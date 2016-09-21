刻印于心不松劲 落实于行不含糊图文：稻虾连作 精准扶贫推行垃圾分类，让人与环境更和谐勇于亮剑激浊扬清推动网络舆论引导工作提质增效徐东平价的突围路径湖北省“青年创新创业板”设立十三届台湾周筹备会在汉召开省政府办公厅学习贯彻省政府第五次全体（扩大）会议精神仙桃首发外籍人员社保卡机关党建怎么抓
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 第2版 时政要闻
·刻印于心不松劲 落实于行不含糊
·图文：稻虾连作 精准扶贫
·推行垃圾分类，让人与环境更和谐
·勇于亮剑激浊扬清推动网络舆论引导工作提质增效
·徐东平价的突围路径
·湖北省“青年创新创业板”设立
·十三届台湾周筹备会在汉召开
·省政府办公厅学习贯彻省政府第五次全体（扩大）会议精神
·仙桃首发外籍人员社保卡
·机关党建怎么抓
湖北日报电子版
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2 时政要闻 2016.9.21 星期三
机关党建怎么抓
——省直机关党建工作问题整改清单
    湖北日报讯 一、第一批（2016年2月）
    1.基层党组织按期换届未落实。
    2.机关党委书记、专职副书记（副书记）、纪委书记空缺（机关党委书记空缺须于3月10日前整改到位）。
    3.按照“机关专职党务工作人员按机关工作人员总数的2%配备，机关工作人员较少的或者直属单位和人员较多的，应适当增加比例，不足一人的按一人配备”规定配备专职党务干部未落实。
    4.“红旗党支部”创建活动实现全覆盖未落实。
    5.党员按规定的比例逐月交纳党费、机关党组织按规定的比例每半年向省直机关工委缴交党费、按规定使用和管理党费未落实。
    6.党员领导干部参加双重组织生活会规定未落实。
    7.党员领导干部建立基层党建工作联系点制度未落实。
    8.“三会一课”制度落实不到位。
二、第二批（2016年4月）
    1．开展党员组织关系集中排查工作未按要求落实到位。
    2．党员干部能力大比武活动方案没有紧密结合部门和岗位职责实际，没有紧扣提升落实五大发展理念的能力和能力席位标准的要求。
    3.学习贯彻省委《意见》没有达到中心组学习、党支部学习和党员学习全覆盖的要求。
    4.每月向湖北机关党建网、“三抓一促”简报、机关党建杂志投稿未按要求落实。
    5.开展“我为精准脱贫办实事”第一阶段活动不到位，省直单位对口联村、处室（支部）包户到村入户开展调研、制定规划、确定项目未按计划落实。
    6.2015年12月23日省直机关党支部建设推进会下发的典型资料（四张光盘、两本书、一本小册子），没有做到支部、党员学习全覆盖。
    7.《省直机关“三抓一促”严格问责实施方案》下发后，没有结合实际制定工作措施、细化管党治党责任清单，推动督办整改工作。
三、第三批（2016年7月）
    1.“支部主题党日”活动不规范、未达到全覆盖。
    2.组织在职党员到社区报到、参与社区服务未落实。
（记者 刘娜 整理）


   
　