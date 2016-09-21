亟待立法保护数据信息我国首个防骗知识库在汉上线图文：大学生现场比试网络安全技能我国网络安全人才培养存巨大缺口全国智慧城市建设将借鉴武汉经验协同推动大数据安全建设我省大数据产业后劲渐显
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 第4版 聚焦国家网络安全宣传周
·亟待立法保护数据信息
·我国首个防骗知识库在汉上线
·图文：大学生现场比试网络安全技能
·我国网络安全人才培养存巨大缺口
·全国智慧城市建设将借鉴武汉经验
·协同推动大数据安全建设
·我省大数据产业后劲渐显
湖北日报电子版
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4 聚焦国家网络安全宣传周 2016.9.21 星期三
挖掘“21世纪的新石油”
我省大数据产业后劲渐显
    湖北日报讯 记者 李墨 通讯员 王少雨

    网络信息安全最核心的对象是数据。数据失窃，轻则钱财尽失，重则危及国家安全。
    武汉东湖高新区是国家三大现代服务业信息安全产业化基地之一，与上海、成都共同肩负国家信息安全防线。本届国家网络安全宣传周上，东湖高新区相关负责人表示，光谷大数据产业正在成为我省信息领域的“新石油”。
    近年来，光谷在光电子、地球空间信息、数字家庭、文化科技融合、互联网和物联网领域发展迅速，拥有一大批涉及区域信息化、云技术与云服务、互联网增值服务的企业，为大数据产业技术创新和应用推广提供了有力支撑。
    大数据基础设施方面，光电工研院、烽火科技等单位正在争取国家的支持，启动“大数据光存储系统”项目，为我国“大数据”存储中心建设探讨最佳的基础设施解决方案；软件层，达梦数据库是我国大数据领域数据服务平台层面最大的企业，具有完全自主知识产权的高性能数据库产品；应用层，光庭信息、武大吉奥、立得空间、北斗旭普等企业，利用地球空间信息数据提供导航、交通、智慧城市方面的服务；天喻信息在数据安全领域、移动互联网、移动支付服务、无线城市、教育云等领域拥有领先优势，拥有大量的用户数据，可以进一步挖掘其价值……从产业链条看，光谷大数据上下游已经形成。
    咨询机构赛迪顾问认为，发展大数据产业，最基本的是建设数据资源存储备份中心。武汉地处非地震带，长江武汉段的中底层水温，在8月也不超过10℃，这将大幅度降低数据中心环境冷却的能源消耗，提供取之不尽用之不竭的资源保障。
    此外，武汉高校云集，在校大学生100多万人，为全省大数据产业提供了大量的高技术专业人才。这些高校中，不少都拥有软件工程国家重点实验室、教育部重点实验室、湖北省重点实验室等，是天然的研发大后方。
    专家建议，大数据融合了物联网、云计算、移动互联网等技术，基于大数据的新应用和新型商业模式层出不穷，被视为21世纪最具发展潜力的新兴产业，当前国内大数据产业正处于快速起步期，拥有较大发展机会。湖北可以武汉未来科技城“光谷云村”为核心，打通官桥湖“资本谷”、左岭大数据产业园、光谷软件园、光谷中心城、光谷金融港等，打造“光谷数据谷”。


   
　