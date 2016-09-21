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昨日，在国家网络安全宣传周“智慧城市建设及安全保障”论坛上，中央网信办信息化发展局副局长曾宇表示，在智慧城市建设过程中，武汉市积累了宝贵的经验，未来分级分类推进新型智慧城市建设时，将吸取武汉经验。

武汉市网信办主任黄长清在论坛上发言，介绍武汉作为国家首批智慧城市建设试点城市，近年来大力推进信息基础设施、应用体系建设和支撑性产业建设经验。



打牢基础光纤覆盖400万户



基础设施是智慧城市建设的根基。武汉市建设智慧城市的第一步就是在网络基础设施、感知基础设施、云计算基础设施和地理空间信息基础设施建设方面下功夫。

据介绍，该市光纤到户覆盖规模达400万户，正在进行百兆宽带升级；已完成1000多个公共场所的WiFi热点建设，实现主要公共区域公益免费wifi全覆盖，接入带宽不低于20M，覆盖水平国内领先。已实现农村行政村光纤网络全覆盖，城区80%以上宽带用户接入能力达到100兆。

通过实施电子不停车收费系统，对200多万辆车安装了电子标签，并在校园、社区、游乐场所、企事业单位和社会停车场的门禁管理中延伸应用，形成车联网雏形。

在云计算基础建设方面，武汉市已经建成国内首个位置源数据中心，初步实现了地理空间信息的“智慧感知、智慧分析、智慧服务、智慧决策”。建设中的武汉超算（数据）中心，初期将达到1PF（1000万亿次/秒）、10PB（10P存储）的服务能力，通过云计算、超算等重大信息基础设施建设，形成电子信息产业聚集区。



抓住痛点破解交通环保难题



黄长清介绍，武汉市建设智慧城市，就是要找准群众“痛点”，用信息化破解城市发展难题。

为缓解交通拥堵，该市建立了“易行江城”智慧交通系统，集成行车停车诱导、车驾管服务等40多项功能。一方面，交管指挥中心对城市拥堵，可实时调度，民警及时就近处置，缩短拥堵时间；另一方面，司机可通过“易行江城”APP和道路行车诱导屏，了解实时路况，合理计划行车路线，既避开堵点，又减少堵源，共治共享。“云端武汉·交管”在去年世界互联网大会上获“最受用户喜爱公安服务奖”。

该市运用PM10、PM2.5的源解析成果，建立智慧工地系统，对全市342个重点工地的粉尘、温湿度实时监测，一旦超过国家标准值系统就自动报警，监控中心可远程掌握超标工地、及时调度处理。城管部门还采用北斗定位技术，在渣土车上安装智能监控设施，实现重量、高度、密闭、车速、线路、车净“六控制”，改变渣土运输沿路抛洒现象。



实时监控确保城市网络安全



建设智慧城市，网络信息安全至关重要。武汉市一直注重构建网络安全保障体系，已实现对该市数千个互联网网站进行实时安全监控，可进行7×24小时事前、事中、事后全方位安全监测，对发现的安全问题及时进行预警和处置。

针对大数据带来的个人隐私安全威胁，该市推动出台保护网络信息安全和个人隐私等方面的制度规定，建立由数据使用者承担公民隐私安全保护的责任体系。

据介绍，推进智慧城市建设与该市产业发展已形成良性互动。2015年，该市电子信息产业产值1780亿元、电子商务交易额4135亿元、软件和信息服务业收入1006亿元，均增长两位数以上。



鼓励创新破冰政府部门间壁垒



智慧城市建设不仅仅是工程技术应用，更涉及城市治理理念、机制体制等深层次内容，需要从思路、理念、管理、应用等多方面开展创新。武汉市在鼓励示范创新方面也走在全国前列。

该市政务云建设涉及全市41个委办局近800项共享交换服务事项的清理、确认和登记，如按照目前全国通行的做法，需要先建大规模的数据中心。只要一上硬件，不仅投资过亿，而且会造成数据中心与实际应用脱节。该市充分利用云计算的技术优势，采取“逻辑集中、物理分散”建设方式，仅投资500余万元，就完成了项目建设，成功破冰政府部门网络互通、数据共享，为下一步促进政府职能转变，发展大数据产业奠定了良好基础。该市还创造性地运用互联网“免费模式”，有效整合政府部门和汉口银行资源，市财政不花钱，就建成了“云端武汉·市民”、“云端武汉·企业”等政务服务云平台。

智慧城市建设是一项涉及各行业领域的庞大的系统性工程，涵盖现代城市治理方方面面，但现实中难以面面俱到。武汉市采取由易到难，在全国首创试点示范先行突破，再全面推广复制的做法，自2011年起，在该市广泛组织实施并公开征集智慧城市试点示范项目，并对遴选出的47个优秀项目授予“武汉市智慧城市建设示范项目”称号，以此带动社会各界参与智慧城市建设的积极性，取得了良好效果，被媒体誉为“武汉模式”。



专家观点



智慧城市如何建



中国式智慧城市建设应至少包括5个方面：规划建设智慧交通综合管控平台等，例如智慧交通；带动相关产业升级，通过信息技术的运用催生一批智慧工厂，例如智慧制造；建设配套的信息基础设施，包括宽带入户、云计算中心等，例如智慧社区；提供智慧化的城市管理与服务，例如智慧医疗、教育等；运用智慧城市技术，提高市民物质和精神生活水平，例如智慧图书馆、智慧旅游等。

——中科院信工所研究员李凤华



我国应加快立法进程，参照国际智慧城市先进立法经验，以《网络安全法》为基础，尽快制定我国专门的智慧城市法律法规体系，明确保护政务数据、商业数据、个人数据的安全。

——杭州安恒信息技术公司副总裁冯旭杭



前期的智慧城市建设，呈现“垂直行业应用为主，围绕单一目标为主，政府投资政府运营”特点，称之为智慧城市1.0。现在，基于具备“一云一网一图架构的城市共享大数据云平台，PPP模式下的创新商业模式和城市合作运营”特点的智慧城市2.0版正成为智慧城市建设的主流。

智慧城市2.0建设，面临两个挑战。一是系统庞大、业务复杂，一个地级市的智慧城市平台，可能需要100个以上的安全设备，1000个以上的应用，10000台以上的服务器，和海量的原始数据；二是新技术标准缺失和运维人员能力不匹配。

——中兴通讯副总裁黄树强





