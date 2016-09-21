查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 不忘初心 继续前进 ·张湾汽车工业驱动转型新引擎 ·变企业跑腿为政府上门 ·省工商系统严肃查处不平等“霸王条款” ·鄂州工商推出1+N多元调解机制 ·土城勃兴酿酒庄 ·图文：变废为“金” ·青创，给你一双资本翅膀 ·东风大道高架全线通车 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 绿满荆楚 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第5版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第6版 : 时事 第7版 : 经济纵横 第8版 : 专题 第9版 : 综合新闻/体育 · 张湾汽车工业驱动转型新引擎 · 变企业跑腿为政府上门 · 省工商系统严肃查处不平等“霸王 · 鄂州工商推出1+N多元调解机制 · 土城勃兴酿酒庄 · 图文：变废为“金” · 青创，给你一双资本翅膀 · 东风大道高架全线通车 3 不忘初心 继续前进 2016.9.21 星期三 减少消费者维权成本 鄂州工商推出1+N多元调解机制 湖北日报讯 9月中旬，鄂州市汀祖镇农民小李拿到了种子经销商给付的1000元赔偿金。

8月31日，小李向汀祖镇工商所投诉，自家稻子长势不理想，怀疑是年初购买的种子质量有问题。汀祖镇工商所组织调解，但种子经销商拿出了种子质量检验报告，证明种子无质量问题，因此不同意对小李进行赔付。眼看调解陷入僵局，汀祖镇工商所联手该镇司法所，启动1+N多元调解机制，9月9日，达成由经销商赔偿1000元的调解协议。

当下，消费纠纷呈现多元化，特别是数额较大、涉及消费者人身、财产安全的消费纠纷，常常久拖难解。对此，鄂州市工商局推出1+N多元调解机制，联合司法、公安等行政部门，开展联合调解，从源头化解矛盾，有效降低了消费者的维权成本。

家住华容镇的林婆婆也是1+N多元联合调解的受益者。2月13日中午，为庆祝姜爹爹六十大寿，姜家在家门口的斜坡上燃放“中国红”组合礼花。不料礼花出现“炸筒”，将林婆婆左眼炸伤。

姜家立刻将林婆婆送往鄂州市一医院眼科急诊，当天在本地烟花代理经销商的安排下，转到省人民医院住院治疗，直到3月2日出院。期间发生医药等费用5万余元，均由烟花代理经销商先行垫付。

2月16日，姜爹爹向华容镇工商所投诉后，该所当天现场调查取证，联系烟花生产厂派人参加调解，并从3月7日起，组织当事人、烟花经销商、生产厂进行多次调解，均无结果。

为破解僵局，华容镇工商所联合该镇司法所，运用1+N多元调解机制，组织联合调解。联合调解员认真分析事发原因，指出烟花经销商和生产厂存在责任缺失，并明确其法律责任；同时，消费者没有仔细阅读产品说明，负有燃放不当的责任。经过反复协商，5月16日，达成最终协议：生产厂承担林婆婆住院期间的各项费用5万余元，一次性赔偿林婆婆伤残赔偿金、后续治疗费等各项费用合计人民币13万元整。

（程喆 李婷）





