查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 聚焦国家网络安全宣传周 ·多家银行遭仿冒应用“黑手” ·图文：WIFI不是你想蹭，想蹭就可蹭 ·图文：住建系统三措并举制扬尘 共守荆楚蓝天 ·模拟生物自我防御新web阻止网页被篡改 ·车载“防火墙”不让黑客遥控您的车 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 绿满荆楚 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第5版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第6版 : 时事 第7版 : 经济纵横 第8版 : 专题 第9版 : 综合新闻/体育 · 多家银行遭仿冒应用“黑手” · 图文：WIFI不是你想蹭，想蹭 · 图文：住建系统三措并举制扬尘 · 模拟生物自我防御新web阻止网 · 车载“防火墙”不让黑客遥控您的 5 聚焦国家网络安全宣传周 2016.9.21 星期三 车载“防火墙”不让黑客遥控您的车 湖北日报讯 记者 杨然



想象一下，当你听着歌、开着车兜风，汽车突然失控，会是何种后果？出现这种场景，也许并不是车坏了，而是有黑客远程操控你的车。随着汽车智能互联程度提升，车载设备遭黑客攻击的几率越来越大。

昨日，在网络安全博览会东软集团展台，该集团高级工程师林起星向记者展示了为汽车安全设置的“防火墙”。林起星通过技术入侵一台车载多媒体系统，用手机就能遥控该系统上的各种功能，如开启导航、调节空调等；打开该车载系统装载的东软S-Car端口防护功能后，手机再也无法操控该系统。“东软S-Car相当于一道防火墙，挡住恶意入侵。”林起星介绍，如果不给车载智能设备“上保险”，被操控的可能不只是导航和空调，甚至是油门和刹车哦。

2015年，美国两名黑客通过软件向一辆吉普越野车车载系统发送指令，让车辆减速、关闭发动机、让制动失灵。此后，克莱斯勒公司宣布召回该品牌旗下多款存在软件漏洞的汽车，这是全球首例因黑客风险召回汽车的事件。

林起星称，智能联网汽车能实现人、车、路等智能信息的交换、共享，使驾驶过程更轻松舒适，是汽车产业发展的方向。但如果网络安全无法保障，反而令乘客陷入危险。本月13日，中国车载信息安全产业联盟成立，该联盟由东软集团、中国信息安全认证中心等单位联合发起。联盟当日正式对外发布了《车载信息安全技术要求白皮书》，东软集团也发布了国内首款车载信息安全产品——东软S-Car。

目前，东软集团已与宝马、长安等车企建立合作关系，在新车型上搭载东软S-Car系统。





