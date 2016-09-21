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省政协主席张昌尔，省老领导蒋祝平、王生铁、张学奇，省人大常委会党组书记、常务副主任李春明，省委常委阮成发、傅德辉、冯晓林、于绍良、梁伟年出席座谈会。省委常委、省军区政委冯晓林，刘华清同志亲属代表，刘华清同志家乡孝感市、大悟县的代表在会上发言。省委常委、宣传部部长梁伟年主持座谈会。

刘华清同志1916年10月1日出生，1929年10月加入中国共产主义青年团，1930年12月参加中国工农红军，1935年10月转为中国共产党党员，是中国共产党的优秀党员，久经考验的忠诚的共产主义战士，杰出的无产阶级革命家、政治家、军事家，党、国家和军队的卓越领导人，中国共产党第十四届中央政治局常委，原中共中央顾问委员会委员，中央军委原副主席。

王晓东代表省委、省人大、省政府、省政协和家乡人民，向刘华清同志表示深切怀念和崇高敬意，向刘华清同志的亲属致以亲切问候。他说，刘华清同志的一生伴随着中国革命、建设、改革的历史伟业，同中华民族独立与复兴的历史进程紧密相连，是光辉的一生、战斗的一生，是为党和人民事业无私奉献的一生，是赤胆忠诚为共产主义事业奋斗的一生。我们怀着崇敬的心情，深切缅怀刘华清同志为中国人民解放、社会主义建设和改革开放事业建立的不朽功勋，他全心全意为国家、为民族、为人民不懈奋斗的崇高品质、革命精神和优良作风，永远值得我们铭记和弘扬。我们要学习他坚定信念、不忘初心的政治品格，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗；学习他勇于开拓、敢于担当的进取精神，坚定不移推进全面深化改革，谱写中国特色社会主义伟大事业湖北新篇章；学习他牢记宗旨、一心为民的优良作风，坚决打赢精准扶贫攻坚战，使改革发展成果更多更公平惠及全体人民；学习他坦荡无私、清正廉洁的崇高品质，牢固树立正确的人生观、事业观、权力观，永葆共产党人的政治本色。

王晓东说，建设中国特色社会主义、实现中华民族伟大复兴，是包括刘华清同志在内的老一辈无产阶级革命家开创的、一代又一代中国共产党人为之不懈奋斗的伟大梦想。把湖北建设好、发展好，是刘华清同志等革命前辈对我们的殷切期盼。让我们紧密团结在以习近平同志为总书记的党中央周围，学习和弘扬老一辈无产阶级革命家的崇高精神、品格和风范，不忘初心、继续前进，开拓创新、克难奋进，全面贯彻落实五大发展理念，深入推进“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，率先在中部地区全面建成小康社会，为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献湖北力量。

刘华清同志亲属、原身边工作人员、生前战友及好友子女代表，驻鄂部队和省直单位代表等参加座谈会。





