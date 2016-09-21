查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 不忘初心 继续前进 ·张湾汽车工业驱动转型新引擎 ·变企业跑腿为政府上门 ·省工商系统严肃查处不平等“霸王条款” ·鄂州工商推出1+N多元调解机制 ·土城勃兴酿酒庄 ·图文：变废为“金” ·青创，给你一双资本翅膀 ·东风大道高架全线通车 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 绿满荆楚 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第5版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第6版 : 时事 第7版 : 经济纵横 第8版 : 专题 第9版 : 综合新闻/体育 · 张湾汽车工业驱动转型新引擎 · 变企业跑腿为政府上门 · 省工商系统严肃查处不平等“霸王 · 鄂州工商推出1+N多元调解机制 · 土城勃兴酿酒庄 · 图文：变废为“金” · 青创，给你一双资本翅膀 · 东风大道高架全线通车 3 不忘初心 继续前进 2016.9.21 星期三 引智联资触网 张湾汽车工业驱动转型新引擎 湖北日报讯 （记者林建伟、通讯员刘涛、庹海波）转型发展，老工业基地如何突破？十堰市张湾区通过产学研合作、联姻资本市场、试水“互联网+”等模式，让传统汽车零部件产业转型焕发新动能。

13日，湖北凸凹模具科技有限公司生产车间一片繁忙。记者看到，一块平面圆形钢板，通过拉沿、修边、整形等9道工序，制成梯形盒状汽车后保支架。“这项产品拥有3项专利，比进口的同类产品工艺更先进。”该公司董事长唐子卫颇为自豪地说，这些专利让公司从传统模具生产企业一跃成为国家高新技术企业，已与国内多家车企签订合作协议。

这得益于“引智”。去年底，该公司与中国工程院院士钟志华合作，使高强度板模具回弹问题得到较好解决。通过院士引荐，公司与吉利集团合作，开发甲醇醇氢动力裂解器项目，抢占新能源汽车风口。“产业转型升级，离不开智力助推。”张湾区经信局局长耿志有介绍，通过政策引导和资金支持，他们积极促进企业与高校科研院所合作。目前该区企业已与6名院士合作，建有各级技术中心30多家，80%的企业与高校、科研院所建立产学研合作关系。

有技术支持，还要有金融支持。为鼓励企业利用资本市场，张湾区安排专人代办企业挂牌上市手续，引进中介机构为企业上市提供服务，对上市挂牌企业给予奖励。目前，张湾区20家以汽车零部件、汽车装备为主的企业，在区域股权交易中心挂牌。“企业在武汉股权托管交易中心挂牌后，公司治理进一步规范，知名度提高了，吸引了更多资本关注。”十堰亚新汽车科技有限公司董事长魏仁俊介绍，公司已获得新能源零部件自主知识产权10多项，从传统汽车零部件制造转向新能源领域，正和一知名股权投资机构商讨引入资本。

为帮助汽车零部件企业拓展销售渠道，张湾区引进湖北一键通公司，利用“互联网+外贸”跨境电商平台，为企业提供“一站式”进出口服务。目前，已吸引东风（十堰）汽车钢板弹簧有限公司、十堰秀山汽车零部件有限公司等12家企业进驻平台，与印度、巴基斯坦、伊朗等国的60多家企业洽谈合作。





