查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 不忘初心 继续前进 ·张湾汽车工业驱动转型新引擎 ·变企业跑腿为政府上门 ·省工商系统严肃查处不平等“霸王条款” ·鄂州工商推出1+N多元调解机制 ·土城勃兴酿酒庄 ·图文：变废为“金” ·青创，给你一双资本翅膀 ·东风大道高架全线通车 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 绿满荆楚 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第5版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第6版 : 时事 第7版 : 经济纵横 第8版 : 专题 第9版 : 综合新闻/体育 · 张湾汽车工业驱动转型新引擎 · 变企业跑腿为政府上门 · 省工商系统严肃查处不平等“霸王 · 鄂州工商推出1+N多元调解机制 · 土城勃兴酿酒庄 · 图文：变废为“金” · 青创，给你一双资本翅膀 · 东风大道高架全线通车 3 不忘初心 继续前进 2016.9.21 星期三 昨日，30家企业集体挂牌“青创板”，领头人平均年龄30岁—— 青创，给你一双资本翅膀 湖北日报讯 记者 吴文娟 彭小萍 通讯员 王琬



昨日，首批30家企业集体挂牌“青创板”，插上了资本的翅膀。

它们成立的平均时间不到3年；领头人平均年龄只有30岁，最小的仅23岁。

别看这些企业目前不够大，但堪称“精、美”——

30位青年企业家中，博士8人、硕士11人，有8人入选湖北省第三批“百人计划”、武汉市“黄鹤英才计划”和“3551光谷人才计划”；

大多数企业属于高科技领域，有近半数属于国家七大战略性新兴产业；近七成企业拥有自主知识产权；九成以上曾获得国家和省市级创新创业大赛奖项。

它们，牛在哪？

校导网估值破2亿

从甘肃农村少年到校导网CEO，杨晓锋的创业经历，充满传奇。

2011年6月，23岁的杨晓锋创办校导网。这是一家服务大学生的移动互联网公司，以帮助大学生成才为使命。旗下核心产品为校导APP，定位于大学生成长社区，大学生可以参加讲座、实习、竞争、运动等各类有趣好玩的活动，可以创建或加入兴趣社团等。很快，校导网成为全国第一家为大学社团提供服务的网站。目前校导网站和APP已覆盖全国1800多所高校，吸引超过15000个社团和100多万学生领袖注册。

公司先后获得多家投资机构投资，也吸引了百度、腾讯、阿里等知名企业优秀人才加盟。2015年8月，公司估值突破2亿元，去年营收突破2000万元。

“二房东”打造汉版“爱情公寓”

在大城市里，为青年白领安一个温暖的家。这是30岁的武汉可遇投资管理有限公司总经理佘福元的一个朴实梦想。

有过亲身经历的他，深知青年人租房不易，2013年，还在武汉科技大学攻读硕士的佘福元开始试水公寓行业。

他先在武昌南湖附近租下一套毛坯房，按照自己的设想精装修。没想到一个星期就租出去了，利润丰厚。佘福元大受鼓舞，做起“二房东”事业。

2014年12月，“可遇”青年公寓在汉成立，专注于房屋托管和时尚青年公寓经营领域。白色家具，绿色墙纸，精致花瓶，可爱的玩偶摆件，年轻人喜爱的照片墙……佘福元打造的“可遇”青年公寓，简约时尚。

这个“二房东”还热衷于为年轻人打造社交圈，这让大量繁忙而找不到对象的年轻人，颇为心动。“可遇”被租客们戏称为武汉版的“爱情公寓”。

2015年6月，“可遇”获得小米科技CEO雷军1000万元风投，越做越大，目前房源遍布武汉城区。

隐形口罩“装”到鼻子里

过敏性鼻炎户外工作，戴口罩既不美观也影响交流。武汉普优瑞科技有限公司总经理李文宇轻松解决了这一难题。

两粒黄豆大小的圆状物体，塞进鼻腔里，就可以全面应对花粉、粉尘、PM10、PM2.5。这就是该公司发明的隐形口罩——隐形鼻腔过滤器。

李文宇介绍，隐形鼻腔过滤器小巧玲珑，直径最大的只有1.2厘米；鼻塞穿戴在鼻腔内，全透明外框达到隐形效果，内部的滤芯可定期更换，外框可清洗。产品自2015年11月上市后，很快占领了细分市场前三甲。目前，新产品又已成型，预计明年初上市。“希望在青创板挂牌，可以更好地把公司展示出去。”李文宇充满期待。“‘青创板’是为青年大学生创新创业量身定制的特色板块，将充分发挥创业孵化工场、专业增信平台、融资服务加速器和转板服务助推器四大功能，助力青年飞得更高、更远。”武汉股权托管交易中心董事长龚波表示。





