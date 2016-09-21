查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·刻印于心不松劲 落实于行不含糊 ·图文：稻虾连作 精准扶贫 ·推行垃圾分类，让人与环境更和谐 ·勇于亮剑激浊扬清推动网络舆论引导工作提质增效 ·徐东平价的突围路径 ·湖北省“青年创新创业板”设立 ·十三届台湾周筹备会在汉召开 ·省政府办公厅学习贯彻省政府第五次全体（扩大）会议精神 ·仙桃首发外籍人员社保卡 ·机关党建怎么抓 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 绿满荆楚 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第5版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第6版 : 时事 第7版 : 经济纵横 第8版 : 专题 第9版 : 综合新闻/体育 · 刻印于心不松劲 落实于行不含糊 · 图文：稻虾连作 精准扶贫 · 推行垃圾分类，让人与环境更和谐 · 勇于亮剑激浊扬清推动网络舆论引 · 徐东平价的突围路径 · 湖北省“青年创新创业板”设立 · 十三届台湾周筹备会在汉召开 · 省政府办公厅学习贯彻省政府第五 · 仙桃首发外籍人员社保卡 · 机关党建怎么抓 2 时政要闻 2016.9.21 星期三 仙桃首发外籍人员社保卡 湖北日报讯 （记者张卫华、通讯员陶宇晨）13日下午，加拿大籍的仙桃一中教师史蒂文，在仙桃市社保综合服务大厅领到了属于自己的社会保障卡。在听取工作人员介绍后，他高兴地说：“社保卡，会让我在仙桃生活更加美好。”

外籍参保人员社会保障卡外观与普通社会保障卡基本相同，不同的是，外籍参保人社会保障卡号依据《外国人社会保障号码编制规则》建立，主要由外国人护照号码等信息组成，照片信息则实行实时采集。外籍参保人员社保卡功能与本地参保人员一致，可持卡享受相关社保待遇及金融优惠。

首张外籍参保人员社会保障卡发放成功，标志着仙桃市的社会保障卡发放工作完成了参保人群的全覆盖，为后续的社会保障卡应用奠定了坚实的基础。





