刻印于心不松劲 落实于行不含糊图文：稻虾连作 精准扶贫推行垃圾分类，让人与环境更和谐勇于亮剑激浊扬清推动网络舆论引导工作提质增效徐东平价的突围路径湖北省“青年创新创业板”设立十三届台湾周筹备会在汉召开省政府办公厅学习贯彻省政府第五次全体（扩大）会议精神仙桃首发外籍人员社保卡机关党建怎么抓
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 第2版 时政要闻
·刻印于心不松劲 落实于行不含糊
·图文：稻虾连作 精准扶贫
·推行垃圾分类，让人与环境更和谐
·勇于亮剑激浊扬清推动网络舆论引导工作提质增效
·徐东平价的突围路径
·湖北省“青年创新创业板”设立
·十三届台湾周筹备会在汉召开
·省政府办公厅学习贯彻省政府第五次全体（扩大）会议精神
·仙桃首发外籍人员社保卡
·机关党建怎么抓
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2 时政要闻 2016.9.21 星期三
省政府办公厅学习贯彻省政府第五次全体（扩大）会议精神
    湖北日报讯 （记者杨康）昨日上午，省政府办公厅召开全体机关干部职工大会，传达学习省政府第五次全体（扩大）会议精神，落实省委副书记、代省长王晓东对省政府办公厅工作的六点要求，提振精气神，与时俱进开创办公厅工作新局面。省政府秘书长、厅党组书记王祥喜出席会议并讲话。
    会议要求，省政府办公厅要带头贯彻落实“十个务必”，讲政治、增强敏锐抓学习，改作风、问题导向抓整改，优服务、精益求精抓细节，提效能、雷厉风行抓落实，强责任、从严从实抓党建。省政府办公厅已对全会提出的7项重点工作进行了细化分解，要进一步跟进督办抓落实。要以深化“两学一做”学习教育为契机，对照省政府领导的要求，深入查找思想上的差距、工作上的短板和服务上的不足，提出具体的整改措施，落细落小抓落实，不断提升“三服务”的质量和水平。


   
　