查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·刻印于心不松劲 落实于行不含糊 ·图文：稻虾连作 精准扶贫 ·推行垃圾分类，让人与环境更和谐 ·勇于亮剑激浊扬清推动网络舆论引导工作提质增效 ·徐东平价的突围路径 ·湖北省“青年创新创业板”设立 ·十三届台湾周筹备会在汉召开 ·省政府办公厅学习贯彻省政府第五次全体（扩大）会议精神 ·仙桃首发外籍人员社保卡 ·机关党建怎么抓 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 绿满荆楚 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第5版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第6版 : 时事 第7版 : 经济纵横 第8版 : 专题 第9版 : 综合新闻/体育 · 刻印于心不松劲 落实于行不含糊 · 图文：稻虾连作 精准扶贫 · 推行垃圾分类，让人与环境更和谐 · 勇于亮剑激浊扬清推动网络舆论引 · 徐东平价的突围路径 · 湖北省“青年创新创业板”设立 · 十三届台湾周筹备会在汉召开 · 省政府办公厅学习贯彻省政府第五 · 仙桃首发外籍人员社保卡 · 机关党建怎么抓 2 时政要闻 2016.9.21 星期三 湖北省“青年创新创业板”设立 湖北日报讯 （记者吴文娟、彭小萍、实习生朱庆凡）昨日上午，湖北省“青年创新创业板”（以下简称“青创板”）在武汉股权托管交易中心（湖北四板）设立。副省长曹广晶、中国青年创业就业基金会秘书长陈宗、深交所副总经理王红等共同鸣钟启动“青创板”。

“青创板”是经省政府批准，在共青团湖北省委、中国青年创业就业基金会指导下，由湖北省青年创业就业促进中心与武汉股权托管交易中心共同建立的区域性股权市场特色板块。“青创板”以青年大学生创业企业和项目为主要服务对象，着力为他们提供孵化培育、规范辅导、挂牌展示、投融资对接等综合金融服务。通过引入资本市场力量，为青年大学生及青年教师初创型、成长型企业和项目提供符合其特点的融资渠道，帮助缓解青年创业融资难题。当日，首批30家企业集体挂牌“青创板”。

随着“青创板”启动，湖北四板又多了一项创新举措。武汉股权托管交易中心董事长龚波介绍，湖北四板的托管、挂牌、融资、普惠金融服务板块等主要业务指标，都已跃居全国区域性股权市场前列。





