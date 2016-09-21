查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 不忘初心 继续前进 ·张湾汽车工业驱动转型新引擎 ·变企业跑腿为政府上门 ·省工商系统严肃查处不平等“霸王条款” ·鄂州工商推出1+N多元调解机制 ·土城勃兴酿酒庄 ·图文：变废为“金” ·青创，给你一双资本翅膀 ·东风大道高架全线通车 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 绿满荆楚 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第5版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第6版 : 时事 第7版 : 经济纵横 第8版 : 专题 第9版 : 综合新闻/体育 · 张湾汽车工业驱动转型新引擎 · 变企业跑腿为政府上门 · 省工商系统严肃查处不平等“霸王 · 鄂州工商推出1+N多元调解机制 · 土城勃兴酿酒庄 · 图文：变废为“金” · 青创，给你一双资本翅膀 · 东风大道高架全线通车 3 不忘初心 继续前进 2016.9.21 星期三 图文：变废为“金” 湖北日报讯 13日，湖北华亿通橡胶有限公司生产的防水胶粉正在装车。该公司是以利用废旧轮胎生产系列精细胶粉的循环经济试点龙头企业，今年1-8月生产胶粉45000吨，实现产值9000万元。

（记者 刘曙松 视界网 谢燕子 摄）





