查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·我省纪念刘华清同志诞辰100周年 ·勇于亮剑 激浊扬清推动网络舆论引导工作提质增效 ·中国科协海智计划联席会议在汉召开 ·图文：环湖绿道美丽穿行 ·徐东平价的突围路径 ·襄阳粮食“十三连增”已成定局 ·王晓东拜会全国人大常委会副委员长吉炳轩 ·加快推进三峡后续项目实施进度 ·抖擞精气神 提升能质效确保政令畅通令行禁止 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 绿满荆楚 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第5版 : 聚焦国家网络安全宣传周 第6版 : 时事 第7版 : 经济纵横 第8版 : 专题 第9版 : 综合新闻/体育 · 我省纪念刘华清同志诞辰100周 · 勇于亮剑 激浊扬清推动网络舆论 · 中国科协海智计划联席会议在汉召 · 图文：环湖绿道美丽穿行 · 徐东平价的突围路径 · 襄阳粮食“十三连增”已成定局 · 王晓东拜会全国人大常委会副委员 · 加快推进三峡后续项目实施进度 · 抖擞精气神 提升能质效确保政令 1 要闻 2016.9.21 星期三 图文：环湖绿道美丽穿行 湖北日报讯 18日，武汉环东湖绿道郊野道段全线10公里路基已全部修通，其中新建路段7.3公里，已完成面层混凝土浇筑5.4公里，施工进入最后冲刺。

（记者 梅涛 视界网 陈明 李晓静 摄）





