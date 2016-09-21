查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 聚焦国家网络安全宣传周 ·亟待立法保护数据信息 ·我国首个防骗知识库在汉上线 ·图文：大学生现场比试网络安全技能 ·我国网络安全人才培养存巨大缺口 ·全国智慧城市建设将借鉴武汉经验 ·协同推动大数据安全建设 ·我省大数据产业后劲渐显 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 绿满荆楚 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第5版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第6版 : 时事 第7版 : 经济纵横 第8版 : 专题 第9版 : 综合新闻/体育 · 亟待立法保护数据信息 · 我国首个防骗知识库在汉上线 · 图文：大学生现场比试网络安全技 · 我国网络安全人才培养存巨大缺口 · 全国智慧城市建设将借鉴武汉经验 · 协同推动大数据安全建设 · 我省大数据产业后劲渐显 4 聚焦国家网络安全宣传周 2016.9.21 星期三 我国首个防骗知识库在汉上线 湖北日报讯 （记者黄磊、通讯员思萤、罗南）昨日，蚂蚁金服在国家网络安全宣传周上宣布，中国互联网界首个面向公众的防骗知识库“安全课堂”正式启动，用户可以在支付宝首页的应用模块中查看。

据了解，安全课堂将采取网络课堂的形式传播安全知识，内容来自于网信办、公安部、工信部等权威部门的最新政策、打击成果、主流媒体报道，以及蚂蚁金服的大数据分析。





