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时事
2016.9.21 星期三
荆门市沙洋县地税局
联合办税三举措
湖北日报讯 荆门市沙洋县地税局与国税局精诚合作，联合办税成效好。
建立机制，实现“三个减少”。纳税人重复办证缴费，多次跑多头找和办税流程时间均得到减少。目前，沙洋县国、地税联合办证率达到100%，办税流程压缩70%以上，即办事项6分钟内即可办结。
观念更新，实现“三个转变”。纳税服务方式、工作态度、纳税选择均有了新转变。纳税人办理国、地税涉税事宜，由过去在2个税务机关、至少4个窗口办理，变为在1个窗口一次性办结，实现了缴纳税款由“定点式”向“多点式”的转变。
完善手段，实现“三个降低”。纳税人办税成本、税务机关征税成本和社会协税护税成本均得到降低。国、地税纳税服务标准、办税方式、服务手段的统一，有助于纳税人准确、快捷、便利地办理各类涉税事项，让纳税人“少进冤枉门、少跑冤枉路、少找冤枉人”。（吴婧）