我省纪念刘华清同志诞辰100周年勇于亮剑 激浊扬清推动网络舆论引导工作提质增效中国科协海智计划联席会议在汉召开图文：环湖绿道美丽穿行徐东平价的突围路径襄阳粮食“十三连增”已成定局王晓东拜会全国人大常委会副委员长吉炳轩加快推进三峡后续项目实施进度抖擞精气神 提升能质效确保政令畅通令行禁止
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 第1版 要闻
·我省纪念刘华清同志诞辰100周年
·勇于亮剑 激浊扬清推动网络舆论引导工作提质增效
·中国科协海智计划联席会议在汉召开
·图文：环湖绿道美丽穿行
·徐东平价的突围路径
·襄阳粮食“十三连增”已成定局
·王晓东拜会全国人大常委会副委员长吉炳轩
·加快推进三峡后续项目实施进度
·抖擞精气神 提升能质效确保政令畅通令行禁止
湖北日报电子版
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1 要闻 2016.9.21 星期三
图文：环湖绿道美丽穿行
    湖北日报讯 18日，武汉环东湖绿道郊野道段全线10公里路基已全部修通，其中新建路段7.3公里，已完成面层混凝土浇筑5.4公里，施工进入最后冲刺。
（记者 梅涛 视界网 陈明 李晓静 摄）


   
　