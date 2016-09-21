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昨日，国家网络安全宣传周进入第二日，5场分论坛精彩纷呈。在“网络安全人才培养和创新创业”论坛上，来自中央和地方相关部门、高校研究者、互联网企业代表纷纷发言，均提及目前我国已将“网络空间安全”确定为一级学科，专业建设和人才培养力度不断加大，但网络安全人才输出仍距国家、企业需求有较大差距。

去年6月，国务院学位委员会和教育部共同发文，决定在“工学”门类下增设“网络空间安全”一级学科，以加快网络空间安全高层次人才培养。今年6月，中央网信办、国家发改委、教育部、科技部、工信部、人社部等部委又联合发文，提出“加强网络安全学院学科建设和人才培养”的8条意见。

中国工程院院士沈昌祥解读，该学科之所以“升格”，是因为保卫网络空间国家主权已成为我国重要战略，要打赢这场网络空间斗争之仗的关键就在于人才。但目前，我国网络安全人才培养仍存在发展院校较少、师资队伍不强、教材体系不完善、教学缺乏系统性、学生实践机会少等问题。

北京电子科技学院副院长封化民是教育部高等学校信息安全专业教学指导委员会的秘书长。据他统计，截至2014年，我国重要行业信息系统和信息基础设施需要各类网络安全人才70余万人，到2020年这一数字将达140万人，还会以每年1.5万人的速度递增。

但目前，我国仅有126所高校设立了143个网络安全相关专业，仅占1200所理工学校的10%，不少985、211院校均未设立该专业。近3年，全国网络安全相关专业年均招生数在1万人左右，距离140万人的需求仍存在巨大差距。

中央网信办网络安全协调局局长赵泽良表示，习近平总书记在网络安全和信息化座谈会上讲到了网络安全的人才问题，提出“要请优秀的老师，编优秀的教材，招优秀的学生，建一流的网络安全学院”。

赵泽良说，这个要求十分明确，也很具体，就是要做好4件事：一是要吸引更多的优秀教师、企业专家加入网络安全人才培养的师资队伍中，既可以兼职也可以全职，关键是要将最前沿、最先进的技术和经验尽可能及时地教授给学生；二是要编撰能够更科学、客观、及时地反映网络安全技术发展的全新教材；三是要招收最优秀的学生，让考分最高的学生进入这个专业，让他们看到网络安全事业大有可为；四是要通过创新模式和机制、实行校企联动和开门办学才能够真正建立起一流的网络安全学院。

赵泽良表示，今年起，将支持武汉等地方参与创建网络安全人才基地，加速网络安全人才的培养，实现网络安全技术创新、产业发展和人才培养的良性互动、融合发展。





