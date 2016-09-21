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第4版 聚焦国家网络安全宣传周
·亟待立法保护数据信息
·我国首个防骗知识库在汉上线
·图文：大学生现场比试网络安全技能
·我国网络安全人才培养存巨大缺口
·全国智慧城市建设将借鉴武汉经验
·协同推动大数据安全建设
·我省大数据产业后劲渐显
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亟待立法保护数据信息
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我国首个防骗知识库在汉上线
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图文：大学生现场比试网络安全技
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全国智慧城市建设将借鉴武汉经验
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协同推动大数据安全建设
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我省大数据产业后劲渐显
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聚焦国家网络安全宣传周
2016.9.21 星期三
光谷企业呼吁
亟待立法保护数据信息
湖北日报讯 记者 李墨 通讯员 龚娅丽
昨日，武汉长江大数据交易中心在国家网络安全宣传周上呼吁，立法保护数据信息。
长江大数据交易中心总裁李晖说，一个从未向银行借贷的大学生，可能没有央行征信中心的征信记录，但他通过打车软件预约乘车，通过电商购物，在互联网上留下行为轨迹，通过海量数据挖掘和分析技术，可预测其风险表现和信用价值，为其建立个人信用评分，银行贷款同样可能向他打开大门。但接下来的问题，也会令他烦恼不堪，推销电话、诈骗短信等将接踵而至。
他认为，海量数据中蕴藏着关系国家安全、经济社会运行、舆情态势等敏感信息，数据成为国家之间争夺的重要资源，数据主权成为网络空间主权的重要形态。从数据安全的角度出发，尽快建立一致的交易规则、共通的交易标准，是大数据产业亟待探索的问题。
从交易中心自身的技术和运营规则方面，数据在进入交易平台之前，都应经过数据脱敏处理，即抹去和个体隐私相关的信息，并从技术上保证不可逆向还原，以保障数据隐私。
长交中心还呼吁国家从数据信息立法方面进行保障。李晖表示，数据信息的立法应根据数据类型的不同，分别制定不同的产权归属、隐私保护、开放交易等法规条款。比如，明确哪些数据必须开放，哪些数据必须经过数据交易市场。
据了解，随着大数据产业的快速发展，北京、上海、贵州等多地大数据交易平台，均在积极推进数据安全标准工作的研究与制定。贵州已出台全国首部大数据地方法规《贵州省大数据发展应用促进条例》，上海数据交易中心也制定了《数据互联规则》。