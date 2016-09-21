张湾汽车工业驱动转型新引擎变企业跑腿为政府上门省工商系统严肃查处不平等“霸王条款”鄂州工商推出1+N多元调解机制土城勃兴酿酒庄图文：变废为“金”青创，给你一双资本翅膀东风大道高架全线通车
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第3版 不忘初心 继续前进
·张湾汽车工业驱动转型新引擎
·变企业跑腿为政府上门
·省工商系统严肃查处不平等“霸王条款”
·鄂州工商推出1+N多元调解机制
·土城勃兴酿酒庄
·图文：变废为“金”
·青创，给你一双资本翅膀
·东风大道高架全线通车
湖北日报电子版
----  
 
3 不忘初心 继续前进 2016.9.21 星期三
引智联资触网
张湾汽车工业驱动转型新引擎
    湖北日报讯 （记者林建伟、通讯员刘涛、庹海波）转型发展，老工业基地如何突破？十堰市张湾区通过产学研合作、联姻资本市场、试水“互联网+”等模式，让传统汽车零部件产业转型焕发新动能。
    13日，湖北凸凹模具科技有限公司生产车间一片繁忙。记者看到，一块平面圆形钢板，通过拉沿、修边、整形等9道工序，制成梯形盒状汽车后保支架。“这项产品拥有3项专利，比进口的同类产品工艺更先进。”该公司董事长唐子卫颇为自豪地说，这些专利让公司从传统模具生产企业一跃成为国家高新技术企业，已与国内多家车企签订合作协议。
    这得益于“引智”。去年底，该公司与中国工程院院士钟志华合作，使高强度板模具回弹问题得到较好解决。通过院士引荐，公司与吉利集团合作，开发甲醇醇氢动力裂解器项目，抢占新能源汽车风口。“产业转型升级，离不开智力助推。”张湾区经信局局长耿志有介绍，通过政策引导和资金支持，他们积极促进企业与高校科研院所合作。目前该区企业已与6名院士合作，建有各级技术中心30多家，80%的企业与高校、科研院所建立产学研合作关系。
    有技术支持，还要有金融支持。为鼓励企业利用资本市场，张湾区安排专人代办企业挂牌上市手续，引进中介机构为企业上市提供服务，对上市挂牌企业给予奖励。目前，张湾区20家以汽车零部件、汽车装备为主的企业，在区域股权交易中心挂牌。“企业在武汉股权托管交易中心挂牌后，公司治理进一步规范，知名度提高了，吸引了更多资本关注。”十堰亚新汽车科技有限公司董事长魏仁俊介绍，公司已获得新能源零部件自主知识产权10多项，从传统汽车零部件制造转向新能源领域，正和一知名股权投资机构商讨引入资本。
    为帮助汽车零部件企业拓展销售渠道，张湾区引进湖北一键通公司，利用“互联网+外贸”跨境电商平台，为企业提供“一站式”进出口服务。目前，已吸引东风（十堰）汽车钢板弹簧有限公司、十堰秀山汽车零部件有限公司等12家企业进驻平台，与印度、巴基斯坦、伊朗等国的60多家企业洽谈合作。


 
　