查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 聚焦国家网络安全宣传周 ·多家银行遭仿冒应用“黑手” ·图文：WIFI不是你想蹭，想蹭就可蹭 ·图文：住建系统三措并举制扬尘 共守荆楚蓝天 ·模拟生物自我防御新web阻止网页被篡改 ·车载“防火墙”不让黑客遥控您的车 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 绿满荆楚 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第5版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第6版 : 时事 第7版 : 经济纵横 第8版 : 专题 第9版 : 综合新闻/体育 · 多家银行遭仿冒应用“黑手” · 图文：WIFI不是你想蹭，想蹭 · 图文：住建系统三措并举制扬尘 · 模拟生物自我防御新web阻止网 · 车载“防火墙”不让黑客遥控您的 5 聚焦国家网络安全宣传周 2016.9.21 星期三 图文：住建系统三措并举制扬尘 共守荆楚蓝天 ——湖北省扬尘治理专项行动扫描 湖北日报讯 图为：联合执法

图为：渣土执法

图为：扬尘监测

图为：外架喷淋降尘

图为：土方作业移动风炮降尘



扬尘是影响空气质量的重要污染物之一，近两年来，湖北省住建系统从建设生态文明、保障人民群众基本需求的战略高度，以实现城镇化快速发展和城市大气污染整治双赢为目的，认真履行城市扬尘治理职能，重拳整治建筑施工扬尘、渣土运输扬尘和道路清扫扬尘，为我省城市大气污染整治作出了贡献。



建筑工地扬尘源头得到管控超9成工地“披外衣”



以前施工工地大都尘土飞扬，要捂着鼻子才能过，而现在，很多建筑工地都对渣土堆进行了覆盖，有的甚至进行了绿化，“花园式”的工地已不鲜见。

管住施工工地，就管住了扬尘的一大源头。去年，我省提出了裸土覆盖、固化或绿化处置率90%，施工现场主要道路和工地出入口地面全部硬化，配置车辆冲洗设施的整治目标。全省各地住建部门也相继出台了实施意见，将施工扬尘治理作为一项重要内容与安全生产同部署、同管理，加大防治工作指导力度，指导开展科学化和精细化施工管理，遏制野蛮施工、粗放施工恶习，不断提高企业管理水平。同时，我省积极推动建筑产业化，现场材料加工集中化、封闭化，着力推广使用智能高效降尘压尘设备和施工工艺，鼓励建筑业企业研究开发绿色环保施工技术，最大限度地减少施工扬尘产生。

2015年，我省全面提高了扬尘防治标准，经过全省上下共同努力，建筑施工现场基本实现了施工围档全封闭，进出口路面全硬化，出场施工车辆全冲洗，道路、外架、塔吊喷淋降尘设施、移动式降尘设备、洒水车等措施广泛使用，92.4%的项目采取了裸土覆盖或绿化措施，建筑垃圾和生活垃圾及时清运。

今年，我省又提出道路硬化、车辆冲洗100%和裸土覆盖、固化或绿化处置率90%以上和预拌混凝土生产场地环保配套设施配备率100%的目标要求，同时将市政、拆除工程纳入“五化”（即建筑施工现场统一实行工地围档标准化、进出道路全硬化、冲洗平台自动化、降尘处理喷淋化、裸露土地覆盖化）措施要求覆盖范围，进一步提高防治标准，大力开展监督执法。今年上半年，对施工扬尘治理不力的企业和项目累计下达限期整改2270项次，下达停工整改238项次，行政处罚74起，通报46项次，不良行为公示6家，罚款40.8万元，其他处罚5起。随着我省对建筑施工扬尘的常态化管理，昔日尘土飞扬的建筑工地得到全面改观。

在施工扬尘治理工作中，仍存在一些难题。如部分地方特别是县市区普遍存在重城区、轻郊区的现象，施工扬尘防治还有盲区。一些大型市政设施、土方工程及拆除施工，扬尘治理措施还不到位，特别是涉及燃气、供排水、电力、电信、绿化等多个部门管理的工程施工缺乏协调，造成开挖路段长时间裸露或重复开挖无人管理。有些建设单位、施工企业社会责任意识淡薄，重效益、抢进度、轻防治，扬尘防治不够严格，防治标准不高。城管执法部门在渣土管理中，无权扣证扣车，缺乏强制手段，面临执法难问题。

