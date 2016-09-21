刻印于心不松劲 落实于行不含糊图文：稻虾连作 精准扶贫推行垃圾分类，让人与环境更和谐勇于亮剑激浊扬清推动网络舆论引导工作提质增效徐东平价的突围路径湖北省“青年创新创业板”设立十三届台湾周筹备会在汉召开省政府办公厅学习贯彻省政府第五次全体（扩大）会议精神仙桃首发外籍人员社保卡机关党建怎么抓
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 第2版 时政要闻
·刻印于心不松劲 落实于行不含糊
·图文：稻虾连作 精准扶贫
·推行垃圾分类，让人与环境更和谐
·勇于亮剑激浊扬清推动网络舆论引导工作提质增效
·徐东平价的突围路径
·湖北省“青年创新创业板”设立
·十三届台湾周筹备会在汉召开
·省政府办公厅学习贯彻省政府第五次全体（扩大）会议精神
·仙桃首发外籍人员社保卡
·机关党建怎么抓
湖北日报电子版
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2 时政要闻 2016.9.21 星期三
垃圾分类兑换食用油，小区不见纸屑。“最美职工”建议——
推行垃圾分类，让人与环境更和谐
    湖北日报讯 （记者彭小萍、通讯员谢文哲）垃圾分一分，环境美十分。昨日，“湖北最美一线职工”走进武汉市东西湖区，观看垃圾分类，走进美丽乡村，为建设美好家园建言献策。
    该区试点垃圾分类3年，已覆盖20个小区和61个机关学校，参与人群达7万人。在博大城市星座小区，“最美职工”们不时看到由灰色、绿色、红色、蓝色垃圾桶组合的垃圾分类区。整个小区地上不见烟头、果皮纸屑，环境优美整洁。“这是小区推行垃圾分类3年带来的变化。”年过七旬的张婆婆说，她每天将生活垃圾扔在绿色厨余垃圾桶里，给塑料袋贴上电子标签，一个月能积30分。把积分拿到小区垃圾分类管理办，就可以兑换两袋食用盐。家里的纸盒、旧塑料、废铜烂铁也可赚积分，换回生活日用品。
    在小区垃圾分类办，货架上摆放着食油、大米和洗洁精等十几种物品。“积满600分，就可以兑换一壶10斤的食用油。”据介绍，一个月下来，回收物品就达五六吨。“物尽其用，垃圾自然就少，环境随之变好。”来自神农架天然气公司的维抢队长向昆鹏建议，应加大推广力度，让更多的小区逐步推行垃圾分类。来自武昌区的环卫工付国炬提议，在推广阶段，可向居民免费发放不同颜色的垃圾袋，方便垃圾分类。来自武汉市第一聋校的教师甘云山建议，要在学校加强环保、垃圾分类的宣传，让孩子们从小树立环保意识。
    徽派风格民居，无公害果蔬，桃榴桂梅四季花开……告别脏乱与贫穷，东西湖慈惠街石榴红村用了6年多时间。如今，该村大力发展乡村旅游，村民每年人均增收2万多元。省村镇建设协会秘书长李书军介绍，今年我省将建200个美丽乡村，4年后，全省将达2000个。“希望你们积极参与到美丽乡村的建设中来，打造我们共同的美好家园。”李书军向最美一线职工发出倡议。“最美职工”们纷纷表示，从自身做起，带动更多的人参与行动，让我们的乡村看得见山，留得住水，记得住乡愁。


   
　