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第6版 时事
·大力弘扬爱国奉献精神
·习近平向首届丝绸之路国际文博会致贺信
·实施更多普惠性支持政策措施
·图文：中考改革将实现“一考多用”
·税收法治显身手
·信用评定树标杆
·联合办税三举措
·绩效管理促发展
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·税企携手建家园
·发布中国方案分享发展机遇
·中国愿承担与自身能力相适应的责任
·电信网络犯罪查控中心牛刀小试
·默克尔就难民政策认错
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习近平向首届丝绸之路国际文博会
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默克尔就难民政策认错
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时事
2016.9.21 星期三
武汉经济技术开发区、汉南区地税局
税收法治显身手
湖北日报讯 在依法治税的新常态下，武汉经济技术开发区、汉南区地税局以税收法治指导员制度建设为抓手，全面践行依法治税、治局方略，牵住了依法治税的“牛鼻子”，促进了税法遵从度不断提升。
工作中，该局选取业务水平高、实践经验丰富、“传帮带”能力强的干部进入法治指导员队伍，加强业务培训，规范工作流程，促其快速汲取法律素养，匹配工作要求。同时，给每位法治指导员配备了工作联系卡，联系卡上有法治指导员微信群、QQ群，纳税人可24小时提问题，自联系卡推出以来，纳税人共向税收法治指导员提问2万余次，都得到了及时满意的答复。
今年来，税收法治指导员运用法律武器，配合税务所解决了上千万元的欠税催缴入库难题，并协助政策法规部门向某中级人民法院主张税收优先权，及时追缴回某房地产开发企业欠税800余万元。（王之健 葛荣光）