为全面完成扬尘治理目标，建立长效机制，我省将进一步强化目标责任考核，及时通报考核结果，督促各地住建、城管部门切实履行监管责任，层层传导工作压力。进一步加强行业指导，帮助落后地区和管理水平较差的企业提升能力，改进工作，全面完成扬尘治理目标。

同时，继续坚持在全省范围内推广实施已见成效的建筑施工扬尘防治措施，扩大治理成果。倡导文明施工，及时消纳建筑垃圾，全过程压降施工扬尘。加快转变建筑业作业方式，鼓励使用新技术、新工艺，大力推进绿色施工，强化源头治理。



严控渣土运输跑冒滴漏5805台渣土车“加了盖”



“大块头”的渣土车呼啸而过，渣土到处漏撒，身后带起一片黄尘，这曾是城市道路上常见的景象。

如今，这一现象越来越少见了。近年来，我省加强渣土车辆规范化管理，各地城管部门不断完善渣土运输管理措施，建立渣土运输企业和运输车辆的准入退出制度，形成市场化运作、规范化管理的格局。据统计，全省有192家渣土运输公司的5805台渣土车实施了密闭运输。

各地住建、城管、交管、交通等部门还分工协作，成立工作专班，持续开展渣土运输管理集中专项整治行动，严格查处渣土车沿路抛洒漏等污染环境问题，严厉打击渣土运输车故意遮挡或者污损号牌、违反交通信号灯通行、超速、超载等严重交通违法行为，确保“平装、慢跑、不漏撒”。

各地还不断创新管理方法，提高管理效率。如武汉市在全国首创北斗智能监控平台，对全市渣土车进行“云管理”，全市84家资质企业的2900余辆渣土车加装了智能控制系统，安装了自动软棚全封闭车厢，防渣土掉落。车上的北斗定位追踪系统锁定行驶路线，可遏制随意倾倒，渣土车超速、超载将自动熄火，无法启动。

省住建厅将会同省公安交管等部门研究出台《加强建筑垃圾和工程渣土运输处置管理工作的意见》，并积极争取纳入地方立法，为渣土运输管理提供法制保障。建立渣土运输管理联动协作机制，进一步加强建设管理、城管、公安等部门的协作配合，强化职能责任落实，积极开展联合整治行动，综合执法，增强渣土运输的综合治理能力。以“四不两直”方式（不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待、直奔基层、直插现场），加大明查暗访频次和力度，对未履行扬尘防治责任造成大气环境污染的企业，一律按照有关法律法规上限予以严肃查处。



着力推行城市道路“双五”创建提高城市道路保洁水平



2015年7月25日，住建部在宁夏中卫市组织召开了“全国城市环卫保洁工作现场会”。面对宁夏中卫市“以克论净”深度保洁这个鲜活经验，面对住建部发起的整治城市环境“脏、乱、差”这场全国性会战，省住建厅紧紧围绕“为什么向中卫学、向中卫学什么、怎样向中卫学”等重大问题，注重在“统一思想认识、抓好活动谋划、明确奋斗目标、加强组织领导”等方面狠下功夫，务求把“学习中卫经验、清洁城市环境”活动尽快推向全省、掀起高潮、引向深入。

省住建厅采取多项举措，将会议精神传达落实到位，并立即印发了《关于扎实开展“学习中卫经验，清洁城市环境”活动的通知》（鄂建文〔2015〕70号）。2015年9月下旬，由该厅相关负责人带队，组织全省17个市（州、林区）政府、主管部门负责人赴中卫市考察学习。今年5月初，省住建厅印发《2016年全省城市管理工作检查考评方案的通知》（鄂建文〔2016〕27号），将“学习中卫经验、清洁城市环境”活动正式纳入全省城管明查考评标准，分值10分，占明查总分的十分之一。近日，省住建厅组成四个小组，对全省17个市（州、林区）“学习中卫经验、清洁城市环境”活动涉及的“六有”（有工作方案、有行动计划、有目标要求、有资金支持、有队伍保障、有体制创新）等工作落实情况进行了拉网式检查。我省各地正借鉴中卫市城市道路保洁“双5”标准（即环境卫生检测员对保洁质量考核时，地面浮尘每平方米不得超过5克，地面垃圾停留时间不得超过5分钟），纷纷出台工作方案、不断加大财政投入、努力转变作业方式，通过“洒水、机扫、洗尘和捡拾”四位一体作业，不断提高城市道路清扫保洁水平，有效遏制了城市环卫作业扬尘问题。





