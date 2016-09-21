查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 时事 ·大力弘扬爱国奉献精神 ·习近平向首届丝绸之路国际文博会致贺信 ·实施更多普惠性支持政策措施 ·图文：中考改革将实现“一考多用” ·税收法治显身手 ·信用评定树标杆 ·联合办税三举措 ·绩效管理促发展 ·服务措施落实处 ·税企携手建家园 ·发布中国方案分享发展机遇 ·中国愿承担与自身能力相适应的责任 ·电信网络犯罪查控中心牛刀小试 ·默克尔就难民政策认错 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 绿满荆楚 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第5版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第6版 : 时事 第7版 : 经济纵横 第8版 : 专题 第9版 : 综合新闻/体育 · 大力弘扬爱国奉献精神 · 习近平向首届丝绸之路国际文博会 · 实施更多普惠性支持政策措施 · 图文：中考改革将实现“一考多用 · 税收法治显身手 · 信用评定树标杆 · 联合办税三举措 · 绩效管理促发展 · 服务措施落实处 · 税企携手建家园 · 发布中国方案分享发展机遇 · 中国愿承担与自身能力相适应的责 · 电信网络犯罪查控中心牛刀小试 · 默克尔就难民政策认错 6 时事 2016.9.21 星期三 武汉经济技术开发区、汉南区地税局 税收法治显身手 湖北日报讯 在依法治税的新常态下，武汉经济技术开发区、汉南区地税局以税收法治指导员制度建设为抓手，全面践行依法治税、治局方略，牵住了依法治税的“牛鼻子”，促进了税法遵从度不断提升。

工作中，该局选取业务水平高、实践经验丰富、“传帮带”能力强的干部进入法治指导员队伍，加强业务培训，规范工作流程，促其快速汲取法律素养，匹配工作要求。同时，给每位法治指导员配备了工作联系卡，联系卡上有法治指导员微信群、QQ群，纳税人可24小时提问题，自联系卡推出以来，纳税人共向税收法治指导员提问2万余次，都得到了及时满意的答复。

今年来，税收法治指导员运用法律武器，配合税务所解决了上千万元的欠税催缴入库难题，并协助政策法规部门向某中级人民法院主张税收优先权，及时追缴回某房地产开发企业欠税800余万元。（王之健 葛荣光）





