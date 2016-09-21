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 第3版 不忘初心 继续前进
·张湾汽车工业驱动转型新引擎
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·鄂州工商推出1+N多元调解机制
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湖北日报电子版
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3 不忘初心 继续前进 2016.9.21 星期三
减少消费者维权成本
鄂州工商推出1+N多元调解机制
    湖北日报讯 9月中旬，鄂州市汀祖镇农民小李拿到了种子经销商给付的1000元赔偿金。
    8月31日，小李向汀祖镇工商所投诉，自家稻子长势不理想，怀疑是年初购买的种子质量有问题。汀祖镇工商所组织调解，但种子经销商拿出了种子质量检验报告，证明种子无质量问题，因此不同意对小李进行赔付。眼看调解陷入僵局，汀祖镇工商所联手该镇司法所，启动1+N多元调解机制，9月9日，达成由经销商赔偿1000元的调解协议。
    当下，消费纠纷呈现多元化，特别是数额较大、涉及消费者人身、财产安全的消费纠纷，常常久拖难解。对此，鄂州市工商局推出1+N多元调解机制，联合司法、公安等行政部门，开展联合调解，从源头化解矛盾，有效降低了消费者的维权成本。
    家住华容镇的林婆婆也是1+N多元联合调解的受益者。2月13日中午，为庆祝姜爹爹六十大寿，姜家在家门口的斜坡上燃放“中国红”组合礼花。不料礼花出现“炸筒”，将林婆婆左眼炸伤。
    姜家立刻将林婆婆送往鄂州市一医院眼科急诊，当天在本地烟花代理经销商的安排下，转到省人民医院住院治疗，直到3月2日出院。期间发生医药等费用5万余元，均由烟花代理经销商先行垫付。
    2月16日，姜爹爹向华容镇工商所投诉后，该所当天现场调查取证，联系烟花生产厂派人参加调解，并从3月7日起，组织当事人、烟花经销商、生产厂进行多次调解，均无结果。
    为破解僵局，华容镇工商所联合该镇司法所，运用1+N多元调解机制，组织联合调解。联合调解员认真分析事发原因，指出烟花经销商和生产厂存在责任缺失，并明确其法律责任；同时，消费者没有仔细阅读产品说明，负有燃放不当的责任。经过反复协商，5月16日，达成最终协议：生产厂承担林婆婆住院期间的各项费用5万余元，一次性赔偿林婆婆伤残赔偿金、后续治疗费等各项费用合计人民币13万元整。
（程喆 李婷）


   
　