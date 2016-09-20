查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第15版 读者 ·我的田不会枯黄一片 ·我的家一库清水永续 ·“拨”应为“拔” ·绩效管理显成效 ·征文活动传家风 ·税务稽查双随机 ·税点设在“家门口” ·有诗意 有力量 ·图文：吟哦穿重帷烂漫涌江城 ·“一窗通办”优服务 ·履职尽责出实招 ·精准扶贫真给力 ·多措并举保税收 ·政策服务送上门 ·税法宣传接地气 ·廉政提醒防腐败 ·奖励政策惠民生 ·长征精神的时代解读 ·微评 ·数字表述方式应一致 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 民生关注 第14版 : 体育 第15版 : 读者 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 我的田不会枯黄一片 · 我的家一库清水永续 · “拨”应为“拔” · 绩效管理显成效 · 征文活动传家风 · 税务稽查双随机 · 税点设在“家门口” · 有诗意 有力量 · 图文：吟哦穿重帷烂漫涌江城 · “一窗通办”优服务 · 履职尽责出实招 · 精准扶贫真给力 · 多措并举保税收 · 政策服务送上门 · 税法宣传接地气 · 廉政提醒防腐败 · 奖励政策惠民生 · 长征精神的时代解读 · 微评 · 数字表述方式应一致 15 读者 2016.9.20 星期二 微评 湖北日报讯 9月17日头版“记者走基层”专栏三篇报道《笔笔关爱记心间》《把受灾的损失夺回来》《付老伯的欢乐中秋》，读后深受感动。中秋佳节期间，党报记者心系灾民，深入基层走访探望，第一时间采写了受灾群众过节的片段，让读者了解他们的生活状况。经过帮扶，受灾群众重建幸福生活，令人欣慰。

中建三局二公司 梁征



湖北日报“抗洪救灾思辨录”系列报道，对抗洪救灾进行辩证思考和深入分析，充分彰显主流媒体的责任担当，给人智慧和启迪。这组共5篇思辨性报道，思路开阔，意境深远，虽道水利，却如一束灯光照水，散光无限，对经济、社会等各方面都有很好的启迪作用。 洪湖市曹市镇委宣办 宋培芝 秦主山



8月31日3版“不忘初心 继续前进”专版《鄂乡镇走出一家世界级“小”企业》一文，报道位于仙桃市彭场镇的湖北展朋新材料股份有限公司专注市场细分，坚持科研创新，走小而美之路，反超德国企业，占领台湾九成市场份额。“记者手记”《期待更多“隐形冠军”》，从小中见大、小中见奇、小中见新的高度，揭示小而美的精髓是专注，灵魂是创新。

武汉市晒湖中学 王向荣





