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 第3版 不忘初心 继续前进
·张湾汽车工业驱动转型新引擎
·变企业跑腿为政府上门
·省工商系统严肃查处不平等“霸王条款”
·鄂州工商推出1+N多元调解机制
·土城勃兴酿酒庄
·图文：变废为“金”
·青创，给你一双资本翅膀
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湖北日报电子版
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3 不忘初心 继续前进 2016.9.21 星期三
东宝区推行服务“一卡通”
变企业跑腿为政府上门
    湖北日报讯 （记者杨富春、通讯员刘洋、杨临如）“现在办手续不用出园区，行政服务中心可轻松搞定，费用政府买单！”日前，在东宝区政务服务中心顺利办完事后，荆门传化公路港项目总经理王彦彬对记者说。
    荆门传化公路港项目落户东宝后，区政务服务中心给企业发放一张中介服务“一卡通”，注明免费中介服务的项目名称、服务时限、办理地点及相关中介机构的名称、联系方式等，企业根据信息按图索骥，进入快捷办理程序。
    让王彦彬大为称赞的政务服务中心，是东宝区为企业提供全方位、多功能服务而设立的专门机构，办公地点就在工业园区内，为企业提供行政审批、综合行政服务、联审联批联办及代理代办、证照办理、中介服务等。
    东宝区对具有行政审批职能的29个部门、178项审批事项摸底，查摆出行政审批中介服务事项32项、招商引资关联事项15项。他们将项目可行性研究报告、土地评估报告等12项服务锁定，纳入政府购买范围；将项目规划及建筑设计方案、建设工程监理、工程质量检测3项服务政府集中采购，锁定费用最高上限。企业自主选择中介机构，自行承担费用。
    该区已经为32家企业办理“一卡通”，已办结和正在办理的中介服务事项178项，为企业节省费用约400万元，推动了行政审批整体提速，企业办事时限平均缩短16天，提速21%。


   
　