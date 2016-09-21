查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 时事 ·大力弘扬爱国奉献精神 ·习近平向首届丝绸之路国际文博会致贺信 ·实施更多普惠性支持政策措施 ·图文：中考改革将实现“一考多用” ·税收法治显身手 ·信用评定树标杆 ·联合办税三举措 ·绩效管理促发展 ·服务措施落实处 ·税企携手建家园 ·发布中国方案分享发展机遇 ·中国愿承担与自身能力相适应的责任 ·电信网络犯罪查控中心牛刀小试 ·默克尔就难民政策认错 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 绿满荆楚 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第5版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第6版 : 时事 第7版 : 经济纵横 第8版 : 专题 第9版 : 综合新闻/体育 · 大力弘扬爱国奉献精神 · 习近平向首届丝绸之路国际文博会 · 实施更多普惠性支持政策措施 · 图文：中考改革将实现“一考多用 · 税收法治显身手 · 信用评定树标杆 · 联合办税三举措 · 绩效管理促发展 · 服务措施落实处 · 税企携手建家园 · 发布中国方案分享发展机遇 · 中国愿承担与自身能力相适应的责 · 电信网络犯罪查控中心牛刀小试 · 默克尔就难民政策认错 6 时事 2016.9.21 星期三 武汉化工区国税局、地税局 信用评定树标杆 湖北日报讯 “获得武汉化工区国税局、地税局联合授予的‘A级纳税信用企业’称号，对我们来说不仅仅是一张亮闪闪的诚信名片，更是一个沉甸甸的金字招牌。”中韩（武汉）石油化工公司财务部负责人兴奋不已地说。

武汉化工区国税局、地税局根据武汉市局积极推进国、地税联合办税的文件精神，以开展纳税信用等级评价工作，密切配合，共同进行纳税信用等级评定。2016年辖区共有中韩（武汉）石油化工公司等4户纳税人的纳税信用等级被评定为A级，在辖区形成了良好的正面示范效应。

中韩（武汉）石油化工有限公司作为80万吨乙烯产业链的龙头企业，截止8月底，上缴武汉化工区国税局、地税局各类税费6.43亿元，公司在被确定为A级纳税信用等级后，企业可以批量勾选需要抵扣的发票，省时、省力，发票不会出现认证不通过的问题，再也不需要往返税务局多次认证。（崔国存 李朝晖）





