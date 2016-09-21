查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 聚焦国家网络安全宣传周 ·亟待立法保护数据信息 ·我国首个防骗知识库在汉上线 ·图文：大学生现场比试网络安全技能 ·我国网络安全人才培养存巨大缺口 ·全国智慧城市建设将借鉴武汉经验 ·协同推动大数据安全建设 ·我省大数据产业后劲渐显 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 绿满荆楚 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第5版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第6版 : 时事 第7版 : 经济纵横 第8版 : 专题 第9版 : 综合新闻/体育 · 亟待立法保护数据信息 · 我国首个防骗知识库在汉上线 · 图文：大学生现场比试网络安全技 · 我国网络安全人才培养存巨大缺口 · 全国智慧城市建设将借鉴武汉经验 · 协同推动大数据安全建设 · 我省大数据产业后劲渐显 4 聚焦国家网络安全宣传周 2016.9.21 星期三 光谷企业呼吁 亟待立法保护数据信息 湖北日报讯 记者 李墨 通讯员 龚娅丽



昨日，武汉长江大数据交易中心在国家网络安全宣传周上呼吁，立法保护数据信息。

长江大数据交易中心总裁李晖说，一个从未向银行借贷的大学生，可能没有央行征信中心的征信记录，但他通过打车软件预约乘车，通过电商购物，在互联网上留下行为轨迹，通过海量数据挖掘和分析技术，可预测其风险表现和信用价值，为其建立个人信用评分，银行贷款同样可能向他打开大门。但接下来的问题，也会令他烦恼不堪，推销电话、诈骗短信等将接踵而至。

他认为，海量数据中蕴藏着关系国家安全、经济社会运行、舆情态势等敏感信息，数据成为国家之间争夺的重要资源，数据主权成为网络空间主权的重要形态。从数据安全的角度出发，尽快建立一致的交易规则、共通的交易标准，是大数据产业亟待探索的问题。

从交易中心自身的技术和运营规则方面，数据在进入交易平台之前，都应经过数据脱敏处理，即抹去和个体隐私相关的信息，并从技术上保证不可逆向还原，以保障数据隐私。

长交中心还呼吁国家从数据信息立法方面进行保障。李晖表示，数据信息的立法应根据数据类型的不同，分别制定不同的产权归属、隐私保护、开放交易等法规条款。比如，明确哪些数据必须开放，哪些数据必须经过数据交易市场。

据了解，随着大数据产业的快速发展，北京、上海、贵州等多地大数据交易平台，均在积极推进数据安全标准工作的研究与制定。贵州已出台全国首部大数据地方法规《贵州省大数据发展应用促进条例》，上海数据交易中心也制定了《数据互联规则》。





