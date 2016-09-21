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第2版 时政要闻
·刻印于心不松劲 落实于行不含糊
·图文：稻虾连作 精准扶贫
·推行垃圾分类，让人与环境更和谐
·勇于亮剑激浊扬清推动网络舆论引导工作提质增效
·徐东平价的突围路径
·湖北省“青年创新创业板”设立
·十三届台湾周筹备会在汉召开
·省政府办公厅学习贯彻省政府第五次全体（扩大）会议精神
·仙桃首发外籍人员社保卡
·机关党建怎么抓
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刻印于心不松劲 落实于行不含糊
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图文：稻虾连作 精准扶贫
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推行垃圾分类，让人与环境更和谐
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勇于亮剑激浊扬清推动网络舆论引
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徐东平价的突围路径
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湖北省“青年创新创业板”设立
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十三届台湾周筹备会在汉召开
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省政府办公厅学习贯彻省政府第五
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仙桃首发外籍人员社保卡
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机关党建怎么抓
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时政要闻
2016.9.21 星期三
仙桃首发外籍人员社保卡
湖北日报讯 （记者张卫华、通讯员陶宇晨）13日下午，加拿大籍的仙桃一中教师史蒂文，在仙桃市社保综合服务大厅领到了属于自己的社会保障卡。在听取工作人员介绍后，他高兴地说：“社保卡，会让我在仙桃生活更加美好。”
外籍参保人员社会保障卡外观与普通社会保障卡基本相同，不同的是，外籍参保人社会保障卡号依据《外国人社会保障号码编制规则》建立，主要由外国人护照号码等信息组成，照片信息则实行实时采集。外籍参保人员社保卡功能与本地参保人员一致，可持卡享受相关社保待遇及金融优惠。
首张外籍参保人员社会保障卡发放成功，标志着仙桃市的社会保障卡发放工作完成了参保人群的全覆盖，为后续的社会保障卡应用奠定了坚实的基础。