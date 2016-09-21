查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·我省纪念刘华清同志诞辰100周年 ·勇于亮剑 激浊扬清推动网络舆论引导工作提质增效 ·中国科协海智计划联席会议在汉召开 ·图文：环湖绿道美丽穿行 ·徐东平价的突围路径 ·襄阳粮食“十三连增”已成定局 ·王晓东拜会全国人大常委会副委员长吉炳轩 ·加快推进三峡后续项目实施进度 ·抖擞精气神 提升能质效确保政令畅通令行禁止 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 绿满荆楚 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第5版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第6版 : 时事 第7版 : 经济纵横 第8版 : 专题 第9版 : 综合新闻/体育 · 我省纪念刘华清同志诞辰100周 · 勇于亮剑 激浊扬清推动网络舆论 · 中国科协海智计划联席会议在汉召 · 图文：环湖绿道美丽穿行 · 徐东平价的突围路径 · 襄阳粮食“十三连增”已成定局 · 王晓东拜会全国人大常委会副委员 · 加快推进三峡后续项目实施进度 · 抖擞精气神 提升能质效确保政令 1 要闻 2016.9.21 星期三 王晓东拜会全国人大常委会副委员长吉炳轩 湖北日报讯 （记者甘勇）昨日，省委副书记、代省长王晓东在武汉拜会了由全国人大常委会副委员长吉炳轩带队的全国人大常委会道路交通安全法执法检查组成员。

吉炳轩指出，道路交通安全法执法检查是全国人大常委会今年执法监督工作的重要内容。此行将深入湖北多地，对道路交通安全领域的突出问题进行执法检查。通过对公安机关交通管理部门执法、车辆管理、道路通行保障等情况的检查，发现道路交通安全面临的实际问题，深刻剖析原因，总结成功经验，提出意见建议，督促法律实施主管机关采取有效措施，为保障人民群众生命财产安全、促进经济社会全面协调发展，营造安全、畅通的道路交通环境。

王晓东感谢全国人大常委会长期以来对湖北发展的关心支持。他说，湖北省委、省政府高度重视道路交通安全，坚持党政同责，压实道路交通安全责任；坚持加强地方立法，完善道路交通安全法规；坚持完善体制机制，形成交通安全工作合力；坚持源头治理，夯实道路交通安全基础。将以此次执法检查为契机，制定问题、责任、时限清单，坚决整改落实，让广大人民群众获得更多的出行安全感。

全国人大常委会委员、全国人大内务司法委员会副主任委员何晔晖，全国人大内务司法委员会委员刘莉，省人大常委会党组书记、常务副主任李春明，省人大常委会副主任张岱梨，省人大常委会秘书长乔余堂参加拜会。





