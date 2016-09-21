查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·刻印于心不松劲 落实于行不含糊 ·图文：稻虾连作 精准扶贫 ·推行垃圾分类，让人与环境更和谐 ·勇于亮剑激浊扬清推动网络舆论引导工作提质增效 ·徐东平价的突围路径 ·湖北省“青年创新创业板”设立 ·十三届台湾周筹备会在汉召开 ·省政府办公厅学习贯彻省政府第五次全体（扩大）会议精神 ·仙桃首发外籍人员社保卡 ·机关党建怎么抓 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 绿满荆楚 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第5版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第6版 : 时事 第7版 : 经济纵横 第8版 : 专题 第9版 : 综合新闻/体育 · 刻印于心不松劲 落实于行不含糊 · 图文：稻虾连作 精准扶贫 · 推行垃圾分类，让人与环境更和谐 · 勇于亮剑激浊扬清推动网络舆论引 · 徐东平价的突围路径 · 湖北省“青年创新创业板”设立 · 十三届台湾周筹备会在汉召开 · 省政府办公厅学习贯彻省政府第五 · 仙桃首发外籍人员社保卡 · 机关党建怎么抓 2 时政要闻 2016.9.21 星期三 机关党建怎么抓 ——省直机关党建工作问题整改清单 湖北日报讯 一、第一批（2016年2月）

1.基层党组织按期换届未落实。

2.机关党委书记、专职副书记（副书记）、纪委书记空缺（机关党委书记空缺须于3月10日前整改到位）。

3.按照“机关专职党务工作人员按机关工作人员总数的2%配备，机关工作人员较少的或者直属单位和人员较多的，应适当增加比例，不足一人的按一人配备”规定配备专职党务干部未落实。

4.“红旗党支部”创建活动实现全覆盖未落实。

5.党员按规定的比例逐月交纳党费、机关党组织按规定的比例每半年向省直机关工委缴交党费、按规定使用和管理党费未落实。

6.党员领导干部参加双重组织生活会规定未落实。

7.党员领导干部建立基层党建工作联系点制度未落实。

8.“三会一课”制度落实不到位。

二、第二批（2016年4月）

1．开展党员组织关系集中排查工作未按要求落实到位。

2．党员干部能力大比武活动方案没有紧密结合部门和岗位职责实际，没有紧扣提升落实五大发展理念的能力和能力席位标准的要求。

3.学习贯彻省委《意见》没有达到中心组学习、党支部学习和党员学习全覆盖的要求。

4.每月向湖北机关党建网、“三抓一促”简报、机关党建杂志投稿未按要求落实。

5.开展“我为精准脱贫办实事”第一阶段活动不到位，省直单位对口联村、处室（支部）包户到村入户开展调研、制定规划、确定项目未按计划落实。

6.2015年12月23日省直机关党支部建设推进会下发的典型资料（四张光盘、两本书、一本小册子），没有做到支部、党员学习全覆盖。

7.《省直机关“三抓一促”严格问责实施方案》下发后，没有结合实际制定工作措施、细化管党治党责任清单，推动督办整改工作。

三、第三批（2016年7月）

1.“支部主题党日”活动不规范、未达到全覆盖。

2.组织在职党员到社区报到、参与社区服务未落实。

（记者 刘娜 整理）





