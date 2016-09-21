亟待立法保护数据信息我国首个防骗知识库在汉上线图文：大学生现场比试网络安全技能我国网络安全人才培养存巨大缺口全国智慧城市建设将借鉴武汉经验协同推动大数据安全建设我省大数据产业后劲渐显
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 第4版 聚焦国家网络安全宣传周
·亟待立法保护数据信息
·我国首个防骗知识库在汉上线
·图文：大学生现场比试网络安全技能
·我国网络安全人才培养存巨大缺口
·全国智慧城市建设将借鉴武汉经验
·协同推动大数据安全建设
·我省大数据产业后劲渐显
湖北日报电子版
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4 聚焦国家网络安全宣传周 2016.9.21 星期三
我国首个防骗知识库在汉上线
    湖北日报讯 （记者黄磊、通讯员思萤、罗南）昨日，蚂蚁金服在国家网络安全宣传周上宣布，中国互联网界首个面向公众的防骗知识库“安全课堂”正式启动，用户可以在支付宝首页的应用模块中查看。
    据了解，安全课堂将采取网络课堂的形式传播安全知识，内容来自于网信办、公安部、工信部等权威部门的最新政策、打击成果、主流媒体报道，以及蚂蚁金服的大数据分析。


   
　