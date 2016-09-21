查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·刻印于心不松劲 落实于行不含糊 ·图文：稻虾连作 精准扶贫 ·推行垃圾分类，让人与环境更和谐 ·勇于亮剑激浊扬清推动网络舆论引导工作提质增效 ·徐东平价的突围路径 ·湖北省“青年创新创业板”设立 ·十三届台湾周筹备会在汉召开 ·省政府办公厅学习贯彻省政府第五次全体（扩大）会议精神 ·仙桃首发外籍人员社保卡 ·机关党建怎么抓 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 绿满荆楚 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第5版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第6版 : 时事 第7版 : 经济纵横 第8版 : 专题 第9版 : 综合新闻/体育 · 刻印于心不松劲 落实于行不含糊 · 图文：稻虾连作 精准扶贫 · 推行垃圾分类，让人与环境更和谐 · 勇于亮剑激浊扬清推动网络舆论引 · 徐东平价的突围路径 · 湖北省“青年创新创业板”设立 · 十三届台湾周筹备会在汉召开 · 省政府办公厅学习贯彻省政府第五 · 仙桃首发外籍人员社保卡 · 机关党建怎么抓 2 时政要闻 2016.9.21 星期三 勇于亮剑激浊扬清推动网络舆论引导工作提质增效 湖北日报讯 （记者彭小萍、通讯员贺茂林、实习生朱庆凡）18日至19日，共青团中央书记处第一书记秦宜智在汉出席国家网络安全宣传周活动，并调研共青团工作。省委常委、统战部部长梁惠玲陪同调研。

秦宜智在武汉市青年之家查看了青年之声·武汉12355青少年服务台运行情况，观看了共青团武汉市委直接联系服务青年工作的专题片，调研了芯工厂·武汉青年众创空间。在团湖北省委文化传媒中心，实地查看了“青春湖北”微博微信、“青年之声·湖北”、“青楚网”等新媒体阵地建设情况，调研新媒体产品生产传播情况，对湖北共青团新媒体工作给予肯定。

秦宜智要求，湖北共青团要深入学习领会习近平总书记对共青团改革的一系列重要指示精神，切实增强机遇意识，抓住用好改革机遇，依靠改革破解发展瓶颈、夯实基层基础、做强网上工作、优化团属事业、改进干部作风，开拓共青团工作新局面。

秦宜智强调，开展网络舆论引导工作，是共青团具有新的历史特点和时代特征的战略任务，直接关系团的政治性、先进性、群众性。各级团组织和广大团干部要有态度，勇于亮剑、敢于发声，既要“激浊”，同网上形形色色的“假恶丑”现象做针锋相对的斗争，又要“扬清”，弘扬“真善美”，做足做强网上正能量。在实践中不断总结经验，推动共青团网络舆论引导工作提质增效。 调研期间，秦宜智与梁惠玲就湖北共青团改革中党建带团建制度创新和青少年事务社工队伍、“专、挂、兼”职团干部队伍建设等工作交换了意见。梁惠玲要求，全省各级团组织要认真学习贯彻落实秦宜智书记调研讲话精神，加快共青团深化改革进程，特别要注重利用互联网加强青少年思想政治引领，学习加力，善于发力，确保有力，不断增强共青团工作的政治性、先进性、群众性。

24日，网络安全周“青少年日”主场活动将以“青年之声·青少年与网络安全”为主题，在武汉市青少年宫举行；网络安全知识竞赛电视总决赛将在湖北卫视播出。





