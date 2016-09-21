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第2版 时政要闻
·刻印于心不松劲 落实于行不含糊
·图文：稻虾连作 精准扶贫
·推行垃圾分类，让人与环境更和谐
·勇于亮剑激浊扬清推动网络舆论引导工作提质增效
·徐东平价的突围路径
·湖北省“青年创新创业板”设立
·十三届台湾周筹备会在汉召开
·省政府办公厅学习贯彻省政府第五次全体（扩大）会议精神
·仙桃首发外籍人员社保卡
·机关党建怎么抓
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刻印于心不松劲 落实于行不含糊
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图文：稻虾连作 精准扶贫
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推行垃圾分类，让人与环境更和谐
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勇于亮剑激浊扬清推动网络舆论引
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徐东平价的突围路径
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湖北省“青年创新创业板”设立
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十三届台湾周筹备会在汉召开
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省政府办公厅学习贯彻省政府第五
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仙桃首发外籍人员社保卡
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机关党建怎么抓
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时政要闻
2016.9.21 星期三
省政府办公厅学习贯彻省政府第五次全体（扩大）会议精神
湖北日报讯 （记者杨康）昨日上午，省政府办公厅召开全体机关干部职工大会，传达学习省政府第五次全体（扩大）会议精神，落实省委副书记、代省长王晓东对省政府办公厅工作的六点要求，提振精气神，与时俱进开创办公厅工作新局面。省政府秘书长、厅党组书记王祥喜出席会议并讲话。
会议要求，省政府办公厅要带头贯彻落实“十个务必”，讲政治、增强敏锐抓学习，改作风、问题导向抓整改，优服务、精益求精抓细节，提效能、雷厉风行抓落实，强责任、从严从实抓党建。省政府办公厅已对全会提出的7项重点工作进行了细化分解，要进一步跟进督办抓落实。要以深化“两学一做”学习教育为契机，对照省政府领导的要求，深入查找思想上的差距、工作上的短板和服务上的不足，提出具体的整改措施，落细落小抓落实，不断提升“三服务”的质量和水平。