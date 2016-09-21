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 第1版 要闻
·我省纪念刘华清同志诞辰100周年
·勇于亮剑 激浊扬清推动网络舆论引导工作提质增效
·中国科协海智计划联席会议在汉召开
·图文：环湖绿道美丽穿行
·徐东平价的突围路径
·襄阳粮食“十三连增”已成定局
·王晓东拜会全国人大常委会副委员长吉炳轩
·加快推进三峡后续项目实施进度
·抖擞精气神 提升能质效确保政令畅通令行禁止
湖北日报电子版
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1 要闻 2016.9.21 星期三
百亿大关后再上层楼 今年增产达5.7亿斤
襄阳粮食“十三连增”已成定局
    湖北日报讯 （记者夏永辉、通讯员杨戈、方军）产粮大市襄阳再传喜讯。昨从襄阳市农委获悉，该市今年粮食总产初步统计为106.8亿斤，与去年相比大幅增产5.7亿斤，“十三连增”已成定局。
    襄阳是我国长江流域首个百亿斤产粮大市，于2012年突破粮食总产百亿斤大关。此后，襄阳粮食产量一直稳定在100亿斤到101亿斤区间，去年粮食总产101.1亿斤。按每人1天1斤口粮计算，襄阳1年所产的粮食，足够全国人民吃一个星期。
    近年来，该市严格落实耕地保护目标责任，耕地面积始终保持在690万亩以上；同时大力开展农田水利工程建设，农业灌溉水有效利用系数从“十一五”末的不足0.39提高至0.5，新增灌溉面积20万亩，改善恢复灌溉面积达150万亩。
    该市还积极推进整县市、整乡镇的万亩示范片高产创建，全市粮食生产良种覆盖率达100%，小麦机械条播、生物导弹技术等十大增产技术被集成使用。截至目前，该市共建设部省级粮食万亩高产创建示范片84个，其中小麦40个、水稻29个、玉米14个；万亩示范片粮食平均亩产提高2%以上，带动全市粮食平均亩产提高10斤以上。


   
　