查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 聚焦国家网络安全宣传周 ·多家银行遭仿冒应用“黑手” ·图文：WIFI不是你想蹭，想蹭就可蹭 ·图文：住建系统三措并举制扬尘 共守荆楚蓝天 ·模拟生物自我防御新web阻止网页被篡改 ·车载“防火墙”不让黑客遥控您的车 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 绿满荆楚 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第5版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第6版 : 时事 第7版 : 经济纵横 第8版 : 专题 第9版 : 综合新闻/体育 · 多家银行遭仿冒应用“黑手” · 图文：WIFI不是你想蹭，想蹭 · 图文：住建系统三措并举制扬尘 · 模拟生物自我防御新web阻止网 · 车载“防火墙”不让黑客遥控您的 5 聚焦国家网络安全宣传周 2016.9.21 星期三 模拟生物自我防御新web阻止网页被篡改 湖北日报讯 记者 杨然



在东方博盾科技有限公司展台，该公司董事长兼首席科学家高振宇博士向记者展示了如何利用第三代web服务器阻止网页被篡改。

点开一个模拟政府某部门的官网，入侵第二代web服务器，修改网站后台数据，刷新后，网站首页照片被篡改了。随后，高振宇通过第三代web服务器在网站后台修改数据，网页未被篡改。“第三代web服务器能实现零秒修复。”高振宇介绍，从后台可以看到，通过第三代web服务器操作，网站数据同样也被篡改了，但几乎同时，服务器自动修复数据，篡改的信息无法在网页上显示。

高振宇1995年在日本早稻田大学获得博士学位，2001年赴美国从事网络安全工作，第三代web服务器是他和团队自主研发的。“它的最大特点是模拟了生物自我防御机制。”高振宇说，与现在广泛使用的第二代web服务器不同，第三代不仅能防止网站被篡改、数据被盗窃，还能在入侵后“自我治愈”。

国家互联网应急中心数据显示，2015年我国境内近2.5万个网站被篡改，其中被篡改的政府网站有898个。高振宇表示，web服务器的主要功能是提供网上信息浏览服务，但第二代服务器的安全漏洞也成为众多黑客攻击的对象，提高服务器安全防范能力迫在眉睫。去年8月，中科院计算机网络中心怀柔分中心启用第三代web服务器，4个多月后检查发现，网站在遭受578次应用层攻击后，未出现被篡改、挂马、刷库等安全事故。





