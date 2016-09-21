大力弘扬爱国奉献精神习近平向首届丝绸之路国际文博会致贺信实施更多普惠性支持政策措施图文：中考改革将实现“一考多用”税收法治显身手信用评定树标杆联合办税三举措绩效管理促发展服务措施落实处税企携手建家园发布中国方案分享发展机遇中国愿承担与自身能力相适应的责任电信网络犯罪查控中心牛刀小试默克尔就难民政策认错
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 第6版 时事
·大力弘扬爱国奉献精神
·习近平向首届丝绸之路国际文博会致贺信
·实施更多普惠性支持政策措施
·图文：中考改革将实现“一考多用”
·税收法治显身手
·信用评定树标杆
·联合办税三举措
·绩效管理促发展
·服务措施落实处
·税企携手建家园
·发布中国方案分享发展机遇
·中国愿承担与自身能力相适应的责任
·电信网络犯罪查控中心牛刀小试
·默克尔就难民政策认错
湖北日报电子版
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6 时事 2016.9.21 星期三
国务院印发促进创业投资持续健康发展的意见
实施更多普惠性支持政策措施
    湖北日报讯 据新华社北京20日电 近日，国务院印发了《关于促进创业投资持续健康发展的若干意见》。《意见》强调，创业投资发展要坚持服务实体、专业运作、信用为本、社会责任等基本原则，进一步深化简政放权、放管结合、优化服务改革，不断完善体制机制，加快形成有利于创业投资发展的良好氛围和“创业、创新+创投”的协同互动发展格局，进一步扩大创业投资规模，促进创业投资做大做强做优，培育一批具有国际影响力和竞争力的中国创业投资品牌，推动我国创业投资行业跻身世界先进行列。
    《意见》提出，一是培育多元创业投资主体。鼓励行业骨干企业、创业孵化器、产业（技术）创新中心、创业服务中心、保险资产管理机构等机构投资者参与创业投资，鼓励包括天使投资人在内的各类个人从事创业投资。二是拓宽创业投资资金来源。大力培育和发展合格投资者，建立股权债权等联动机制，有序发展投贷联动、投保联动、投债联动。三是加大政策扶持力度。完善创业投资税收政策，建立创业投资与政府项目对接机制，研究鼓励长期投资的政策措施。四是完善相关法律法规。构建符合创业投资行业特点的法制环境，落实和完善国有创业投资管理制度，支持有需求、有条件的国有企业依法依规、按照市场化方式设立或参股创业投资企业和创业投资母基金。五是完善退出机制。完善全国中小企业股份转让系统交易机制，规范发展专业化并购基金。六是优化市场环境。实施更多的普惠性支持政策措施，创新监管方式，加强事中事后监管，严格保护知识产权，优化监管、商事、信用等方面市场环境。七是推动创业投资行业双向开放。按照对内外资一视同仁的原则，放宽外商投资准入，简化管理流程，鼓励外资扩大创业投资规模。坚持走开放式发展道路，提升我国创业投资企业的国际竞争力，鼓励境内有实力的创业投资企业积极稳妥“走出去”。八是完善行业自律和服务体系。加快推进依法设立全国性创业投资行业协会，健全创业投资服务体系，加大教育培训力度，吸引更多的优秀人才从事创业投资，提高创业投资的精准度。


   
　