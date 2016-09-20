查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第15版 读者 ·我的田不会枯黄一片 ·我的家一库清水永续 ·“拨”应为“拔” ·绩效管理显成效 ·征文活动传家风 ·税务稽查双随机 ·税点设在“家门口” ·有诗意 有力量 ·图文：吟哦穿重帷烂漫涌江城 ·“一窗通办”优服务 ·履职尽责出实招 ·精准扶贫真给力 ·多措并举保税收 ·政策服务送上门 ·税法宣传接地气 ·廉政提醒防腐败 ·奖励政策惠民生 ·长征精神的时代解读 ·微评 ·数字表述方式应一致 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 民生关注 第14版 : 体育 第15版 : 读者 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 我的田不会枯黄一片 · 我的家一库清水永续 · “拨”应为“拔” · 绩效管理显成效 · 征文活动传家风 · 税务稽查双随机 · 税点设在“家门口” · 有诗意 有力量 · 图文：吟哦穿重帷烂漫涌江城 · “一窗通办”优服务 · 履职尽责出实招 · 精准扶贫真给力 · 多措并举保税收 · 政策服务送上门 · 税法宣传接地气 · 廉政提醒防腐败 · 奖励政策惠民生 · 长征精神的时代解读 · 微评 · 数字表述方式应一致 15 读者 2016.9.20 星期二 长征精神的时代解读 湖北日报讯 8月22日11版“理论前沿”专刊“治国理政新思想新实践·笔谈”专栏理论文章《长征精神及其当代价值》，是对长征精神的深刻诠释和深度解读，让读者对长征精神有了更进一步的认识。

本文开头概述“长征精神”，接着从三个层面进行解读，结尾再次升华：“它的豪迈奋斗、不畏艰险的气概必将永远闪耀在实现中国梦的伟大征途中”。

全文既有思想深度，又有理论高度；既有历史的纵深感，又有鲜明的时代感，对长征精神做了全面而深刻的解读，并对全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴的中国梦提出了美好展望，是一篇宣讲长征精神的当代“宣言书”，值得每一位读者学习、践行。 襄阳读者 李华帆





