亟待立法保护数据信息我国首个防骗知识库在汉上线图文：大学生现场比试网络安全技能我国网络安全人才培养存巨大缺口全国智慧城市建设将借鉴武汉经验协同推动大数据安全建设我省大数据产业后劲渐显
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 第4版 聚焦国家网络安全宣传周
·亟待立法保护数据信息
·我国首个防骗知识库在汉上线
·图文：大学生现场比试网络安全技能
·我国网络安全人才培养存巨大缺口
·全国智慧城市建设将借鉴武汉经验
·协同推动大数据安全建设
·我省大数据产业后劲渐显
湖北日报电子版
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4 聚焦国家网络安全宣传周 2016.9.21 星期三
互联网巨头在汉达成共识
协同推动大数据安全建设
    湖北日报讯 记者 黄磊

    大数据虽然已广泛运用到社会生活的每个角落，但安全问题正日益突出。昨日的“大数据安全技术与实践”论坛上，来自中央网信办、国内外知名互联网企业的代表达成共识，将加强协作、共同推动大数据安全的建设。

    大数据安全问题日益突出

    “大数据面对着越来越大的黑产挑战”。论坛上，腾讯公布的一组数据令人吃惊。“全国有40多万黑产人员，团伙内部分工细致、效率高，他们早已经盯上了大数据这一领域。”腾讯云计算（北京）有限公司大数据安全负责人王翔介绍，黑产，即黑色产业，是利用病毒木马来获得利益的一个行业。
    360安全战略研究中心主任鲍旭华则讲起了一段故事：2015年12月，高度保密的美国人事管理办公室数据泄密，2100万联邦雇员信息被窃取，引起轩然大波。他坦言，大数据生态复杂、版图分化较多，很难出台一套完整的方案。限制大数据被采集也几乎不可能，当今互联网企业使尽各种能力采集用户的消费习惯、理财习惯等各种大数据，很容易给黑产人员留下可乘之机。
    IBM负责人表示，大数据安全不仅要防范间谍、黑客等外部威胁，更要考虑内部风险，比如员工无意泄露甚至有意转卖。同时，国家法律法规、产业规定也要跟上。

    业内企业需加强协作

    “国内的安全产业跟国际还有较大差距，国外企业分工明确，国内企业则各自为战、同质化严重，低价竞争。”鲍旭华直言，国内的安全厂家应差异化竞争，加强优势产品的研发，使整个安全产业产生互补、协同作用。
    阿里巴巴集团数据安全总监郑斌表示，大数据处在非常好的发展时期，良好的产业环境需要大家从监管、标准、自律等方面共同努力，使大数据安全产业发展迈过关键门槛。
    腾讯则早已构建起了比较完整的安全生态圈。王翔介绍，腾讯云服务市场目前已和100多家服务公司合作，引入了600多款产品，同时与IBM、深信服等成立了云安全服务联盟，全方位覆盖了大数据安全的各个领域。


   
　