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大数据虽然已广泛运用到社会生活的每个角落，但安全问题正日益突出。昨日的“大数据安全技术与实践”论坛上，来自中央网信办、国内外知名互联网企业的代表达成共识，将加强协作、共同推动大数据安全的建设。



大数据安全问题日益突出



“大数据面对着越来越大的黑产挑战”。论坛上，腾讯公布的一组数据令人吃惊。“全国有40多万黑产人员，团伙内部分工细致、效率高，他们早已经盯上了大数据这一领域。”腾讯云计算（北京）有限公司大数据安全负责人王翔介绍，黑产，即黑色产业，是利用病毒木马来获得利益的一个行业。

360安全战略研究中心主任鲍旭华则讲起了一段故事：2015年12月，高度保密的美国人事管理办公室数据泄密，2100万联邦雇员信息被窃取，引起轩然大波。他坦言，大数据生态复杂、版图分化较多，很难出台一套完整的方案。限制大数据被采集也几乎不可能，当今互联网企业使尽各种能力采集用户的消费习惯、理财习惯等各种大数据，很容易给黑产人员留下可乘之机。

IBM负责人表示，大数据安全不仅要防范间谍、黑客等外部威胁，更要考虑内部风险，比如员工无意泄露甚至有意转卖。同时，国家法律法规、产业规定也要跟上。



业内企业需加强协作



“国内的安全产业跟国际还有较大差距，国外企业分工明确，国内企业则各自为战、同质化严重，低价竞争。”鲍旭华直言，国内的安全厂家应差异化竞争，加强优势产品的研发，使整个安全产业产生互补、协同作用。

阿里巴巴集团数据安全总监郑斌表示，大数据处在非常好的发展时期，良好的产业环境需要大家从监管、标准、自律等方面共同努力，使大数据安全产业发展迈过关键门槛。

腾讯则早已构建起了比较完整的安全生态圈。王翔介绍，腾讯云服务市场目前已和100多家服务公司合作，引入了600多款产品，同时与IBM、深信服等成立了云安全服务联盟，全方位覆盖了大数据安全的各个领域。





