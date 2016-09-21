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“陈酿美酒迎风醉，一滴沾唇满口香”；

“嫩寒锁梦因春冷，芳气袭人是酒香”

……

昨日，采访车在绿树掩映的秦巴山间穿行，行至235省道近60余公里处的房县土城镇土城村，一片甘醇甜美的酒香，不绝如缕，缠住了我们的车轮与脚步。

下车。迎面，酒庄比肩，楹联斗巧，把房县酒文化的味儿，搅得浓浓酽酽。

土城村，倒不如说是“米酒一条街”更准确些，公路两旁，一面面杏黄镶边红底白字的酒幌煞是醒目，错落有致的农家小院一字排开，几乎都是清一色的土墙黛瓦，画梁雕栋。院落庭前、房屋脚上，满是塑料壶或瓮坛盛装的黄酒。

县委宣传部部长徐锦凤来到。她说，房县黄酒已有3000余年历史。前些年被认定为国家地理标志产品，其酿造工艺属我省“非物质文化遗产”。

走进“慧泉酒庄”，白壁上有书法作品映入眼帘：醉后方知乐，全胜未醉时。动容皆是舞，出语总成诗。

厨房里，59岁的主人任泽慧，正与两位姐妹忙着。土灶台上两口大锅里，正热腾腾蒸着两木甑糯米。靠墙一个约2米长的案板上，堆满已蒸熟的糯米，一中年妇女双手操着一把大铁铲，不停地抄翻着。

任泽慧是当家老板，也是掌作师傅。她现场向我们讲解米酒酿造程序：凉水泡糯米3至4小时；米沥干后倒入木甑，旺火蒸约40分钟；蒸熟后倒出铺开摊凉；用凉水将粘成团的糯米淋散成粒；将特制的酒曲捣成粉末，均匀拌入米中；糯米盛入瓦缸压实，中间挖出一个碗口粗见底的窝，捂上棉被或草席保温发酵。一般情况下，48小时后就可出酒。先出米酒原浆，叫洑汁酒，乳白甜浓；二道，出黄酒，就是大家平时说的房县黄酒；三道，将醪糟蒸馏，出白酒。一斤糯米，可出6两洑汁酒、2两黄酒、2两白酒。

颗颗粒粒、点点滴滴。数十道工序，全凭酿造人一双手完成。就是这纯手工酿造的米酒，任泽慧家去年酿制了2万多斤。

土城村村支书耿吉奎告诉我们，全村512农户中，就有102家酿制房县洑汁酒、黄酒，去年用了糯米600多万斤，产酒近600万斤。

米酒产业兴起了，但是做酒是分散在各家各户，如何让制酒成为长久的“摇钱树”？土城镇党委书记刘庆海说，就是立足把房县黄酒做成脱贫致富产业。镇里一方面是在挖掘房县黄酒文化、传承和提高制作工艺、打造品牌、提升产品品质和开拓市场方面，下了很大功夫。另一方面，是引导土城村村民成立了白茅家酿洑汁专业合作社，以股份合作方式将大家联成命运共同体。

刘庆海介绍，去年第一次分红。今年9月18日第二次分红，每股利润率接近50%。为了做到产业扶贫，合作社对村里21个贫困户，免收了股金，但也一样分了红。

财富增长拉动文明的脚步。入股参加分红成为村民的期盼，村里实行入股“三不”门槛：家庭不孝的不得入股，邻里不和的不得入股，虚假欺客的不得入股。

闻着酒香，说着“酒话”，我们为蓬勃兴起的土城酒庄而欣喜，为不断发扬光大的房县酒文化而兴奋。正说着，两辆满载糯米的大卡车驶来，停在路边。一看商品标签，即见这批糯米是从越南进口的。刘庆海说，“米酒市场越来越好了，本地糯米早就供不应求了。”

新的时代，产生新的追求与希望。耿吉奎踌躇满志地说，土城村加盟了十堰小蜜蜂电商，现在一年通过网上，向武汉、西安、北京、上海销售房县黄酒上百万斤。眼下洑汁酒在本地消费更是日益增长。可以相信土城米酒的明天，更香甜更绵长。





