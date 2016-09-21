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第4版 聚焦国家网络安全宣传周
·亟待立法保护数据信息
·我国首个防骗知识库在汉上线
·图文：大学生现场比试网络安全技能
·我国网络安全人才培养存巨大缺口
·全国智慧城市建设将借鉴武汉经验
·协同推动大数据安全建设
·我省大数据产业后劲渐显
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亟待立法保护数据信息
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我国首个防骗知识库在汉上线
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图文：大学生现场比试网络安全技
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全国智慧城市建设将借鉴武汉经验
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协同推动大数据安全建设
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我省大数据产业后劲渐显
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聚焦国家网络安全宣传周
2016.9.21 星期三
我国首个防骗知识库在汉上线
湖北日报讯 （记者黄磊、通讯员思萤、罗南）昨日，蚂蚁金服在国家网络安全宣传周上宣布，中国互联网界首个面向公众的防骗知识库“安全课堂”正式启动，用户可以在支付宝首页的应用模块中查看。
据了解，安全课堂将采取网络课堂的形式传播安全知识，内容来自于网信办、公安部、工信部等权威部门的最新政策、打击成果、主流媒体报道，以及蚂蚁金服的大数据分析。