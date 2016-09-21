大力弘扬爱国奉献精神习近平向首届丝绸之路国际文博会致贺信实施更多普惠性支持政策措施图文：中考改革将实现“一考多用”税收法治显身手信用评定树标杆联合办税三举措绩效管理促发展服务措施落实处税企携手建家园发布中国方案分享发展机遇中国愿承担与自身能力相适应的责任电信网络犯罪查控中心牛刀小试默克尔就难民政策认错
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 第6版 时事
·大力弘扬爱国奉献精神
·习近平向首届丝绸之路国际文博会致贺信
·实施更多普惠性支持政策措施
·图文：中考改革将实现“一考多用”
·税收法治显身手
·信用评定树标杆
·联合办税三举措
·绩效管理促发展
·服务措施落实处
·税企携手建家园
·发布中国方案分享发展机遇
·中国愿承担与自身能力相适应的责任
·电信网络犯罪查控中心牛刀小试
·默克尔就难民政策认错
湖北日报电子版
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6 时事 2016.9.21 星期三
荆门市沙洋县地税局
联合办税三举措
    湖北日报讯 荆门市沙洋县地税局与国税局精诚合作，联合办税成效好。
    建立机制，实现“三个减少”。纳税人重复办证缴费，多次跑多头找和办税流程时间均得到减少。目前，沙洋县国、地税联合办证率达到100%，办税流程压缩70%以上，即办事项6分钟内即可办结。
    观念更新，实现“三个转变”。纳税服务方式、工作态度、纳税选择均有了新转变。纳税人办理国、地税涉税事宜，由过去在2个税务机关、至少4个窗口办理，变为在1个窗口一次性办结，实现了缴纳税款由“定点式”向“多点式”的转变。
    完善手段，实现“三个降低”。纳税人办税成本、税务机关征税成本和社会协税护税成本均得到降低。国、地税纳税服务标准、办税方式、服务手段的统一，有助于纳税人准确、快捷、便利地办理各类涉税事项，让纳税人“少进冤枉门、少跑冤枉路、少找冤枉人”。（吴婧）


   
　