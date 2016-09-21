刻印于心不松劲 落实于行不含糊图文：稻虾连作 精准扶贫推行垃圾分类，让人与环境更和谐勇于亮剑激浊扬清推动网络舆论引导工作提质增效徐东平价的突围路径湖北省“青年创新创业板”设立十三届台湾周筹备会在汉召开省政府办公厅学习贯彻省政府第五次全体（扩大）会议精神仙桃首发外籍人员社保卡机关党建怎么抓
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 第2版 时政要闻
·刻印于心不松劲 落实于行不含糊
·图文：稻虾连作 精准扶贫
·推行垃圾分类，让人与环境更和谐
·勇于亮剑激浊扬清推动网络舆论引导工作提质增效
·徐东平价的突围路径
·湖北省“青年创新创业板”设立
·十三届台湾周筹备会在汉召开
·省政府办公厅学习贯彻省政府第五次全体（扩大）会议精神
·仙桃首发外籍人员社保卡
·机关党建怎么抓
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2 时政要闻 2016.9.21 星期三
图文：稻虾连作 精准扶贫
    湖北日报讯 秋日，孝昌县小河镇贫困户李金冬在他的50亩龙虾基地收获喜悦（右图）。该县将稻虾连作模式列入精准扶贫重要内容，每年整合项目资金450万元，推广稻田综合种养面积1万亩，鼓励农户自建种养基地5000亩，带动500户贫困对象脱贫，600户养殖户致富。
（记者 田悦 视界网 刘明贤 黄一鸣 摄）


   
　