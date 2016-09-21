查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 时事 ·大力弘扬爱国奉献精神 ·习近平向首届丝绸之路国际文博会致贺信 ·实施更多普惠性支持政策措施 ·图文：中考改革将实现“一考多用” ·税收法治显身手 ·信用评定树标杆 ·联合办税三举措 ·绩效管理促发展 ·服务措施落实处 ·税企携手建家园 ·发布中国方案分享发展机遇 ·中国愿承担与自身能力相适应的责任 ·电信网络犯罪查控中心牛刀小试 ·默克尔就难民政策认错 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 绿满荆楚 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第5版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第6版 : 时事 第7版 : 经济纵横 第8版 : 专题 第9版 : 综合新闻/体育 · 大力弘扬爱国奉献精神 · 习近平向首届丝绸之路国际文博会 · 实施更多普惠性支持政策措施 · 图文：中考改革将实现“一考多用 · 税收法治显身手 · 信用评定树标杆 · 联合办税三举措 · 绩效管理促发展 · 服务措施落实处 · 税企携手建家园 · 发布中国方案分享发展机遇 · 中国愿承担与自身能力相适应的责 · 电信网络犯罪查控中心牛刀小试 · 默克尔就难民政策认错 6 时事 2016.9.21 星期三 大冶市地税局 绩效管理促发展 湖北日报讯 今年以来，大冶市地税局着力构建绩效管理保障机制，通过强基固本，有效服务于抓收入、带队伍、促发展。

完善绩效管理制度。该局强化绩效管理制度建设，按有关要求，完善了绩效管理实施意见、绩效管理办法及实施细则、绩效考评规则及加减分项目、绩效结果运用等12项制度办法,构建起覆盖组织和个人以及绩效管理全环节的制度体系，为科学开展绩效管理夯实了基础。

构建绩效组织体系。该局将绩效管理作为“一把手”工程，大冶市地税局成立了“一把手”挂帅的绩效管理工作委员会，形成“主要负责人亲自抓、分管负责人具体抓、绩效办统筹协调、责任部门组织实施”一级抓一级的绩效管理责任机制。

强化绩效文化建设。该局将绩效管理作为每年干部培训的一项重要内容，并积极开展绩效工作讨论、经验交流，凝聚共识，提升认同度，让干部职工适应绩效管理带来的新变化。（王荣光）





