亟待立法保护数据信息我国首个防骗知识库在汉上线图文：大学生现场比试网络安全技能我国网络安全人才培养存巨大缺口全国智慧城市建设将借鉴武汉经验协同推动大数据安全建设我省大数据产业后劲渐显
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 第4版 聚焦国家网络安全宣传周
·亟待立法保护数据信息
·我国首个防骗知识库在汉上线
·图文：大学生现场比试网络安全技能
·我国网络安全人才培养存巨大缺口
·全国智慧城市建设将借鉴武汉经验
·协同推动大数据安全建设
·我省大数据产业后劲渐显
湖北日报电子版
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4 聚焦国家网络安全宣传周 2016.9.21 星期三
全国智慧城市建设将借鉴武汉经验
    湖北日报讯 记者 杨然

    昨日，在国家网络安全宣传周“智慧城市建设及安全保障”论坛上，中央网信办信息化发展局副局长曾宇表示，在智慧城市建设过程中，武汉市积累了宝贵的经验，未来分级分类推进新型智慧城市建设时，将吸取武汉经验。
    武汉市网信办主任黄长清在论坛上发言，介绍武汉作为国家首批智慧城市建设试点城市，近年来大力推进信息基础设施、应用体系建设和支撑性产业建设经验。

    打牢基础光纤覆盖400万户

    基础设施是智慧城市建设的根基。武汉市建设智慧城市的第一步就是在网络基础设施、感知基础设施、云计算基础设施和地理空间信息基础设施建设方面下功夫。
    据介绍，该市光纤到户覆盖规模达400万户，正在进行百兆宽带升级；已完成1000多个公共场所的WiFi热点建设，实现主要公共区域公益免费wifi全覆盖，接入带宽不低于20M，覆盖水平国内领先。已实现农村行政村光纤网络全覆盖，城区80%以上宽带用户接入能力达到100兆。
    通过实施电子不停车收费系统，对200多万辆车安装了电子标签，并在校园、社区、游乐场所、企事业单位和社会停车场的门禁管理中延伸应用，形成车联网雏形。
    在云计算基础建设方面，武汉市已经建成国内首个位置源数据中心，初步实现了地理空间信息的“智慧感知、智慧分析、智慧服务、智慧决策”。建设中的武汉超算（数据）中心，初期将达到1PF（1000万亿次/秒）、10PB（10P存储）的服务能力，通过云计算、超算等重大信息基础设施建设，形成电子信息产业聚集区。

    抓住痛点破解交通环保难题

    黄长清介绍，武汉市建设智慧城市，就是要找准群众“痛点”，用信息化破解城市发展难题。
    为缓解交通拥堵，该市建立了“易行江城”智慧交通系统，集成行车停车诱导、车驾管服务等40多项功能。一方面，交管指挥中心对城市拥堵，可实时调度，民警及时就近处置，缩短拥堵时间；另一方面，司机可通过“易行江城”APP和道路行车诱导屏，了解实时路况，合理计划行车路线，既避开堵点，又减少堵源，共治共享。“云端武汉·交管”在去年世界互联网大会上获“最受用户喜爱公安服务奖”。
    该市运用PM10、PM2.5的源解析成果，建立智慧工地系统，对全市342个重点工地的粉尘、温湿度实时监测，一旦超过国家标准值系统就自动报警，监控中心可远程掌握超标工地、及时调度处理。城管部门还采用北斗定位技术，在渣土车上安装智能监控设施，实现重量、高度、密闭、车速、线路、车净“六控制”，改变渣土运输沿路抛洒现象。

    实时监控确保城市网络安全

    建设智慧城市，网络信息安全至关重要。武汉市一直注重构建网络安全保障体系，已实现对该市数千个互联网网站进行实时安全监控，可进行7×24小时事前、事中、事后全方位安全监测，对发现的安全问题及时进行预警和处置。
    针对大数据带来的个人隐私安全威胁，该市推动出台保护网络信息安全和个人隐私等方面的制度规定，建立由数据使用者承担公民隐私安全保护的责任体系。
    据介绍，推进智慧城市建设与该市产业发展已形成良性互动。2015年，该市电子信息产业产值1780亿元、电子商务交易额4135亿元、软件和信息服务业收入1006亿元，均增长两位数以上。

    鼓励创新破冰政府部门间壁垒

    智慧城市建设不仅仅是工程技术应用，更涉及城市治理理念、机制体制等深层次内容，需要从思路、理念、管理、应用等多方面开展创新。武汉市在鼓励示范创新方面也走在全国前列。
    该市政务云建设涉及全市41个委办局近800项共享交换服务事项的清理、确认和登记，如按照目前全国通行的做法，需要先建大规模的数据中心。只要一上硬件，不仅投资过亿，而且会造成数据中心与实际应用脱节。该市充分利用云计算的技术优势，采取“逻辑集中、物理分散”建设方式，仅投资500余万元，就完成了项目建设，成功破冰政府部门网络互通、数据共享，为下一步促进政府职能转变，发展大数据产业奠定了良好基础。该市还创造性地运用互联网“免费模式”，有效整合政府部门和汉口银行资源，市财政不花钱，就建成了“云端武汉·市民”、“云端武汉·企业”等政务服务云平台。
    智慧城市建设是一项涉及各行业领域的庞大的系统性工程，涵盖现代城市治理方方面面，但现实中难以面面俱到。武汉市采取由易到难，在全国首创试点示范先行突破，再全面推广复制的做法，自2011年起，在该市广泛组织实施并公开征集智慧城市试点示范项目，并对遴选出的47个优秀项目授予“武汉市智慧城市建设示范项目”称号，以此带动社会各界参与智慧城市建设的积极性，取得了良好效果，被媒体誉为“武汉模式”。

    专家观点

    智慧城市如何建

    中国式智慧城市建设应至少包括5个方面：规划建设智慧交通综合管控平台等，例如智慧交通；带动相关产业升级，通过信息技术的运用催生一批智慧工厂，例如智慧制造；建设配套的信息基础设施，包括宽带入户、云计算中心等，例如智慧社区；提供智慧化的城市管理与服务，例如智慧医疗、教育等；运用智慧城市技术，提高市民物质和精神生活水平，例如智慧图书馆、智慧旅游等。
    ——中科院信工所研究员李凤华

    我国应加快立法进程，参照国际智慧城市先进立法经验，以《网络安全法》为基础，尽快制定我国专门的智慧城市法律法规体系，明确保护政务数据、商业数据、个人数据的安全。
    ——杭州安恒信息技术公司副总裁冯旭杭

    前期的智慧城市建设，呈现“垂直行业应用为主，围绕单一目标为主，政府投资政府运营”特点，称之为智慧城市1.0。现在，基于具备“一云一网一图架构的城市共享大数据云平台，PPP模式下的创新商业模式和城市合作运营”特点的智慧城市2.0版正成为智慧城市建设的主流。
    智慧城市2.0建设，面临两个挑战。一是系统庞大、业务复杂，一个地级市的智慧城市平台，可能需要100个以上的安全设备，1000个以上的应用，10000台以上的服务器，和海量的原始数据；二是新技术标准缺失和运维人员能力不匹配。
    ——中兴通讯副总裁黄树强


   
　