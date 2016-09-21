张湾汽车工业驱动转型新引擎变企业跑腿为政府上门省工商系统严肃查处不平等“霸王条款”鄂州工商推出1+N多元调解机制土城勃兴酿酒庄图文：变废为“金”青创，给你一双资本翅膀东风大道高架全线通车
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第3版 不忘初心 继续前进
·张湾汽车工业驱动转型新引擎
·变企业跑腿为政府上门
·省工商系统严肃查处不平等“霸王条款”
·鄂州工商推出1+N多元调解机制
·土城勃兴酿酒庄
·图文：变废为“金”
·青创，给你一双资本翅膀
·东风大道高架全线通车
湖北日报电子版
----  
 
3 不忘初心 继续前进 2016.9.21 星期三
土城勃兴酿酒庄
    湖北日报讯 记者 蔡华东 刘长松 孙国平 通讯员 王雪峰 李启东

    “陈酿美酒迎风醉，一滴沾唇满口香”；
    “嫩寒锁梦因春冷，芳气袭人是酒香”
    ……
    昨日，采访车在绿树掩映的秦巴山间穿行，行至235省道近60余公里处的房县土城镇土城村，一片甘醇甜美的酒香，不绝如缕，缠住了我们的车轮与脚步。
    下车。迎面，酒庄比肩，楹联斗巧，把房县酒文化的味儿，搅得浓浓酽酽。
    土城村，倒不如说是“米酒一条街”更准确些，公路两旁，一面面杏黄镶边红底白字的酒幌煞是醒目，错落有致的农家小院一字排开，几乎都是清一色的土墙黛瓦，画梁雕栋。院落庭前、房屋脚上，满是塑料壶或瓮坛盛装的黄酒。
    县委宣传部部长徐锦凤来到。她说，房县黄酒已有3000余年历史。前些年被认定为国家地理标志产品，其酿造工艺属我省“非物质文化遗产”。
    走进“慧泉酒庄”，白壁上有书法作品映入眼帘：醉后方知乐，全胜未醉时。动容皆是舞，出语总成诗。
    厨房里，59岁的主人任泽慧，正与两位姐妹忙着。土灶台上两口大锅里，正热腾腾蒸着两木甑糯米。靠墙一个约2米长的案板上，堆满已蒸熟的糯米，一中年妇女双手操着一把大铁铲，不停地抄翻着。
    任泽慧是当家老板，也是掌作师傅。她现场向我们讲解米酒酿造程序：凉水泡糯米3至4小时；米沥干后倒入木甑，旺火蒸约40分钟；蒸熟后倒出铺开摊凉；用凉水将粘成团的糯米淋散成粒；将特制的酒曲捣成粉末，均匀拌入米中；糯米盛入瓦缸压实，中间挖出一个碗口粗见底的窝，捂上棉被或草席保温发酵。一般情况下，48小时后就可出酒。先出米酒原浆，叫洑汁酒，乳白甜浓；二道，出黄酒，就是大家平时说的房县黄酒；三道，将醪糟蒸馏，出白酒。一斤糯米，可出6两洑汁酒、2两黄酒、2两白酒。
    颗颗粒粒、点点滴滴。数十道工序，全凭酿造人一双手完成。就是这纯手工酿造的米酒，任泽慧家去年酿制了2万多斤。
    土城村村支书耿吉奎告诉我们，全村512农户中，就有102家酿制房县洑汁酒、黄酒，去年用了糯米600多万斤，产酒近600万斤。
    米酒产业兴起了，但是做酒是分散在各家各户，如何让制酒成为长久的“摇钱树”？土城镇党委书记刘庆海说，就是立足把房县黄酒做成脱贫致富产业。镇里一方面是在挖掘房县黄酒文化、传承和提高制作工艺、打造品牌、提升产品品质和开拓市场方面，下了很大功夫。另一方面，是引导土城村村民成立了白茅家酿洑汁专业合作社，以股份合作方式将大家联成命运共同体。
    刘庆海介绍，去年第一次分红。今年9月18日第二次分红，每股利润率接近50%。为了做到产业扶贫，合作社对村里21个贫困户，免收了股金，但也一样分了红。
    财富增长拉动文明的脚步。入股参加分红成为村民的期盼，村里实行入股“三不”门槛：家庭不孝的不得入股，邻里不和的不得入股，虚假欺客的不得入股。
    闻着酒香，说着“酒话”，我们为蓬勃兴起的土城酒庄而欣喜，为不断发扬光大的房县酒文化而兴奋。正说着，两辆满载糯米的大卡车驶来，停在路边。一看商品标签，即见这批糯米是从越南进口的。刘庆海说，“米酒市场越来越好了，本地糯米早就供不应求了。”
    新的时代，产生新的追求与希望。耿吉奎踌躇满志地说，土城村加盟了十堰小蜜蜂电商，现在一年通过网上，向武汉、西安、北京、上海销售房县黄酒上百万斤。眼下洑汁酒在本地消费更是日益增长。可以相信土城米酒的明天，更香甜更绵长。


   
　