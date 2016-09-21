查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·刻印于心不松劲 落实于行不含糊 ·图文：稻虾连作 精准扶贫 ·推行垃圾分类，让人与环境更和谐 ·勇于亮剑激浊扬清推动网络舆论引导工作提质增效 ·徐东平价的突围路径 ·湖北省“青年创新创业板”设立 ·十三届台湾周筹备会在汉召开 ·省政府办公厅学习贯彻省政府第五次全体（扩大）会议精神 ·仙桃首发外籍人员社保卡 ·机关党建怎么抓 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 绿满荆楚 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第5版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第6版 : 时事 第7版 : 经济纵横 第8版 : 专题 第9版 : 综合新闻/体育 · 刻印于心不松劲 落实于行不含糊 · 图文：稻虾连作 精准扶贫 · 推行垃圾分类，让人与环境更和谐 · 勇于亮剑激浊扬清推动网络舆论引 · 徐东平价的突围路径 · 湖北省“青年创新创业板”设立 · 十三届台湾周筹备会在汉召开 · 省政府办公厅学习贯彻省政府第五 · 仙桃首发外籍人员社保卡 · 机关党建怎么抓 2 时政要闻 2016.9.21 星期三 十三届台湾周筹备会在汉召开 湖北日报讯 （记者杨康、通讯员黄冠）昨日，省政府召开专题会议，研究部署第十三届湖北·武汉台湾周活动筹备工作。副省长任振鹤出席会议并讲话。

第十三届湖北·武汉台湾周定于11月14日至18日在武汉、宜昌、襄阳和仙桃四地举行，与会代表将围绕青年互动、经贸合作、文化交流、基层交往等主题展开讨论交流和参观考察活动。

任振鹤指出，台湾周活动举办十二年来，效果越来越好、影响越来越大，已成为我省对外交流交往的重要品牌活动之一。本届台湾周要在继续巩固和深化历届台湾周活动成果的基础上，推动鄂台文化交流更加频繁、经贸合作更加紧密、基层交往更加深入、青年之间更多了解互信，进而增进同胞感情、厚植共同利益，促进两岸关系和平发展。

任振鹤强调，本届台湾周是台湾岛内形势发生变化后经国台办同意我省举办的第一次大型综合性涉台交流活动，意义重大。他要求，当前筹备工作要在活动策划、邀宾邀商、项目推介、氛围营造等方面多下功夫、多创新意。各地各部门要从对台工作的全局出发，统一思想、提高认识，精心筹备、统筹协调、务求实效，力争将本届台湾周办成高层次、高水平、重实效的鄂台交流盛会。

台湾周组委会成员单位，各市、州、直管市及神农架林区政府相关领导参加会议。





