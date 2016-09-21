亟待立法保护数据信息我国首个防骗知识库在汉上线图文：大学生现场比试网络安全技能我国网络安全人才培养存巨大缺口全国智慧城市建设将借鉴武汉经验协同推动大数据安全建设我省大数据产业后劲渐显
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 第4版 聚焦国家网络安全宣传周
·亟待立法保护数据信息
·我国首个防骗知识库在汉上线
·图文：大学生现场比试网络安全技能
·我国网络安全人才培养存巨大缺口
·全国智慧城市建设将借鉴武汉经验
·协同推动大数据安全建设
·我省大数据产业后劲渐显
湖北日报电子版
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4 聚焦国家网络安全宣传周 2016.9.21 星期三
图文：大学生现场比试网络安全技能
    湖北日报讯 昨日，“安恒杯”高校网络安全技能竞赛在武汉大学举行。来自清华大学、北京航空航天大学、华中科技大学等全国13所高校的52名大学生参加了比赛。比赛围绕网络安全的应急防护，利用虚拟仿真实验平台构建实验场景，考察大学生网络安全防范技能。图为参赛选手正进行攻防对战。
（记者 梅涛 摄）


 
　