来的新变化。（王荣光）