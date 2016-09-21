查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 聚焦国家网络安全宣传周 ·多家银行遭仿冒应用“黑手” ·图文：WIFI不是你想蹭，想蹭就可蹭 ·图文：住建系统三措并举制扬尘 共守荆楚蓝天 ·模拟生物自我防御新web阻止网页被篡改 ·车载“防火墙”不让黑客遥控您的车 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 绿满荆楚 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第5版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第6版 : 时事 第7版 : 经济纵横 第8版 : 专题 第9版 : 综合新闻/体育 · 多家银行遭仿冒应用“黑手” · 图文：WIFI不是你想蹭，想蹭 · 图文：住建系统三措并举制扬尘 · 模拟生物自我防御新web阻止网 · 车载“防火墙”不让黑客遥控您的 5 聚焦国家网络安全宣传周 2016.9.21 星期三 图文：WIFI不是你想蹭，想蹭就可蹭 湖北日报讯 图为：云端武汉展区内工作人员正在介绍第三代社保卡如何加强网络安全防护。（记者 孙文 摄）



记者 李源



“我不是你的微信好友，却能看到你朋友圈里的照片。”昨日，烽火虹旭展台，工作人员展示了截取WIFI信号反编译出用户个人信息的全过程。

一台智能手机、一台笔记本电脑，连接同一个WIFI信号，记者手机登录微信，朋友圈里的文图竟实时呈现在电脑上。“黑客还能轻易窃取你的银行账号和密码。”烽火虹旭总经理叶猛说，在手机上输入用户名和密码，相应数据就会转为无线信号传输出去，被黑客“捕获”。

据统计，截至2015年底，全国已有7.8亿手机网民，即时通讯、网上银行、智能支付等功能已被广泛接受，“蹭免费WIFI”已成潮流。

免费WIFI安全吗？“不安全。”叶猛说，商场、饭店为招徕客户，提供免费WIFI，但价格低廉的民用级无线设备大多缺乏必要的安全防护措施。在专业人员眼中，用户连上这样的WIFI，就等于敞开了大门。

叶猛介绍，黑客可轻松截取WIFI，再经反编译，其所承载的数据就能被还原。“个人用户的隐私会被获取，商业用户的机密也会泄露。”

如何避免呢？

叶猛建议，一方面用户要提高警惕，对来路不明的WIFI信号最好避而远之。确需在公共场合连接WIFI上网，也要尽量避免使用网上支付等功能，不给黑客可趁之机。另一方面，WIFI提供者也要尽到安全防护之责，使用安全防护级别较高的专业设备，将黑客入侵的风险降到最低。





