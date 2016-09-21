查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 不忘初心 继续前进 ·张湾汽车工业驱动转型新引擎 ·变企业跑腿为政府上门 ·省工商系统严肃查处不平等“霸王条款” ·鄂州工商推出1+N多元调解机制 ·土城勃兴酿酒庄 ·图文：变废为“金” ·青创，给你一双资本翅膀 ·东风大道高架全线通车 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 绿满荆楚 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第5版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第6版 : 时事 第7版 : 经济纵横 第8版 : 专题 第9版 : 综合新闻/体育 · 张湾汽车工业驱动转型新引擎 · 变企业跑腿为政府上门 · 省工商系统严肃查处不平等“霸王 · 鄂州工商推出1+N多元调解机制 · 土城勃兴酿酒庄 · 图文：变废为“金” · 青创，给你一双资本翅膀 · 东风大道高架全线通车 3 不忘初心 继续前进 2016.9.21 星期三 武汉新添进出城快速通道 东风大道高架全线通车 湖北日报讯 （记者杨然、通讯员周明德、彭宇）昨日，武汉市东风大道高架全线通车，开车从汉阳知音桥到高速公路武汉西收费站仅需20分钟。

东风大道高架北起三环线汪家嘴立交，在全力四路路口落地，高架桥全长13公里，双向八车道，设计时速80公里，桥梁最高达28米，为该市最高最宽的高架桥。高架桥建设分两期实施，一期工程自三环线汪家嘴立交至民营科技园，2015年7月建成通车；二期工程与一期高架桥顺接，昨日正式通车。

东风高架全线通车后，与龙阳大道高架、杨泗港快速通道、二环线相连，西面进出城通道全程无红绿灯，成为武汉经开区对外交通集散的主要通道之一。昨日，记者开车从二环线知音桥汉阳桥头出发，至武汉西收费站，全程高架通行，仅用时20分钟，比走地面层快了半个多小时。

连接沌口和汉南的通顺大道也于昨日通车。通顺大道全长13.9公里，双向六车道，北起枫树三路，止于兴七路，串起沿线多个工业园，为两区融合与产城一体化发展创造了有利条件。





