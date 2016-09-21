张湾汽车工业驱动转型新引擎变企业跑腿为政府上门省工商系统严肃查处不平等“霸王条款”鄂州工商推出1+N多元调解机制土城勃兴酿酒庄图文：变废为“金”青创，给你一双资本翅膀东风大道高架全线通车
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 第3版 不忘初心 继续前进
·张湾汽车工业驱动转型新引擎
·变企业跑腿为政府上门
·省工商系统严肃查处不平等“霸王条款”
·鄂州工商推出1+N多元调解机制
·土城勃兴酿酒庄
·图文：变废为“金”
·青创，给你一双资本翅膀
·东风大道高架全线通车
湖北日报电子版
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3 不忘初心 继续前进 2016.9.21 星期三
图文：变废为“金”
    湖北日报讯 13日，湖北华亿通橡胶有限公司生产的防水胶粉正在装车。该公司是以利用废旧轮胎生产系列精细胶粉的循环经济试点龙头企业，今年1-8月生产胶粉45000吨，实现产值9000万元。
    （记者 刘曙松 视界网 谢燕子 摄）


   
　