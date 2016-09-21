查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第2版 时政要闻
·刻印于心不松劲 落实于行不含糊
·图文：稻虾连作 精准扶贫
·推行垃圾分类，让人与环境更和谐
·勇于亮剑激浊扬清推动网络舆论引导工作提质增效
·徐东平价的突围路径
·湖北省“青年创新创业板”设立
·十三届台湾周筹备会在汉召开
·省政府办公厅学习贯彻省政府第五次全体（扩大）会议精神
·仙桃首发外籍人员社保卡
·机关党建怎么抓
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 绿满荆楚
第11版 : 论丛
第12版 : 专题
第2版 : 时政要闻
第3版 : 不忘初心 继续前进
第4版 : 聚焦国家网络安全宣传周
第5版 : 聚焦国家网络安全宣传周
第6版 : 时事
第7版 : 经济纵横
第8版 : 专题
第9版 : 综合新闻/体育
·
刻印于心不松劲 落实于行不含糊
·
图文：稻虾连作 精准扶贫
·
推行垃圾分类，让人与环境更和谐
·
勇于亮剑激浊扬清推动网络舆论引
·
徐东平价的突围路径
·
湖北省“青年创新创业板”设立
·
十三届台湾周筹备会在汉召开
·
省政府办公厅学习贯彻省政府第五
·
仙桃首发外籍人员社保卡
·
机关党建怎么抓
2
时政要闻
2016.9.21 星期三
图文：稻虾连作 精准扶贫
湖北日报讯 秋日，孝昌县小河镇贫困户李金冬在他的50亩龙虾基地收获喜悦（右图）。该县将稻虾连作模式列入精准扶贫重要内容，每年整合项目资金450万元，推广稻田综合种养面积1万亩，鼓励农户自建种养基地5000亩，带动500户贫困对象脱贫，600户养殖户致富。
（记者 田悦 视界网 刘明贤 黄一鸣 摄）