我的田不会枯黄一片我的家一库清水永续“拨”应为“拔”绩效管理显成效征文活动传家风税务稽查双随机税点设在“家门口”有诗意 有力量图文：吟哦穿重帷烂漫涌江城“一窗通办”优服务履职尽责出实招精准扶贫真给力多措并举保税收政策服务送上门税法宣传接地气廉政提醒防腐败奖励政策惠民生长征精神的时代解读微评数字表述方式应一致
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 第15版 读者
·我的田不会枯黄一片
·我的家一库清水永续
·“拨”应为“拔”
·绩效管理显成效
·征文活动传家风
·税务稽查双随机
·税点设在“家门口”
·有诗意 有力量
·图文：吟哦穿重帷烂漫涌江城
·“一窗通办”优服务
·履职尽责出实招
·精准扶贫真给力
·多措并举保税收
·政策服务送上门
·税法宣传接地气
·廉政提醒防腐败
·奖励政策惠民生
·长征精神的时代解读
·微评
·数字表述方式应一致
湖北日报电子版
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15 读者 2016.9.20 星期二
长征精神的时代解读
    湖北日报讯 8月22日11版“理论前沿”专刊“治国理政新思想新实践·笔谈”专栏理论文章《长征精神及其当代价值》，是对长征精神的深刻诠释和深度解读，让读者对长征精神有了更进一步的认识。
    本文开头概述“长征精神”，接着从三个层面进行解读，结尾再次升华：“它的豪迈奋斗、不畏艰险的气概必将永远闪耀在实现中国梦的伟大征途中”。
    全文既有思想深度，又有理论高度；既有历史的纵深感，又有鲜明的时代感，对长征精神做了全面而深刻的解读，并对全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴的中国梦提出了美好展望，是一篇宣讲长征精神的当代“宣言书”，值得每一位读者学习、践行。 襄阳读者 李华帆


   
　