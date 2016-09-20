查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第15版 读者 ·我的田不会枯黄一片 ·我的家一库清水永续 ·“拨”应为“拔” ·绩效管理显成效 ·征文活动传家风 ·税务稽查双随机 ·税点设在“家门口” ·有诗意 有力量 ·图文：吟哦穿重帷烂漫涌江城 ·“一窗通办”优服务 ·履职尽责出实招 ·精准扶贫真给力 ·多措并举保税收 ·政策服务送上门 ·税法宣传接地气 ·廉政提醒防腐败 ·奖励政策惠民生 ·长征精神的时代解读 ·微评 ·数字表述方式应一致 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 民生关注 第14版 : 体育 第15版 : 读者 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 我的田不会枯黄一片 · 我的家一库清水永续 · “拨”应为“拔” · 绩效管理显成效 · 征文活动传家风 · 税务稽查双随机 · 税点设在“家门口” · 有诗意 有力量 · 图文：吟哦穿重帷烂漫涌江城 · “一窗通办”优服务 · 履职尽责出实招 · 精准扶贫真给力 · 多措并举保税收 · 政策服务送上门 · 税法宣传接地气 · 廉政提醒防腐败 · 奖励政策惠民生 · 长征精神的时代解读 · 微评 · 数字表述方式应一致 15 读者 2016.9.20 星期二 宜昌市秭归县泄滩乡计生办 奖励政策惠民生 湖北日报讯 9月中旬，正值中秋佳节，秭归县泄滩乡计生办为571户计生家庭对象送上节日祝福、增添节日喜庆，发放农村奖扶、特别扶助、独生子女保荐费等计生奖励扶助资金59.723万元。

近年来，秭归县泄滩乡将各类计划生育利导政策兑现作为推进计划生育工作转型、促进家庭发展、保障和改善民生的有效途径，使实行计划生育的群众切实感受到计划生育政策的实惠和好处，提升群众对计划生育工作的配合度和满意度。在各类奖励扶助政策申报过程中，该乡始终做到宣传到位、指导到位、调查到位、审核到位、公示到位，接受群众监督；在资金发放过程中，坚持年审制度，实行动态管理，入户核实各类奖励扶助对象基本信息，并与公安、民政、残联、卫生等部门信息共享，重新确认对象享受政策资格，确保各类奖励资金不重、不漏、不错，精准兑现到位。

（杨俊芳）





