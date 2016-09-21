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尚勇代表中国科协对来自世界各地的专家表示热烈欢迎，对湖北为海智计划联席会议付出的努力表示感谢。他指出，海智计划影响力逐年扩大，为海外科技工作者回国或来华创新创业架设了桥梁，拓宽了渠道，发挥了重要作用。下一步，要贯彻全国“科技三会”精神，着力引进一批资深专家、海内外工程师、高层次海外留学人员和高端创新团队，加强科技供给，服务经济社会发展主战场。

尚勇强调，要让海智计划发挥的作用更大、联系覆盖面更广、服务更实，更周到，要邀请更多的海外科技工作者来华进行学术交流、联合研究、协同创新，要让更多的海外科学家实现国内创新创业和国外离岸研发的有机结合，要进一步保持优势，扩展新渠道，建立更大的平台。

郭生练代表省政府向会议召开表示热烈祝贺，向出席会议的来宾表示热烈欢迎。他指出，湖北将营造宽松的政策环境、优越的创新环境、优厚的营商环境、严格的法治环境，努力为创新创业活动提供全方位优质服务。

会后，尚勇一行参观我省海智合作项目——氢能汽车样车，并赴省科技馆新馆建设工地、武汉未来科技城、中国科协（武汉）海外人才离岸创新创业基地、武汉锐科光纤激光器技术有限责任公司调研。





