查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·我省纪念刘华清同志诞辰100周年 ·勇于亮剑 激浊扬清推动网络舆论引导工作提质增效 ·中国科协海智计划联席会议在汉召开 ·图文：环湖绿道美丽穿行 ·徐东平价的突围路径 ·襄阳粮食“十三连增”已成定局 ·王晓东拜会全国人大常委会副委员长吉炳轩 ·加快推进三峡后续项目实施进度 ·抖擞精气神 提升能质效确保政令畅通令行禁止 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 绿满荆楚 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第5版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第6版 : 时事 第7版 : 经济纵横 第8版 : 专题 第9版 : 综合新闻/体育 · 我省纪念刘华清同志诞辰100周 · 勇于亮剑 激浊扬清推动网络舆论 · 中国科协海智计划联席会议在汉召 · 图文：环湖绿道美丽穿行 · 徐东平价的突围路径 · 襄阳粮食“十三连增”已成定局 · 王晓东拜会全国人大常委会副委员 · 加快推进三峡后续项目实施进度 · 抖擞精气神 提升能质效确保政令 1 要闻 2016.9.21 星期三 国务院三峡办主任聂卫国在我省调研时要求 加快推进三峡后续项目实施进度 湖北日报讯 （记者唐宜贵、通讯员肖琪麟）18日至20日，国务院三峡办主任、党组书记聂卫国在湖北三峡库区调研时要求，要抢抓机遇，乘势而上，加快推进三峡后续项目实施进度，为地方经济社会发展多做贡献。

聂卫国一行深入到秭归、兴山、巴东等三县调研时，先后察看了秭归县凤凰山-滚装码头库岸整治工程、兴山县马崖至麦仓口隧道工程、巴东县黄土坡滑坡避险搬迁等11个项目。在听取我省和库区各县情况汇报后，聂卫国对我省三峡后续工作给予充分肯定。他说，三峡后续规划实施已进入关键时期，这项工作促进了库区经济社会发展，改善了库区形象，提高了移民生活和收入水平，改善了居住条件，实践证明，中央关于三峡后续工作的决策是正确的，人民群众是拥护的、受益的。

聂卫国要求，要把习近平总书记在推动长江经济带发展座谈会上的讲话精神落实到后续工作全过程中，要践行“共抓大保护，不搞大开发”和五大发展理念。他说，三峡库区是长江经济带的重要组成部分，我们提出的建设生态安全保护带、地质安全防护带、城镇安全防护带，开展城镇移民小区综合帮扶（“三带一区”）的工作思路，符合总书记关于推动长江经济带发展的重要讲话精神，执行中，要把抓好一批“三带一区”的重大项目作为落实总书记讲话精神的具体行动。

聂卫国强调，“三带一区”事关大局，要针对重点项目，搞好前期工作，大力筹措资金，加快推进项目实施。要发挥中央资金的杠杆作用，动员和引导社会力量，撬动社会资本，办更多的事情。要提高三峡后续工作专项资金使用效率。

我省高度重视三峡后续工作，今年以来，按照国务院三峡办的要求，抢抓三峡后续工作机遇，强化工作措施，高位推动、强化督办，截至8月底，三峡库区项目开工率93.53%，专项资金使用率为68.47%。宜昌庙嘴长江大桥、兴山县城出口通道、秭归县陈家冲大桥等一批重大基础设施和公共服务设施建成运行。

国务院三峡办副主任雷鸣山参加调研。省委常委、宜昌市委书记黄楚平向调研组介绍了我省三峡后续工作情况，并对国务院三峡办多年来给予我省的关心支持表示感谢。





