亟待立法保护数据信息我国首个防骗知识库在汉上线图文：大学生现场比试网络安全技能我国网络安全人才培养存巨大缺口全国智慧城市建设将借鉴武汉经验协同推动大数据安全建设我省大数据产业后劲渐显
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 第4版 聚焦国家网络安全宣传周
·亟待立法保护数据信息
·我国首个防骗知识库在汉上线
·图文：大学生现场比试网络安全技能
·我国网络安全人才培养存巨大缺口
·全国智慧城市建设将借鉴武汉经验
·协同推动大数据安全建设
·我省大数据产业后劲渐显
湖北日报电子版
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4 聚焦国家网络安全宣传周 2016.9.21 星期三
光谷企业呼吁
亟待立法保护数据信息
    湖北日报讯 记者 李墨 通讯员 龚娅丽

    昨日，武汉长江大数据交易中心在国家网络安全宣传周上呼吁，立法保护数据信息。
    长江大数据交易中心总裁李晖说，一个从未向银行借贷的大学生，可能没有央行征信中心的征信记录，但他通过打车软件预约乘车，通过电商购物，在互联网上留下行为轨迹，通过海量数据挖掘和分析技术，可预测其风险表现和信用价值，为其建立个人信用评分，银行贷款同样可能向他打开大门。但接下来的问题，也会令他烦恼不堪，推销电话、诈骗短信等将接踵而至。
    他认为，海量数据中蕴藏着关系国家安全、经济社会运行、舆情态势等敏感信息，数据成为国家之间争夺的重要资源，数据主权成为网络空间主权的重要形态。从数据安全的角度出发，尽快建立一致的交易规则、共通的交易标准，是大数据产业亟待探索的问题。
    从交易中心自身的技术和运营规则方面，数据在进入交易平台之前，都应经过数据脱敏处理，即抹去和个体隐私相关的信息，并从技术上保证不可逆向还原，以保障数据隐私。
    长交中心还呼吁国家从数据信息立法方面进行保障。李晖表示，数据信息的立法应根据数据类型的不同，分别制定不同的产权归属、隐私保护、开放交易等法规条款。比如，明确哪些数据必须开放，哪些数据必须经过数据交易市场。
    据了解，随着大数据产业的快速发展，北京、上海、贵州等多地大数据交易平台，均在积极推进数据安全标准工作的研究与制定。贵州已出台全国首部大数据地方法规《贵州省大数据发展应用促进条例》，上海数据交易中心也制定了《数据互联规则》。


   
　