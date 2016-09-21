查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·刻印于心不松劲 落实于行不含糊 ·图文：稻虾连作 精准扶贫 ·推行垃圾分类，让人与环境更和谐 ·勇于亮剑激浊扬清推动网络舆论引导工作提质增效 ·徐东平价的突围路径 ·湖北省“青年创新创业板”设立 ·十三届台湾周筹备会在汉召开 ·省政府办公厅学习贯彻省政府第五次全体（扩大）会议精神 ·仙桃首发外籍人员社保卡 ·机关党建怎么抓 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 绿满荆楚 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第5版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第6版 : 时事 第7版 : 经济纵横 第8版 : 专题 第9版 : 综合新闻/体育 · 刻印于心不松劲 落实于行不含糊 · 图文：稻虾连作 精准扶贫 · 推行垃圾分类，让人与环境更和谐 · 勇于亮剑激浊扬清推动网络舆论引 · 徐东平价的突围路径 · 湖北省“青年创新创业板”设立 · 十三届台湾周筹备会在汉召开 · 省政府办公厅学习贯彻省政府第五 · 仙桃首发外籍人员社保卡 · 机关党建怎么抓 2 时政要闻 2016.9.21 星期三 刻印于心不松劲 落实于行不含糊 我省学习贯彻《准则》《条例》持续发力 湖北日报讯 记者 杨宏斌 通讯员 胡佳



《准则》《条例》去年10月颁布后，全省迅速掀起学习宣传贯彻热潮。

到本月，学习宣传贯彻工作快一年了，各地各部门抓这项工作有没有做到力度不减、热潮持续？

为防止少数人可能出现的松劲情绪，省委、省纪委持续发力打好学习宣传贯彻《准则》《条例》组合拳，采取强力监督检查、出台配套制度等综合措施，使《准则》《条例》在全省刻印于心不松劲，落实于行不含糊。

监督检查，通报批评15家单位

“本次督查发现少数党员学习《准则》《条例》流于形式、没有刻印于心。一些单位党组织未按要求开展《准则》《条例》学习情况监督检查……”

上月，省委办公厅发出《关于<准则><条例>等10项重点法规学习贯彻落实情况的督查通报》。全省各级有15家单位被点名批评，要求限期整改。

原来，今年6月，省委办公厅与省纪委机关联合组织10个督查组，对全省253个单位党组织学习贯彻落实《准则》《条例》等10项重点法规制度情况开展了监督检查，发现了一些问题。省委办公厅对15个典型问题进行了严肃通报，涉及15家单位。

通报带来“冲击波”。15家单位的负责人坐不住了。他们迅速召开专题会议，党委（党组）集体检讨，对相关责任人员开展批评教育，作出书面检查，并制定整改措施，及时查漏补缺。“我们学习贯彻《准则》《条例》工作确实存在松劲情绪，这次严肃通报给我们及时敲响了警钟，推动了我们进一步抓整改落实。”昨日，其中一家单位的负责人告诉记者。

这是我省今年开展的第二轮对《准则》《条例》等10项重点法规制度学习贯彻落实情况的督查。今年3月开展了第一轮督查，共发现问题46个并进行了通报，相关责任人员受到了处理，免职处理1人，党纪处分6人，35名承担主体责任人员受到了约谈批评，督查发现的问题已全部整改到位。

目前，第二轮督查发现的问题正在督促处理中。

释疑解惑，“多种媒体联动”受好评

“我们基层学习贯彻《准则》《条例》时，对其中一些条文没有吃透，担心把握不准。”省纪委法规室干部深入基层调研《准则》《条例》学习贯彻情况时，一些基层干部反映。

为帮助基层干部吃透《准则》《条例》的精神，把握好执行的尺度，省纪委有针对性地开展释疑解惑工作。省纪委法规室采用“多种媒体联动”的办法，在省纪委官网开设“热点法规有问必答”专栏，在湖北日报开办“《准则》《条例》答疑”专栏，在《楚天风纪》开设“热点法规答疑”专栏，在新媒体推出“清风侠”系列专栏，广受好评。在全省举办纪检监察干部楚天大讲堂视频培训、反腐铁军特训营、开办宣讲师资培训班，在机关内部开展专题研讨等，着力解决《准则》《条例》贯彻执行中的政策把握问题。

省纪委还加强调查研究，创造性地出台了与《准则》《条例》配套的相关地方制度8个，极大地满足了全省各地特别是基层监督执纪问责的实践需要。

生威发力，处分违纪党员干部8535人

《准则》《条例》今年1月1日正式实施。省委、省纪委把抓好《准则》《条例》的贯彻实施作为一项重大政治任务，作为全面从严治党的重要举措，周密安排部署，精心组织实施，抓执行纪律毫不含糊，让《准则》《条例》充分生威发力。

今年上半年，全省各级纪检监察机关以《准则》《条例》为依据，受理信访举报24880件（次），处置反映党员干部问题线索17197件，立案查办违纪案件12171件，已结案8605件，给予党纪政纪处分8535人，移送司法机关253人，通过开展执纪审查为国家挽回直接经济损失1.73亿元，体现了党要管党、全面从严治党的坚强意志和坚定决心。





