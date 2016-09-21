查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·我省纪念刘华清同志诞辰100周年 ·勇于亮剑 激浊扬清推动网络舆论引导工作提质增效 ·中国科协海智计划联席会议在汉召开 ·图文：环湖绿道美丽穿行 ·徐东平价的突围路径 ·襄阳粮食“十三连增”已成定局 ·王晓东拜会全国人大常委会副委员长吉炳轩 ·加快推进三峡后续项目实施进度 ·抖擞精气神 提升能质效确保政令畅通令行禁止 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 绿满荆楚 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第5版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第6版 : 时事 第7版 : 经济纵横 第8版 : 专题 第9版 : 综合新闻/体育 · 我省纪念刘华清同志诞辰100周 · 勇于亮剑 激浊扬清推动网络舆论 · 中国科协海智计划联席会议在汉召 · 图文：环湖绿道美丽穿行 · 徐东平价的突围路径 · 襄阳粮食“十三连增”已成定局 · 王晓东拜会全国人大常委会副委员 · 加快推进三峡后续项目实施进度 · 抖擞精气神 提升能质效确保政令 1 要闻 2016.9.21 星期三 王晓东与省政府办公厅党组成员座谈时强调 抖擞精气神 提升能质效确保政令畅通令行禁止 湖北日报讯 （记者甘勇）17日，省委副书记、代省长王晓东与省政府办公厅党组成员座谈时强调，要牢固树立“四个意识”，切实增强政治敏锐性，抖擞精气神，提升能质效，与时俱进开创工作新局面，确保政令畅通、令行禁止，确保中央大政方针和省委、省政府决策部署落地生根。

王晓东指出，省政府办公厅是省政府重要的职能部门，是统揽全局的首脑机关和承上启下的中枢机构，岗位重要，责任重大，多年来工作成效突出，应予充分肯定。当前，我省正处于省委、省政府主要领导变动调整的特殊时期，省政府办公厅要进一步增强责任感、使命感和紧迫感，围绕省委、省政府中心工作，精心精准谋划，细致周到服务，确保全省政务工作顺畅运转，确保改革发展大局稳定，确保全年目标任务顺利完成。

王晓东强调，要切实增强政治敏锐性，认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为总书记的党中央保持高度一致，确保省委、省政府政令畅通、令行禁止。要雷厉风行，以“说干就干、马上就办、办就办好”的作风，提高政务运转效率，杜绝扯皮、推诿、拖拉和“中梗阻”现象，切实提高执行力和落实力。要敢于担当，把各项工作牢牢扛在肩上、抓在手上，亲力亲为、毫不松懈，以上率下、抓到实处。要勇于创新，在思想观念、体制机制、工作方式上，加强改革创新，进一步提升工作质效。要精细精准，坚持一丝不苟、精益求精，以“工匠精神”将各项工作落细落小落实落地。要从严从实，坚持高标准、严要求，提供更高标准、更优质量的服务，形成良好政风，树立机关形象，在全省政务服务中走前列、当表率、作示范。

省政府秘书长王祥喜参加座谈。





