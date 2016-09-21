刻印于心不松劲 落实于行不含糊图文：稻虾连作 精准扶贫推行垃圾分类，让人与环境更和谐勇于亮剑激浊扬清推动网络舆论引导工作提质增效徐东平价的突围路径湖北省“青年创新创业板”设立十三届台湾周筹备会在汉召开省政府办公厅学习贯彻省政府第五次全体（扩大）会议精神仙桃首发外籍人员社保卡机关党建怎么抓
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 第2版 时政要闻
·刻印于心不松劲 落实于行不含糊
·图文：稻虾连作 精准扶贫
·推行垃圾分类，让人与环境更和谐
·勇于亮剑激浊扬清推动网络舆论引导工作提质增效
·徐东平价的突围路径
·湖北省“青年创新创业板”设立
·十三届台湾周筹备会在汉召开
·省政府办公厅学习贯彻省政府第五次全体（扩大）会议精神
·仙桃首发外籍人员社保卡
·机关党建怎么抓
湖北日报电子版
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2 时政要闻 2016.9.21 星期三
仙桃首发外籍人员社保卡
    湖北日报讯 （记者张卫华、通讯员陶宇晨）13日下午，加拿大籍的仙桃一中教师史蒂文，在仙桃市社保综合服务大厅领到了属于自己的社会保障卡。在听取工作人员介绍后，他高兴地说：“社保卡，会让我在仙桃生活更加美好。”
    外籍参保人员社会保障卡外观与普通社会保障卡基本相同，不同的是，外籍参保人社会保障卡号依据《外国人社会保障号码编制规则》建立，主要由外国人护照号码等信息组成，照片信息则实行实时采集。外籍参保人员社保卡功能与本地参保人员一致，可持卡享受相关社保待遇及金融优惠。
    首张外籍参保人员社会保障卡发放成功，标志着仙桃市的社会保障卡发放工作完成了参保人群的全覆盖，为后续的社会保障卡应用奠定了坚实的基础。


   
　