查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·刻印于心不松劲 落实于行不含糊 ·图文：稻虾连作 精准扶贫 ·推行垃圾分类，让人与环境更和谐 ·勇于亮剑激浊扬清推动网络舆论引导工作提质增效 ·徐东平价的突围路径 ·湖北省“青年创新创业板”设立 ·十三届台湾周筹备会在汉召开 ·省政府办公厅学习贯彻省政府第五次全体（扩大）会议精神 ·仙桃首发外籍人员社保卡 ·机关党建怎么抓 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 绿满荆楚 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第5版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第6版 : 时事 第7版 : 经济纵横 第8版 : 专题 第9版 : 综合新闻/体育 · 刻印于心不松劲 落实于行不含糊 · 图文：稻虾连作 精准扶贫 · 推行垃圾分类，让人与环境更和谐 · 勇于亮剑激浊扬清推动网络舆论引 · 徐东平价的突围路径 · 湖北省“青年创新创业板”设立 · 十三届台湾周筹备会在汉召开 · 省政府办公厅学习贯彻省政府第五 · 仙桃首发外籍人员社保卡 · 机关党建怎么抓 2 时政要闻 2016.9.21 星期三 省政府办公厅学习贯彻省政府第五次全体（扩大）会议精神 湖北日报讯 （记者杨康）昨日上午，省政府办公厅召开全体机关干部职工大会，传达学习省政府第五次全体（扩大）会议精神，落实省委副书记、代省长王晓东对省政府办公厅工作的六点要求，提振精气神，与时俱进开创办公厅工作新局面。省政府秘书长、厅党组书记王祥喜出席会议并讲话。

会议要求，省政府办公厅要带头贯彻落实“十个务必”，讲政治、增强敏锐抓学习，改作风、问题导向抓整改，优服务、精益求精抓细节，提效能、雷厉风行抓落实，强责任、从严从实抓党建。省政府办公厅已对全会提出的7项重点工作进行了细化分解，要进一步跟进督办抓落实。要以深化“两学一做”学习教育为契机，对照省政府领导的要求，深入查找思想上的差距、工作上的短板和服务上的不足，提出具体的整改措施，落细落小抓落实，不断提升“三服务”的质量和水平。





