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东风大道高架全线通车
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不忘初心 继续前进
2016.9.21 星期三
武汉新添进出城快速通道
东风大道高架全线通车
湖北日报讯 （记者杨然、通讯员周明德、彭宇）昨日，武汉市东风大道高架全线通车，开车从汉阳知音桥到高速公路武汉西收费站仅需20分钟。
东风大道高架北起三环线汪家嘴立交，在全力四路路口落地，高架桥全长13公里，双向八车道，设计时速80公里，桥梁最高达28米，为该市最高最宽的高架桥。高架桥建设分两期实施，一期工程自三环线汪家嘴立交至民营科技园，2015年7月建成通车；二期工程与一期高架桥顺接，昨日正式通车。
东风高架全线通车后，与龙阳大道高架、杨泗港快速通道、二环线相连，西面进出城通道全程无红绿灯，成为武汉经开区对外交通集散的主要通道之一。昨日，记者开车从二环线知音桥汉阳桥头出发，至武汉西收费站，全程高架通行，仅用时20分钟，比走地面层快了半个多小时。
连接沌口和汉南的通顺大道也于昨日通车。通顺大道全长13.9公里，双向六车道，北起枫树三路，止于兴七路，串起沿线多个工业园，为两区融合与产城一体化发展创造了有利条件。