大力弘扬爱国奉献精神习近平向首届丝绸之路国际文博会致贺信实施更多普惠性支持政策措施图文：中考改革将实现“一考多用”税收法治显身手信用评定树标杆联合办税三举措绩效管理促发展服务措施落实处税企携手建家园发布中国方案分享发展机遇中国愿承担与自身能力相适应的责任电信网络犯罪查控中心牛刀小试默克尔就难民政策认错
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 第6版 时事
·大力弘扬爱国奉献精神
·习近平向首届丝绸之路国际文博会致贺信
·实施更多普惠性支持政策措施
·图文：中考改革将实现“一考多用”
·税收法治显身手
·信用评定树标杆
·联合办税三举措
·绩效管理促发展
·服务措施落实处
·税企携手建家园
·发布中国方案分享发展机遇
·中国愿承担与自身能力相适应的责任
·电信网络犯罪查控中心牛刀小试
·默克尔就难民政策认错
湖北日报电子版
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6 时事 2016.9.21 星期三
武汉经济技术开发区、汉南区地税局
税收法治显身手
    湖北日报讯 在依法治税的新常态下，武汉经济技术开发区、汉南区地税局以税收法治指导员制度建设为抓手，全面践行依法治税、治局方略，牵住了依法治税的“牛鼻子”，促进了税法遵从度不断提升。
    工作中，该局选取业务水平高、实践经验丰富、“传帮带”能力强的干部进入法治指导员队伍，加强业务培训，规范工作流程，促其快速汲取法律素养，匹配工作要求。同时，给每位法治指导员配备了工作联系卡，联系卡上有法治指导员微信群、QQ群，纳税人可24小时提问题，自联系卡推出以来，纳税人共向税收法治指导员提问2万余次，都得到了及时满意的答复。
    今年来，税收法治指导员运用法律武器，配合税务所解决了上千万元的欠税催缴入库难题，并协助政策法规部门向某中级人民法院主张税收优先权，及时追缴回某房地产开发企业欠税800余万元。（王之健 葛荣光）


   
　