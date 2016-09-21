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第1版 要闻
·我省纪念刘华清同志诞辰100周年
·勇于亮剑 激浊扬清推动网络舆论引导工作提质增效
·中国科协海智计划联席会议在汉召开
·图文：环湖绿道美丽穿行
·徐东平价的突围路径
·襄阳粮食“十三连增”已成定局
·王晓东拜会全国人大常委会副委员长吉炳轩
·加快推进三峡后续项目实施进度
·抖擞精气神 提升能质效确保政令畅通令行禁止
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我省纪念刘华清同志诞辰100周
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勇于亮剑 激浊扬清推动网络舆论
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中国科协海智计划联席会议在汉召
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图文：环湖绿道美丽穿行
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徐东平价的突围路径
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襄阳粮食“十三连增”已成定局
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王晓东拜会全国人大常委会副委员
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加快推进三峡后续项目实施进度
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抖擞精气神 提升能质效确保政令
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要闻
2016.9.21 星期三
图文：环湖绿道美丽穿行
湖北日报讯 18日，武汉环东湖绿道郊野道段全线10公里路基已全部修通，其中新建路段7.3公里，已完成面层混凝土浇筑5.4公里，施工进入最后冲刺。
（记者 梅涛 视界网 陈明 李晓静 摄）