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·发布中国方案分享发展机遇
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·电信网络犯罪查控中心牛刀小试
·默克尔就难民政策认错
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默克尔就难民政策认错
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时事
2016.9.21 星期三
武汉化工区国税局、地税局
信用评定树标杆
湖北日报讯 “获得武汉化工区国税局、地税局联合授予的‘A级纳税信用企业’称号，对我们来说不仅仅是一张亮闪闪的诚信名片，更是一个沉甸甸的金字招牌。”中韩（武汉）石油化工公司财务部负责人兴奋不已地说。
武汉化工区国税局、地税局根据武汉市局积极推进国、地税联合办税的文件精神，以开展纳税信用等级评价工作，密切配合，共同进行纳税信用等级评定。2016年辖区共有中韩（武汉）石油化工公司等4户纳税人的纳税信用等级被评定为A级，在辖区形成了良好的正面示范效应。
中韩（武汉）石油化工有限公司作为80万吨乙烯产业链的龙头企业，截止8月底，上缴武汉化工区国税局、地税局各类税费6.43亿元，公司在被确定为A级纳税信用等级后，企业可以批量勾选需要抵扣的发票，省时、省力，发票不会出现认证不通过的问题，再也不需要往返税务局多次认证。（崔国存 李朝晖）