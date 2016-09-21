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第6版 时事
·大力弘扬爱国奉献精神
·习近平向首届丝绸之路国际文博会致贺信
·实施更多普惠性支持政策措施
·图文：中考改革将实现“一考多用”
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·信用评定树标杆
·联合办税三举措
·绩效管理促发展
·服务措施落实处
·税企携手建家园
·发布中国方案分享发展机遇
·中国愿承担与自身能力相适应的责任
·电信网络犯罪查控中心牛刀小试
·默克尔就难民政策认错
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默克尔就难民政策认错
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时事
2016.9.21 星期三
国务院印发促进创业投资持续健康发展的意见
实施更多普惠性支持政策措施
湖北日报讯 据新华社北京20日电 近日，国务院印发了《关于促进创业投资持续健康发展的若干意见》。《意见》强调，创业投资发展要坚持服务实体、专业运作、信用为本、社会责任等基本原则，进一步深化简政放权、放管结合、优化服务改革，不断完善体制机制，加快形成有利于创业投资发展的良好氛围和“创业、创新+创投”的协同互动发展格局，进一步扩大创业投资规模，促进创业投资做大做强做优，培育一批具有国际影响力和竞争力的中国创业投资品牌，推动我国创业投资行业跻身世界先进行列。
《意见》提出，一是培育多元创业投资主体。鼓励行业骨干企业、创业孵化器、产业（技术）创新中心、创业服务中心、保险资产管理机构等机构投资者参与创业投资，鼓励包括天使投资人在内的各类个人从事创业投资。二是拓宽创业投资资金来源。大力培育和发展合格投资者，建立股权债权等联动机制，有序发展投贷联动、投保联动、投债联动。三是加大政策扶持力度。完善创业投资税收政策，建立创业投资与政府项目对接机制，研究鼓励长期投资的政策措施。四是完善相关法律法规。构建符合创业投资行业特点的法制环境，落实和完善国有创业投资管理制度，支持有需求、有条件的国有企业依法依规、按照市场化方式设立或参股创业投资企业和创业投资母基金。五是完善退出机制。完善全国中小企业股份转让系统交易机制，规范发展专业化并购基金。六是优化市场环境。实施更多的普惠性支持政策措施，创新监管方式，加强事中事后监管，严格保护知识产权，优化监管、商事、信用等方面市场环境。七是推动创业投资行业双向开放。按照对内外资一视同仁的原则，放宽外商投资准入，简化管理流程，鼓励外资扩大创业投资规模。坚持走开放式发展道路，提升我国创业投资企业的国际竞争力，鼓励境内有实力的创业投资企业积极稳妥“走出去”。八是完善行业自律和服务体系。加快推进依法设立全国性创业投资行业协会，健全创业投资服务体系，加大教育培训力度，吸引更多的优秀人才从事创业投资，提高创业投资的精准度。