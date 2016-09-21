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 第2版 时政要闻
·刻印于心不松劲 落实于行不含糊
·图文：稻虾连作 精准扶贫
·推行垃圾分类，让人与环境更和谐
·勇于亮剑激浊扬清推动网络舆论引导工作提质增效
·徐东平价的突围路径
·湖北省“青年创新创业板”设立
·十三届台湾周筹备会在汉召开
·省政府办公厅学习贯彻省政府第五次全体（扩大）会议精神
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湖北日报电子版
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2 时政要闻 2016.9.21 星期三
徐东平价的突围路径
    湖北日报讯 记者 黄磊 通讯员 王冬 曾浩

    近两年，网购兴起，实体零售下滑，不少大型超市关门停业。面对激烈竞争，武汉中商集团大力降成本，今年上半年实现利润3384.25万元，同比增长43.34%。其中，位于武汉长江二桥武昌一侧的徐东平价表现亮眼。截至8月底，徐东平价利润同比增长25%，蝉联中商平价的明星门店。
    徐东平价建立于1997年，是武汉最早的大型超市之一。经过19年风雨，其设施、设备都已陈旧。在其周边，是销品茂、群星城等新兴大型商业中心。“老”而“小”的徐东平价，为何能突出重围？近日，记者走入该店，一探究竟。

    自己动手拆风箱

    13日，记者走入徐东平价时，物业经理杜齐浩正带人对三楼西侧进行改造，五六个人都满头大汗、浑身湿透。“根据新商户要求，原来的石膏顶、风箱、地板等都要拆除。”杜齐浩介绍，为节约成本，徐东平价改造工程不再外包给装修公司，而是由物业管理团队施工。4000多平方米的面积，要在20天左右改造完毕。
    记者看到，由金属制成的风箱很重，他们将风箱一片一片小心拆除。拆一个风箱，往往耗时数小时。    “光三楼的改造工程，我们就节省了10余万元。”徐东平价店长袁萍介绍，该店如今全员上阵，宣传用的灯箱、吊旗、KT板都是自己粘贴悬挂，天花板、地板、墙面等硬件的维护工作也是自己完成。此前，徐东平价每年光硬件维护费用都需100多万元，改为自己动手维修后，费用减少30%。

    送货上门减库存

    “中商平价自营自采比例正逐步攀升，目前已达20%。”在徐东平价一楼的中商平价超市，中商平价营运总监左永祥介绍。
    记者看到，中商平价店内有十余个货柜的全国特产，均为自营自采，包括柴米油盐、生鲜蔬菜等民生产品，以及月饼、散装粽子等季节性产品。加大自营自采比例后，促销时超市能掌握定价，提升毛利水平。
    为了拓宽销路，徐东平价积极“走出去”，开发建筑企业工地、工矿企业工地等新客户，提供精肉、蔬菜、日用品等生活用品的配送。“整个门店全员参与实物配送。4月以来，新接了6个企事业单位食堂的配送业务，仅这6家食堂的配送就为门店带来81.5万元的销售额。”左永祥介绍。
    今年1-8月，徐东平价实物团购配送总额达1620万元，同比增长23%。

    错位竞争创特色

    徐东平价二楼，近30家汉派服装折扣店比邻而立，还有近500平方米的老年服装专营店。
    18日上午10点，记者在老年服装专营店看到，不少婆婆相约来逛，现场50元左右一件的衬衣、100多元一件的裙子等琳琅满目。“别的地方老年服装价格贵、样式少，这里的老年服装样式多、尺码全、价格也公道，我们时不时一起来逛一下。”一位婆婆对记者说。
    袁萍介绍，徐东平价主要客户是中老年人，对价格敏感且怀旧，这里的汉派服装品牌是武汉最全的地方之一，很多地方没有的大码中老年服装和品牌在这也能买到，“我们门店老、体量小，要活下来必须错位竞争”。

    积极转型变年轻

    “我微信上有不少顾客群，平时打折信息、商家活动，我都在群里发布，效果不错。”袁萍介绍，徐东平价转变传统营销思路，鼓励员工通过社交软件精准营销。
    在顾客服务中心、超市入口等处，随处可见“中商慧生活”APP标识。记者下载后看到，APP上有抢电子红包、优惠券等活动。据介绍，通过“中商慧生活”，徐东平价今年上半年引导会员消费达745万元。
    一楼中商平价超市里，几位“京东到家”送货员忙着配货。左永祥表示，为吸引80后、90后顾客，徐东平价与“京东到家”合作，线上下单、线下配送，8月份“京东到家”上销售额增加30%。
    已历19载春秋的徐东平价，营销方式与时代同步，“越活越年轻”。


   
　