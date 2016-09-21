查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·刻印于心不松劲 落实于行不含糊 ·图文：稻虾连作 精准扶贫 ·推行垃圾分类，让人与环境更和谐 ·勇于亮剑激浊扬清推动网络舆论引导工作提质增效 ·徐东平价的突围路径 ·湖北省“青年创新创业板”设立 ·十三届台湾周筹备会在汉召开 ·省政府办公厅学习贯彻省政府第五次全体（扩大）会议精神 ·仙桃首发外籍人员社保卡 ·机关党建怎么抓 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 绿满荆楚 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第5版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第6版 : 时事 第7版 : 经济纵横 第8版 : 专题 第9版 : 综合新闻/体育 · 刻印于心不松劲 落实于行不含糊 · 图文：稻虾连作 精准扶贫 · 推行垃圾分类，让人与环境更和谐 · 勇于亮剑激浊扬清推动网络舆论引 · 徐东平价的突围路径 · 湖北省“青年创新创业板”设立 · 十三届台湾周筹备会在汉召开 · 省政府办公厅学习贯彻省政府第五 · 仙桃首发外籍人员社保卡 · 机关党建怎么抓 2 时政要闻 2016.9.21 星期三 垃圾分类兑换食用油，小区不见纸屑。“最美职工”建议—— 推行垃圾分类，让人与环境更和谐 湖北日报讯 （记者彭小萍、通讯员谢文哲）垃圾分一分，环境美十分。昨日，“湖北最美一线职工”走进武汉市东西湖区，观看垃圾分类，走进美丽乡村，为建设美好家园建言献策。

该区试点垃圾分类3年，已覆盖20个小区和61个机关学校，参与人群达7万人。在博大城市星座小区，“最美职工”们不时看到由灰色、绿色、红色、蓝色垃圾桶组合的垃圾分类区。整个小区地上不见烟头、果皮纸屑，环境优美整洁。“这是小区推行垃圾分类3年带来的变化。”年过七旬的张婆婆说，她每天将生活垃圾扔在绿色厨余垃圾桶里，给塑料袋贴上电子标签，一个月能积30分。把积分拿到小区垃圾分类管理办，就可以兑换两袋食用盐。家里的纸盒、旧塑料、废铜烂铁也可赚积分，换回生活日用品。

在小区垃圾分类办，货架上摆放着食油、大米和洗洁精等十几种物品。“积满600分，就可以兑换一壶10斤的食用油。”据介绍，一个月下来，回收物品就达五六吨。“物尽其用，垃圾自然就少，环境随之变好。”来自神农架天然气公司的维抢队长向昆鹏建议，应加大推广力度，让更多的小区逐步推行垃圾分类。来自武昌区的环卫工付国炬提议，在推广阶段，可向居民免费发放不同颜色的垃圾袋，方便垃圾分类。来自武汉市第一聋校的教师甘云山建议，要在学校加强环保、垃圾分类的宣传，让孩子们从小树立环保意识。

徽派风格民居，无公害果蔬，桃榴桂梅四季花开……告别脏乱与贫穷，东西湖慈惠街石榴红村用了6年多时间。如今，该村大力发展乡村旅游，村民每年人均增收2万多元。省村镇建设协会秘书长李书军介绍，今年我省将建200个美丽乡村，4年后，全省将达2000个。“希望你们积极参与到美丽乡村的建设中来，打造我们共同的美好家园。”李书军向最美一线职工发出倡议。“最美职工”们纷纷表示，从自身做起，带动更多的人参与行动，让我们的乡村看得见山，留得住水，记得住乡愁。





