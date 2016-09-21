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第2版 时政要闻
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·图文：稻虾连作 精准扶贫
·推行垃圾分类，让人与环境更和谐
·勇于亮剑激浊扬清推动网络舆论引导工作提质增效
·徐东平价的突围路径
·湖北省“青年创新创业板”设立
·十三届台湾周筹备会在汉召开
·省政府办公厅学习贯彻省政府第五次全体（扩大）会议精神
·仙桃首发外籍人员社保卡
·机关党建怎么抓
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刻印于心不松劲 落实于行不含糊
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图文：稻虾连作 精准扶贫
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推行垃圾分类，让人与环境更和谐
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勇于亮剑激浊扬清推动网络舆论引
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徐东平价的突围路径
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湖北省“青年创新创业板”设立
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十三届台湾周筹备会在汉召开
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省政府办公厅学习贯彻省政府第五
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仙桃首发外籍人员社保卡
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机关党建怎么抓
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时政要闻
2016.9.21 星期三
机关党建怎么抓
——省直机关党建工作问题整改清单
湖北日报讯 一、第一批（2016年2月）
1.基层党组织按期换届未落实。
2.机关党委书记、专职副书记（副书记）、纪委书记空缺（机关党委书记空缺须于3月10日前整改到位）。
3.按照“机关专职党务工作人员按机关工作人员总数的2%配备，机关工作人员较少的或者直属单位和人员较多的，应适当增加比例，不足一人的按一人配备”规定配备专职党务干部未落实。
4.“红旗党支部”创建活动实现全覆盖未落实。
5.党员按规定的比例逐月交纳党费、机关党组织按规定的比例每半年向省直机关工委缴交党费、按规定使用和管理党费未落实。
6.党员领导干部参加双重组织生活会规定未落实。
7.党员领导干部建立基层党建工作联系点制度未落实。
8.“三会一课”制度落实不到位。
二、第二批（2016年4月）
1．开展党员组织关系集中排查工作未按要求落实到位。
2．党员干部能力大比武活动方案没有紧密结合部门和岗位职责实际，没有紧扣提升落实五大发展理念的能力和能力席位标准的要求。
3.学习贯彻省委《意见》没有达到中心组学习、党支部学习和党员学习全覆盖的要求。
4.每月向湖北机关党建网、“三抓一促”简报、机关党建杂志投稿未按要求落实。
5.开展“我为精准脱贫办实事”第一阶段活动不到位，省直单位对口联村、处室（支部）包户到村入户开展调研、制定规划、确定项目未按计划落实。
6.2015年12月23日省直机关党支部建设推进会下发的典型资料（四张光盘、两本书、一本小册子），没有做到支部、党员学习全覆盖。
7.《省直机关“三抓一促”严格问责实施方案》下发后，没有结合实际制定工作措施、细化管党治党责任清单，推动督办整改工作。
三、第三批（2016年7月）
1.“支部主题党日”活动不规范、未达到全覆盖。
2.组织在职党员到社区报到、参与社区服务未落实。
（记者 刘娜 整理）