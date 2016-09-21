大力弘扬爱国奉献精神习近平向首届丝绸之路国际文博会致贺信实施更多普惠性支持政策措施图文：中考改革将实现“一考多用”税收法治显身手信用评定树标杆联合办税三举措绩效管理促发展服务措施落实处税企携手建家园发布中国方案分享发展机遇中国愿承担与自身能力相适应的责任电信网络犯罪查控中心牛刀小试默克尔就难民政策认错
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 第6版 时事
·大力弘扬爱国奉献精神
·习近平向首届丝绸之路国际文博会致贺信
·实施更多普惠性支持政策措施
·图文：中考改革将实现“一考多用”
·税收法治显身手
·信用评定树标杆
·联合办税三举措
·绩效管理促发展
·服务措施落实处
·税企携手建家园
·发布中国方案分享发展机遇
·中国愿承担与自身能力相适应的责任
·电信网络犯罪查控中心牛刀小试
·默克尔就难民政策认错
湖北日报电子版
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6 时事 2016.9.21 星期三
武汉化工区国税局、地税局
信用评定树标杆
    湖北日报讯 “获得武汉化工区国税局、地税局联合授予的‘A级纳税信用企业’称号，对我们来说不仅仅是一张亮闪闪的诚信名片，更是一个沉甸甸的金字招牌。”中韩（武汉）石油化工公司财务部负责人兴奋不已地说。
    武汉化工区国税局、地税局根据武汉市局积极推进国、地税联合办税的文件精神，以开展纳税信用等级评价工作，密切配合，共同进行纳税信用等级评定。2016年辖区共有中韩（武汉）石油化工公司等4户纳税人的纳税信用等级被评定为A级，在辖区形成了良好的正面示范效应。
    中韩（武汉）石油化工有限公司作为80万吨乙烯产业链的龙头企业，截止8月底，上缴武汉化工区国税局、地税局各类税费6.43亿元，公司在被确定为A级纳税信用等级后，企业可以批量勾选需要抵扣的发票，省时、省力，发票不会出现认证不通过的问题，再也不需要往返税务局多次认证。（崔国存 李朝晖）


   
　