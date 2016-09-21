查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 聚焦国家网络安全宣传周 ·亟待立法保护数据信息 ·我国首个防骗知识库在汉上线 ·图文：大学生现场比试网络安全技能 ·我国网络安全人才培养存巨大缺口 ·全国智慧城市建设将借鉴武汉经验 ·协同推动大数据安全建设 ·我省大数据产业后劲渐显 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 绿满荆楚 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第5版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第6版 : 时事 第7版 : 经济纵横 第8版 : 专题 第9版 : 综合新闻/体育 · 亟待立法保护数据信息 · 我国首个防骗知识库在汉上线 · 图文：大学生现场比试网络安全技 · 我国网络安全人才培养存巨大缺口 · 全国智慧城市建设将借鉴武汉经验 · 协同推动大数据安全建设 · 我省大数据产业后劲渐显 4 聚焦国家网络安全宣传周 2016.9.21 星期三 挖掘“21世纪的新石油” 我省大数据产业后劲渐显 湖北日报讯 记者 李墨 通讯员 王少雨



网络信息安全最核心的对象是数据。数据失窃，轻则钱财尽失，重则危及国家安全。

武汉东湖高新区是国家三大现代服务业信息安全产业化基地之一，与上海、成都共同肩负国家信息安全防线。本届国家网络安全宣传周上，东湖高新区相关负责人表示，光谷大数据产业正在成为我省信息领域的“新石油”。

近年来，光谷在光电子、地球空间信息、数字家庭、文化科技融合、互联网和物联网领域发展迅速，拥有一大批涉及区域信息化、云技术与云服务、互联网增值服务的企业，为大数据产业技术创新和应用推广提供了有力支撑。

大数据基础设施方面，光电工研院、烽火科技等单位正在争取国家的支持，启动“大数据光存储系统”项目，为我国“大数据”存储中心建设探讨最佳的基础设施解决方案；软件层，达梦数据库是我国大数据领域数据服务平台层面最大的企业，具有完全自主知识产权的高性能数据库产品；应用层，光庭信息、武大吉奥、立得空间、北斗旭普等企业，利用地球空间信息数据提供导航、交通、智慧城市方面的服务；天喻信息在数据安全领域、移动互联网、移动支付服务、无线城市、教育云等领域拥有领先优势，拥有大量的用户数据，可以进一步挖掘其价值……从产业链条看，光谷大数据上下游已经形成。

咨询机构赛迪顾问认为，发展大数据产业，最基本的是建设数据资源存储备份中心。武汉地处非地震带，长江武汉段的中底层水温，在8月也不超过10℃，这将大幅度降低数据中心环境冷却的能源消耗，提供取之不尽用之不竭的资源保障。

此外，武汉高校云集，在校大学生100多万人，为全省大数据产业提供了大量的高技术专业人才。这些高校中，不少都拥有软件工程国家重点实验室、教育部重点实验室、湖北省重点实验室等，是天然的研发大后方。

专家建议，大数据融合了物联网、云计算、移动互联网等技术，基于大数据的新应用和新型商业模式层出不穷，被视为21世纪最具发展潜力的新兴产业，当前国内大数据产业正处于快速起步期，拥有较大发展机会。湖北可以武汉未来科技城“光谷云村”为核心，打通官桥湖“资本谷”、左岭大数据产业园、光谷软件园、光谷中心城、光谷金融港等，打造“光谷数据谷”。





