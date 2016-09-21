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5月16日，罗田县工商局接到王女士投诉，称其在一中西餐厅办理了“贵宾金卡”，却被告知暂停使用，且不能享受8.8折优惠。

该餐厅自2014年12月以来，对消费者发放“贵宾金卡”,背面印有“持卡人凭此卡可享受8.8折优惠（不含烟及最低台位费）”等字样，特别规定，“本餐厅有权根据情况暂停使用或者取消本卡，而无须预先告知持卡人”。今年5月15日，王女士拿出“贵宾金卡”结账时，该餐厅前台却告诉她，因该店一股东易人，“贵宾金卡”暂停使用。

工商部门调查核实后认定，该餐厅印在“贵宾金卡”上的格式条款“本餐厅有权根据情况暂停使用或者取消本卡，而无须预先告知持卡人”等内容，涉嫌限制消费者依法变更或者解除合同的权利，是利用“霸王”格式条款侵害消费者权益的违法行为。工商部门要求店家履行“贵宾金卡”上的承诺，按8.8折优惠与王女士结算消费款，同时对该餐厅利用不平等格式条款侵害消费者的违法行为进行立案查处。

今年5月初开始，襄阳市工商局、市消费者委员会开展不平等格式条款征集点评活动，截至7月20日，共收集和整理金融、快递、房地产、旅游等6大类33条涉嫌侵权格式条款。7月22日，襄阳市工商局和市消委会联合举办格式条款评审会，依据有关法律法规规定，初步确定了房地产、旅游、汽车销售、美容服务等4大类22条具有一定代表性的侵权格式条款。目前，襄阳市工商局正在对点评的格式条款进行梳理和归集，并通过行政约谈方式，与相关行业经营者进行面对面的交流，督促其整改规范格式条款内容。

武汉市将格式条款整治纳入该市“治庸问责”总体要求和武汉市工商局“市场秩序监管不到位”整改工作部署。自4月起，武汉市工商局组织开展了打击合同欺诈专项整治。上半年，该市工商部门共受理加盟类投诉举报4661件，涉及424家企业（投诉10次以上企业133家），共立案查处商业加盟案件97件，其中吊销营业执照52件，罚没720.9万元。

（程喆 李莉）





