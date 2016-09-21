查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 时事 ·大力弘扬爱国奉献精神 ·习近平向首届丝绸之路国际文博会致贺信 ·实施更多普惠性支持政策措施 ·图文：中考改革将实现“一考多用” ·税收法治显身手 ·信用评定树标杆 ·联合办税三举措 ·绩效管理促发展 ·服务措施落实处 ·税企携手建家园 ·发布中国方案分享发展机遇 ·中国愿承担与自身能力相适应的责任 ·电信网络犯罪查控中心牛刀小试 ·默克尔就难民政策认错 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 绿满荆楚 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第5版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第6版 : 时事 第7版 : 经济纵横 第8版 : 专题 第9版 : 综合新闻/体育 · 大力弘扬爱国奉献精神 · 习近平向首届丝绸之路国际文博会 · 实施更多普惠性支持政策措施 · 图文：中考改革将实现“一考多用 · 税收法治显身手 · 信用评定树标杆 · 联合办税三举措 · 绩效管理促发展 · 服务措施落实处 · 税企携手建家园 · 发布中国方案分享发展机遇 · 中国愿承担与自身能力相适应的责 · 电信网络犯罪查控中心牛刀小试 · 默克尔就难民政策认错 6 时事 2016.9.21 星期三 荆门市沙洋县地税局 联合办税三举措 湖北日报讯 荆门市沙洋县地税局与国税局精诚合作，联合办税成效好。

建立机制，实现“三个减少”。纳税人重复办证缴费，多次跑多头找和办税流程时间均得到减少。目前，沙洋县国、地税联合办证率达到100%，办税流程压缩70%以上，即办事项6分钟内即可办结。

观念更新，实现“三个转变”。纳税服务方式、工作态度、纳税选择均有了新转变。纳税人办理国、地税涉税事宜，由过去在2个税务机关、至少4个窗口办理，变为在1个窗口一次性办结，实现了缴纳税款由“定点式”向“多点式”的转变。

完善手段，实现“三个降低”。纳税人办税成本、税务机关征税成本和社会协税护税成本均得到降低。国、地税纳税服务标准、办税方式、服务手段的统一，有助于纳税人准确、快捷、便利地办理各类涉税事项，让纳税人“少进冤枉门、少跑冤枉路、少找冤枉人”。（吴婧）





